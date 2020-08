In CoD MW gibt es ein geheimes Fußball-Minigame mit eigenen Effekten

In Call of Duty: Modern Warfare gibt es eine Map, die in einem großen Stadion spielt. Darin könnt ihr nicht nur Köpfe wegballern, sondern in einem aufwändigen Minispiel auch Tore wie beim Fußball schießen.

Wo ist das Minigame? Wer öfter in der Warzone unterwegs ist, dem ist sicher das Stadion in Verdansk schon aufgefallen. Hier gibt’s nicht nur 3 versteckte OP-Items, sondern auf dem Spielfeld in der Mitte findet ihr neben einigen Deckungen und Gerätschaften auch Fußballtore und eine Anzeigetafel für den Spielstand.

Der gleiche Schauplatz wurde auch als Map für die Spielmodi „Feuergefecht“ und „Konfrontation in Verdansk“ im regulären Multiplayer von Modern Warfare genutzt. Darin könnt ihr sogar richtig Fußball spielen!

So spielt ihr Fußball im Feuergefecht

Ball spielen statt ballern: Anders als in der Warzone, wo kein Ball vorhanden ist, liegt in der Version von Modern Warfare ein gigantischer Fußball herum. Der bewegt sich, wenn man ihn anstupst oder mit den Waffen beharkt.

Was aber noch nicht viele wussten: Wen man es schafft, den Ball ins Tor zu bugsieren, wird ein mächtiger Effekt mit Feuerwerk und Signalton ausgelöst. Dazu steht groß „Tor“ auf dem Display und die Anzeigetafel zeigt das geschossene Tor sogar an.

Ein Spieler hat auf reddit einen Beitrag gepostet, wo klar zu sehen ist, wie das in Aktion aussieht. Während er links und rechts die Gegner umnietet, ballert er souverän das Leder ins Tor und zelebriert den Torjubel gleich nochmal mit einem Kill. Wir haben das Video hier für euch eingebettet.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Reddit Inhalt

Geht das auch in der Warzone? Da das Verdansk-Stadion auch in der Warzone-Map zu finden ist, haben wir keine Mühen gescheut und geprüft, ob es auch da klappt. Doch leider scheint in der Warzone jemand den Ball geklaut zu haben. Denn hier findet ihr nur die Tore und Anzeigetafel. Der Ball hingegen fehlt und so könnt ihr hier leider keine Tore schießen.

Aber womöglich werden die Entwickler den Ball noch nachlegen und euch auch in der Warzone die Chance geben, Fußball zu spielen. Dass die Entwickler vor komplexen Minigames in der Warzone nicht zurückschrecken, haben sie bereits unter Beweis gestellt. Zuletzt wurde nämlich das neue CoD-Spiel Black Ops Cold War in der Warzone mit einem Minigame enthüllt.