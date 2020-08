MeinMMO-Autor Jürgen Horn hat vor genau 12 Monaten das letzte Mal Fortnite gezockt. Jetzt hat er es dank dem Marvel-Thema nochmal versucht. Lest hier, warum er trotz Erfolgserlebnis am Ende bitter enttäuscht wurde.

Darum habe ich 1 Jahr kein Fortnite mehr gezockt: Mitte 2019 war ich noch voll in Fortnite drin und habe mir jede Season und jeden Battle Pass angesehen. Doch dann ging ich sieben Monate in Elternzeit und kam von da an erstmal gar nicht mehr zum Spielen. Und irgendwie hatte ich auch genug von Fortnite zu dem Zeitpunkt und habe es auch dann nicht mehr angerührt, als ich wieder mehr Zeit hatte.

Hier bei MeinMMO hatte zwischenzeitlich die neue Kollegin Eilyn Rapp das Thema übernommen und mir wurden andere Aufgaben zugeteilt. Da ich zwischenzeitlich mit Apex Legends ein, meiner Meinung nach, besser zu mir passendes Battle-Royale-Spiel gefunden hatte, blieb ich auch weiterhin Fortnite fern.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt Nach diesem Trailer musste ich einfach wieder mit Fortnite anfangen!

Deswegen kam ich zurück: Doch dann bat mich Eilyn um Mithilfe bei den News zum Start von Season 4 und irgendwie packte mich da wieder das Fortnite-Fieber. Denn ich bin großer Marvel-Fan und vor allem Thor ist einer meiner Lieblingshelden. Daher dachte ich mir „Wenn das Update fertig ist, spiele ich nach Feierabend mal wieder eine Runde“. Kurioserweise war das fast auf den Tag genau 12 Monate, nachdem ich zuletzt Fortnite gezockt hatte.

So lief die erste Runde nach 12 Monaten

So unspektakulär war die erste Runde: Ich starte eine erste Runde und finde mich auf einem S.H.I.E.L.D-Helicarrier als Startzone wieder. Danach startet der Battlebus wie gewohnt, wird aber von Jets aus dem Carrier begleitet, die um uns herumfliegen und dann auf der Map landen. Cool, da gibt’s sicher Loot.

Der Battlebus wird jetzt von Jets eskortiert.

Doch ich lande lieber erstmal im Zentrum der mir völlig neuen unbekannten Map. Dort ist eine Art Hauptquartier, in dem ein KI-Gegner herumlungert. „Huch, seit wann gibt es PvE-Elemente im regulären Fortnite?“ denke ich mir und ballere den Knilch weg.

Warum ist das so lahm? Danach loote ich erstmal und wundere mich, warum das Spiel so langsam und zäh lief. Meine Spielfigur bewegt sich, als wenn sie durch zähe Marmelade watet. Hatte ich etwa einen Debuff aufgelesen, der mich langsam und träge macht?

Im Vergleich zu Apex Legends ist Fortnite schneckenlangsam.

Keineswegs, denn da ich monatelang nur flotte Shooter wie Apex Legends oder Doom Eternal gezockt hatte, kommt mir das gemütliche Tempo von Fortnite unerträglich langsam vor.

Tod durch Schwerkraft: Aber egal, ich will trotzdem wieder Fortnite erkunden und springe frohen Mutes aus dem Fenster des Gebäudes. Und sterbe! Was zum Teufel ist passiert?

Tja, ich habe vergessen, dass man in Fortnite ja noch Fallschaden nimmt, wenn man aus großer Höhe herunterfällt. Auch das gibt es in Apex Legends nicht. Meine Güte, Fortnite ist echt noch total old-school!

Die Top-Runde, für die man sich schämen sollte

So ging Runde 2 los: Trotz meines unrühmlichen ersten Versuchs will ich es nochmal probieren. Dieses Mal schaue ich nach und sehe, dass ich, wenn ich Thor spiele, dessen Hammer Mjölnir finden muss. Ah, da ist das Ding also, denn ich hatte mich schon gewundert, das Mjölnir kein Erntewerkzeug für den Thor-Skin ist.

Erster Kill mit Mjölnir: Auf der Missionskarte steht genau, wo sich der Hammer befindet. Also lande ich dort und sofort kommt ein anderer Thor daher, der auch den Hammer will. „Es kann nur einen geben!“, brülle ich dem feigen Nachahmer zu und ziehe den Hammer eine Sekunde vor ihm aus dem Boden.

Thor und Mjölnir – Ein Traumteam!

Da schaut der Möchtegern-Donnergott aber blöde und ich haue ihm so lange den Hammer um die doofen Ohren, bis er sich nach Walhalla verabschiedet. Wow, das ging ja leichter als gedacht! Ich habe einen ersten Kill!

Kein Gegner hat eine Chance: In der Tat geht mein Erfolgserlebnis weiter. Ich finde diverse Waffen und weitere Gegner tummeln sich im nahen Ort. Doch egal was die auch machen, ich knalle sie alle ab wie die Karnickel:

Einer rennt mir vor die SMG, ein Feuerstoß und weg isser.

Noch ein Gegner taucht auf. Er baut eine armselige Mauer. Ich geh drum rum und nach einer Salve ist er weg

Ich komme nicht zum Nachladen, da ist schon Gegner Nummer Drei da. Ich schalte zur Shotgun und bäm, Headshot!

Ein Gegner versucht mich aus der Distanz zu erwischen, schießt aber wie ein besoffener Stormtrooper mit Sehschwäche. Ich visiere ihn mit der Sniper an und erlöse ihn von seinem Elend.

In Windeseile habe ich 5 Kills beieinander und denke mir „Wow, was für ein Massaker! Ich bin halt durch meine harte Arbeit in Apex Legends viel zu gut für euch elende Fortnite-Noobs!“

Deadpool macht ein Ende: Mittlerweile bin ich unter den letzten 15 Spielern und denke mir „Das wird noch was mit dem epischen Sieg“, da kommt plötzlich Deadpool auf mich zu! Der baut sofort ein paar Mauern und ehe ich mich versehe verpasst er mir einen Headshot aus sicherer Höhe.

Ausgerechnet Deadpool setzt meiner Siegessträhne ein Ende.

„Ok, doch nix mit dem Victory Royale, aber gegen Deadpool zu verlieren ist ja auch keine Schande. Unter die Top 15 kommen und 5 Kills gleich beim ersten Versuch, das kann sich doch sehen lassen. Den verkorksten First Try von vorhin zähle ich da nicht mit, das war nur zur Probe!

Die große Ernüchterung: Voller Stolz kontaktiere ich Kollegin Eilyn. Ich will ihr von meinem tollen Neuanfang in Fortnite erzählen und das ich wohl so gut bin, dass ich unbedingt wieder öfter zocken sollte.

Ich war aber auch ein bisschen stutzig und habe Eilyn mehr im Scherz gefragt, ob es vielleicht auch Bots in Fortnite gibt. Da kam die erschütternde Antwort: „Ähm, ja, die gibt es schon lange.“