Call of Duty: Modern Warfare und CoD Warzone haben seit Kurzem eine neue Waffe – die JAK-12. Und die ist aktuell richtig mächtig. Wir stellen euch hier 3 unterschiedliche Setups für die neue Schrotflinte vor, mit denen ihr Angst und Schrecken verbreiten könnt.

Was hat es mit der neuen Waffe auf sich? Vor Kurzem erschien mit Update 1.28 ein neuer Patch für CoD: Modern Warfare sowie das Battle Royale Warzone. Damit kamen allerlei Änderungen ins Spiel – darunter auch fast still und heimlich die vollautomatische Schrotflinte JAK-12 aus Modern Warfare 2, die bereits vor einiger Zeit geleakt war.

Und die neue Wumme ist aktuell ziemlich mächtig und verbreitet fleißig Angst und Schrecken – nicht nur in der Warzone, sondern auch im traditionellen Multiplayer. Es ist bereits die Rede von Overpowered oder neuem Meta und es ist nach den ersten Reaktionen fraglich, ob die Waffe noch lange so bleibt.

Wir haben hier deshalb 3 Setups für euch, die ihr mit der JAK-12 unbedingt mal ausprobieren solltet, um die wahre Macht der Waffe zu erleben.

Wie bekommt man überhaupt die JAK-12? Das ist ziemelich einfach und selbsterklärend. Wollt ihr die neue JAK-12 freispielen, dann gilt es, 3 Abschüsse aus der Hüfte mit Schrotflinten in 7 verschiedenen Matches zu landen. Mehr müsst ihr nicht tun.

3 starke Setups für die neue Schrotflinte JAK-12 – Probiert sie aus

Für wen eignen sich diese Setups? Hier ist im Prinzip für so gut wie jeden Geschmack in Warzone dabei. Wollt ihr eine starke Schrotflinte als Zweitwaffe? Wollt ihr selbst auf extreme Entfernungen noch Spieler ausschalten? Oder massiv Schaden austeilen? Dann schaut euch die 3 Setups an. Die können sich übrigens auch durchaus lohnen, selbst wenn ihr im regulären Multiplayer von Modern Warfare unterwegs seid.

JAK-12 – Bestes Allround-Setup

Folgende Aufsätze braucht ihr:

Mündung: Würgebohrung

Lauf: ZLR J-2800 Zustrom

Laser: 5mW Laser

Munition: 20-Schuss Trommelmagazin

Unterlauf: Söldner-Vordergriff

Was bewirkt diese Kombination? Klar könnte man hier das 32er Magazin oder Frags/Drachenatem reinknallen, doch bei diesem Allroun-Build würde man so zu sehr an Mobilität einbüßen. Schließlich will man mit einer Schrotflinte normalerweise ja schnellstmöglich an seine Feinde ran, also ist das 20er Mag hier der beste Kompromiss.

Der Lauf hilft mit der Reichweite, ohne zu viel Bewegungsgeschwindigkeit zu opfern, die Mündung verringert die Streuung und der Laser verleiht eurer Feuerbereitschaft aus dem Laufen sowie der Präzision beim Schießen aus der Hüfte einen Boost. Der Unterlauf-Griff hilft zudem mit der Rückstoßkontrolle, was bei einer vollautomatischen Pumpe mit 20 Schuss durchaus Sinn ergibt.

JAK-12 – Setup für extreme Reichweite

Folgende Aufsätze braucht ihr:

Mündung: FORGE TAC Marauder

Lauf: ZLR J-2800 Sturzflut (komischerweise ZLR J-3600 Torrent auf englisch)

Laser: 5mW Laser

Munition: Flintenpatronen 8-Schuss Magazin (slug)

Griff: Gemustertes Griffband

Was bewirkt diese Kombination? Dieser Build setzt auf die fast schon abartige Reichweite, die man durch richtige Aufsätze mit dieser neuen Schrotflinte erreichen kann. Deshalb setzt man hier auf die Slug Rounds, also auf die Flintenpatronen. Durch den Lauf erhöht man zudem die Schadensreichweite.

Laser und Griff helfen dabei, schneller zu zielen und die Mündung dämpft eure Schüsse, sodass ihr zur Not noch paar mal nachfeuern könnt, bevor der Feind überhaupt merkt, woher ihr schießt. Auch die Schadensreichweite wird so nochmal vergrößert.

JAK-12 – Setup für massig Schaden

Folgende Aufsätze braucht ihr:

Mündung: Würgebohrung

Lauf: ZLR J-2800 Sturzflut

Laser: 5mW Laser

Munition: 8-Schuss FRAG-12 Magazin

Griff: Gemustertes Griffband

Was bewirkt diese Kombination? Dieser Build setzt auf die Frag-Munition, die beim Schaden explodiert und so hohen Schaden anrichtet. Das ist nicht nur gegen feindliche Soldaten effektiv, sondern durchaus auch gegen Fahrzeuge nützlich. Der Lauf sorgt hier erneut für eine erhöhte Schadensreichweite, während der Rest der Aufsätze hauptsächlich mit der Zielgeschwindigkeit hilft.

Wie sehen eure Empfehlungen für die JAK-12 aus und was haltet ihr von dem neuen Schießeisen? Gehört die neue Schrotflinte für euch unter Umständen sogar bereits zu den besten Waffen der Season 6?