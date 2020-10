CoD Warzone: 4 Tipps, damit ihr leichter im neuen Zombie-Modus gewinnt

Call of Duty: Warzone ist das neue hauseigene Battle Royale von Call of Duty: Modern Warfare. Besitzer von CoD: Modern Warfare erhalten es als kostenlosen Updat...

So kommt ihr zurück ins Spiel: Für gewöhnlich habt ihr in Warzone die Chance, euch nach dem K.O. im Gulag zu behaupten und dann wieder ins Match zu kommen.

Was ist neu? In Call of Duty: Warzone sind die gruseligen Feierlichkeiten zu „Spuk von Verdansk“ gestartet. Die bringen allerhand neuen Content ins Spiel. Ihr könnt nun auf einer Nacht-Version der Map spielen und besondere Items im Halloween-Style sammeln.

Der Spuk von Verdansk ist das Halloween-Event in Call of Duty: Warzone . Der neue Zombie-Royale-LTM wird gerade fleißig gespielt. Wir zeigen euch ein paar Tipps, mit denen ihr im Zombie-Modus besser abschneidet.

