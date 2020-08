CoD MW & Warzone: Event “Games of Summer” ist da – Alle Infos zu Rewards und Minigames

In Call of Duty: Modern Warfare sowie der Warzone können sich Spieler nun an den Minigames der „Games of Summer“ versuchen. Das ist eine Art Olympiade im CoD-Stil, bei dem ihr für eure Region antretet und coole Rewards abstauben könnt. Hier auf MeinMMO erfahrt ihr alle Infos zu den neuen Spielmodi.

Was sind die Games of Summer? Das große Update „Season 5 Reloaded“ brachte nicht nur die neue Verdansk-Stadion-Map mit dem Fußball. Seit dem 28. August 2020 könnt ihr euch an einer Art CoD-Olympiade versuchen.

Die Games of Summer lassen sich von Spielern in Warzone oder Modern Warfare kostenlos starten. Ihr tretet dann als Solo-Spieler in einer von 5 Disziplinen an.

Je schneller und besser ihr diese abschließt, desto höher ist die Medaille, die ihr bekommt. Es gibt Bronze, Silber und Gold. Je höher die Medaille, desto mehr Loot gibt es.

Was für Loot gibt es? Erstmal bekommt jeder Teilnehmer einen Waffen-Charm als Belohnung. Dazu gibt es für jede Disziplin besondere Belohnungen, darunter sind:

Legendäre Waffenblaupausen

XP-Booster

Fahrzeug-Skins.

Vehikel-Hupen

Calling Cards

Solltet ihr beim ersten Versuch eine höhere Medaille bekommen, so bekommt ihr auch die Belohnungen der unteren Stufen. Es kann aber jede Belohnung nur einmal pro Disziplin erreicht werden.

Wenn ihr alle fünf Disziplinen mit Gold abgeschlossen habt, bekommt ihr die Blaupause für „Juliet“, ein legendäres Sturmgewehr, das auf Präzision ausgelegt ist.

Was hat es mit dem Land auf sich? Zusätzlich zu diesen Belohnungen gibt es für einzelne Medaillen Punkte für das jeweilige Land des Spielers. Das wird nach der Herkunft des Spieler-Kontos bestimmt.

Die Punkte jedes Landes werden täglich aktualisiert, und die 15 besten Länder werden in den Ranglisten im Spiel angezeigt. Wer also fleißig Punkte für sein Land sammelt, kann am Ende dazu beitragen, das diese Nation zum Champion der Games of Summer gekürt wird. Also spielt fleißig und sammelt Gold für euer Heimatland!

Das neue Stadion ist hart umkämpft.

Wie lange gehen die Games of Summer? Das Olympia-Event in Call of Duty wird bis zum 7. September 2020 gehen. So lange könnt ihr also Medaillen sammeln.

Das sind die Spielmodi und Rewards

Die folgenden Disziplinen könnt ihr nach und nach spielen. Bis zum 1. September 2020 kommt je eine neue hinzu.

Gun Course: In dieser Disziplin müsst ihr in einem Hindernisparcours möglichst schnell alle Ziele abschießen. Dabei ist es egal, wie präzise ihr seid, es geht vor allem um Geschwindigkeit. Je schneller ihr alles abgeschossen habt, desto besser eure Belohnung:

Bonze: Unter 1:30 Minuten

Silber: Unter 1:00 Minuten

Gold: Unter 0:40 Minuten

Rennen und Schießen ist hier die Devise!

Price’s Alley: Hier erscheinen ständig Gegner und Zivilisten. Mit einer Renetti-Pistole müsst ihr so viele Gegner am Stück wie möglich killen, um Punkte zu sammeln. Passt also auf, dass ihr die Punkteserie nicht unterbrecht, indem ihr harmlose Zivilisten trefft.

Bronze: Erzielt 4.000 Punkte

Silber: Erzielt 5.000 Punkte

Gold: Erzielt 6.000 Punkte

Risky Parkour: Hier seid ihr auf der Livestock-Map unterwegs und unter euch ist tödliches Gas. Ihr spielt also eine Art „Der Boden ist Lava“ und versucht, über Hindernisse zu verschiedenen Checkpoints zu kommen. Je schneller ihr das schafft, desto besser die Rewards.

Bronze: Unter 55 Sekunden

Silber: Unter 47 Sekunden

Gold: Unter 40 Sekunden

Der Boden ist Giftgas!

Shooting Range: Hier handelt es sich um eine Art Schießbude, bei der ihr mit möglichst wenig Schüssen so viele Treffer wie möglich landen sollt. Auch hier kommt es auf die Zeit an.

Bronze: Unter 50 Sekunden

Silber: Unter 40 Sekunden

Gold: Unter 30 Sekunden

Marksman Challenge: Hier gilt es, mit dem Gewehr HDR auf lange Distanz möglichst effektiv die Gegner zu bekämpfen und so Punkte zu sammeln. Wer daneben schießt, verliert zusätzliche Sekunden, zielt also gut und seid trotzdem flott.

Bronze: Erzielt 3.400 Punkte

Silber: Erzielt 3.900 Punkte

Gold: Erzielt 4.400 Punkte

Die Minigames helfen euch nicht nur dabei, guten Loot zu verdienen oder euer Land gut dastehen zu lassen. Ihr könnt so auch eure Skills im Spiel trainieren und bessere Schützen werden. Das wiederum kommt euch zugute, wenn ihr einen der hier vorgestellten Builds ausprobieren wollt. Damit baut ihr euch in Warzone und Modern Warfare jeweils 5 Waffen, die mit einem guten Schuss töten können.