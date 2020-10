Call of Duty: Modern Warfare ist der neueste Ableger des beliebten Shooter-Franchise und erschien am 25. Oktober 2019 für die PS4, die Xbox One und den PC. Im G...

Call of Duty: Warzone ist das neue hauseigene Battle Royale von Call of Duty: Modern Warfare. Besitzer von CoD: Modern Warfare erhalten es als kostenlosen Updat...

Es bleibt spannend, ob die Waffe so im Spiel verbleibt oder ob es schon bald Anpassungen geben wird. Habt ihr schon erste Erfahrungen mit der JAK-12 machen können? Was haltet ihr von der Waffe? Viel Wind um nichts oder könnte sie sich schon bald unter den besten Waffen der Season 6 wiederfinden?

Viele sprechen schon von Overpowered, neuer Meta und davon, dass sie garantiert nicht lange so bleiben wird. Unter dem Strich kommt die Schrotflinte aber sehr gut an und macht offenbar vielen Spaß.

Was kann die neue Schrotflinte? Die Schrotflinte ist vollautomatisch, verfügt über eine hohe Feuerrate, hat dabei aber einen gut kontrollierbaren Rückstoß. Was viele besonders feiern beziehungsweise fürchten: Die Wumme kann mit Brand- und Explosiv-Munition verwendet werden und verfügt (richtig modifiziert) über eine fast schon abartige Reichweite.

