CoD MW, Warzone: Spuk von Verdansk – Das steckt im Halloween-Event

Bei Call of Duty: Modern Warfare und CoD Warzone bekommt die Season 6 frische Inhalte und es wird gruselig. Das Halloween-Event „Der Spuk von Verdansk“ („The Haunting of Verdansk“) kommt und bringt neue Cosmetics, eine Nacht-Version der Battle-Royale-Karte, neue Modi oder ein neues Belohnungssystem. Das erwartet euch im Detail.

Season 6 Reloaded – Wann geht’s los? Laut Activision ist das erste Halloween-Event „Der Spuk von Verdansk“ Teil des großen saisonalen Updates zur Season 6 (Season 6 Reloaded) und soll am 20. Oktober starten. Das Event läuft dann bis zum 3. November.

Eine genaue Uhrzeit für den Spuk wurde dabei nicht angegeben, doch die neuen Inhalte dürften bei uns gegen 19:00 Uhr deutscher Zeit starten.

Hier die Event-Roadmap im Überblick:

Worum geht’s beim Event? Ein Trupp von Operators unternimmt einen scheinbar normalen Drop in die Warzone von Verdansk, um einige Vorfälle dort zu untersuchen. Es soll sich irgendwo ein Serien-Mörder herumtreiben, der die Gesichter seiner Opfer auf seinem eigenen trägt. Zudem sind in zahlreichen Gebieten komische Geräusche zu hören – unter anderem das Gelächter einer Puppe, die auf einem Dreirad herumfährt.

Kurz nach der Landung bricht dann die Hölle los. Der Trupp wird Mann für Mann auf brutale Weise dezimiert, nur einer schafft es lebend raus. Der Überlebende schwört Rache und will im Schutz der Nacht zurückkommen und die Sache zu Ende bringen. Genau hier kommt ihr ins Spiel.

Schaut euch hier den Trailer zu „The Haunting of Verdansk“ an: Activision und Infinity Ward haben die Season 6 Reloaded in Form des Halloween-Events „Der Spuk von Verdansk“ in einem neuen Trailer vorgestellt. Hier könnt ihr euch das Video anschauen:

The Haunting of Verdansk – Das kommt neu

Event-spezifische Grusel-Cosmetics und Operators im Store: Passend zum Horror-Szenario erwarten euch im Ingame-Shop zahlreiche neue Cosmetics im Grusel-Look, von denen einige bereits geleakt waren. So gibt es beispielsweise

das SAW-Bundle – unter anderem mit Billy The Puppet aus der bekannten SAW-Reihe als Operator-Skin, einem speziellen Wurfmesser oder besonderen Waffen-Bauplänen

das Texas Chainsaw Massacre Bundle – unter anderem mit dem ikonischen Killer Leatherface als Operator-Skin oder neuen Waffen-Bauplänen

Dr. Karlov Bundle – unter anderem mit einem verrückten Wissenschaftler unter einer Metallmaske als Operator-Skin

Ghost: Grim Reaper Bundle – unter anderem mit einem besonderen Sensemann-Skin für Ghost

Bereits im Spiel – neue Waffe JAK-12: Die Season 6 Reloaded hat auch eine neue Waffe an Bord, die bereits seit einigen Tagen erspielt werden kann – die neue, vollautomatische Schrotflinte JAK-12. Mehr zu dieser Wumme erfahrt ihr hier:

Das ist neu für CoD Warzone

Neues Belohnungssystem und Prämien: In Zuge des Events wird es ein zusätzliches Belohnungssystem geben. In zahlreichen Gebieten der Warzone sind sogenannte „Trick or Treat“-Supply-Boxes versteckt.

Öffnet ihr eine solche Versorgungskiste, habt ihr die Chance auf verschiedene kosmetische Prämien wie den Sturmgewehr-Bauplan “Return to Dust” oder den Nahkampfwaffen-Blueprint “The Cleaver”.

Aber auch eine holographische Uhr, Waffen-Anhänger, Sticker, Sprays oder Embleme können drin stecken. Oder auch etwas, was euch einen Schrecken einjagen könnte.

Schafft ihr es, alle 16 verschiedenen Belohnungen aus den Supply Boxes einzusammeln, erhaltet ihr den coolen Sturmgewehr-Bauplan “Pumpkin Punisher”.

In diesen Gebieten findet ihr die Event-Versorgungskisten:

Gora Dam

Arklov Peak Military Base

Kast River Quarry

Verdansk International Airport

Storage Town

Atlas Superstore

Zhokov Boneyard

Hospital

Novi Grazna Hills

BCH TV Station

Verdansk Stadium

Downtown

Gorengrad Lumber Yard

Port of Verdansk

Zordaya Prison Complex (worin sich auch der Gulag befindet)

Nacht-Infiltrationen: Ausgewählte Modi wie Trios oder Zombie Royale werden auf einer Nacht-Version der Warzone-Karte rund um Verdansk gespielt. Zwar ist es nicht komplett stockduster, denn der Vollmond erhellt die Spielwelt noch ein wenig, doch die Warzone dürfte mit dem Night-Mode zu einem anderen Erlebnis werden.

Neuer Modus „Zombie Royale“: Hier könnt ihr gegen oder an der Seite der namensgebenden Zombies kämpfen. Denn anstatt in den Gulag zu wandern, werden ausgeschaltete Spieler als Zombies zurückkehren.

Als Zombie habt ihr zwar keine Waffen, dafür aber übernatürliche Kräfte: eine erhöhte Geschwindigkeit, bessere Sprünge, tödlichere Nahkampf-Angriffe und Thermalsicht. So könnt ihr als Untoter Jagd auf menschliche Spieler machen.

Wird ein Spieler ausgeschaltet, lässt er dabei eine Spritze fallen. Sammelt ihr als Zombie 2 davon auf, werden ihr geheilt und ihr erhaltet eine zweite Chance, als Mensch ins Spiel einzugreifen. Das letzte Team mit einem überlebenden Operator gewinnt das Match. Übrigens, das ganze findet bei Nacht statt.

Das ist neu für CoD Modern Warfare

Auch für den traditionellen Multiplayer hat das Halloween-Event Neuerungen an Bord.

Neuer Feuer-Kürbis-Effekt: Im regulären MP wird es während des Events einen neuen Effekt geben. Erreicht ein Spieler 3 Kills ohne zu sterben, wird sein Kopf zu einem Kürbis.

Erreicht ein Spieler 10 Kills in einem einzigen Leben, so fängt der Kürbis-Kopf sogar an zu brennen. Das zeigt den anderen Spielern an, auf wen man sich im feindlichen Team lieber schnell konzentrieren sollte, um zu verhindern, von mächtigen Killstreaks zerfleischt zu werden.

Zudem wird es zahlreiche gruselige Kleinigkeiten quer über alle möglichen Multiplayer-Modi geben. Lasst euch überraschen.

Neue Modi: Im Zuge des Halloween-Events kommen 2 neue Modi – Onslaughter und Snipers Only.

Onslaughter: Squads kämpfen um eine Juggernaut-Rüstung, die zufällig irgendwo auf der Karte erscheint. Damit gilt es dann, in ein bestimmtes Zielgebiet vorzurücken.

Snipers Only: Eine neue Team-Deathmatch-Variante, die nur mit Scharfschützengewehren gespielt wird. Dabei habt ihr die Wahl zwischen 5 vorgefertigten Loadouts.

Übrigens, am 13. November 2020 erscheint das neue Call of Duty: Black Ops Cold War. Doch wie geht es dann mit dem Battle-Royale-Modus Warzone weiter? Schließlich soll es mit Cold War fortgeführt werden, aber auch Inhalte mit Modern Warfare teilen. Mehr dazu erfahrt ihr hier: Die Zukunft von Warzone mit CoD Cold War: So könnte es weitergehen