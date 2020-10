In Call of Duty: Warzone startet bald das Halloween-Event „Der Spuk von Verdansk“ (The Haunting of Verdansk). Ganz im Stil von Trick or Treat stehen an verschiedenen 16 Fundorten auf der Map Supply-Boxes, die euch mit Cosmetics wie Skins, Sprays und Uhren belohnen können. Am Ende winkt der exklusive Pumpkin Punisher Waffenbauplan. Wir zeigen euch, wo ihr suchen sollt.

Um was geht es? Das Halloween-Event in Call of Duty: Warzone ist gerade ein heißes Thema in der Community. Ihr könnt dabei bekannte Horror-Charaktere wie Leatherface oder Billy The Puppet aus SAW spielen (falls ihr sie kauft), es winken neue Modi, eine Nacht-Map, Zombies und mehr.

Als Herausforderung für euch versteckten die Entwickler dabei an 16 Orten auf Verdansk besondere Supply-Boxes. Keine Angst, die haben nichts mit Mikrotransaktionen zu tun. Wenn ihr die Map erkundet und die Kisten findet, erwarten euch darin einzigartige Belohnungen, die wir euch hier zeigen. Zu finden gibt es Waffenbaupläne oder auch schaurige Überraschungen.

Warum sollte man das suchen? Wer alle 16 einzigartigen Belohnungen findet, erhält dafür einen legendären Waffenbauplan für Sturmgewehre. Der Pumpkin Punisher.

Der legendäre Pumpkin Punisher

Das Halloween-Event läuft übrigens vom 20. Oktober bis zum 3. November.

Fundorte von Trick or Treat in Warzone

Das müsst ihr bedenken: Es gibt keine Garantie dafür, dass euch eine Kiste mit einzigartiger Beute belohnt. In jeder Gegend, die ihr aufsucht, besteht die Chance, dass dort eine Trick-or-Treat-Kiste spawnt.

Wenn ihr Pech habt, steckt in der Kiste aber keine Belohnung, sondern ein „Trick“. Das soll eine Erfahrung sein, die euch Angst einjagt. Die Entwickler bestätigen aber, dass euch im Spiel keinen Schaden zufügt.

Ihr findet die Kisten nur in aktiven Matches. Euren Fortschritt könnt ihr im Spiel auf der Tac-Map sehen oder im Warzone-Menü beim Reiter „Halloween-Event“. Da findet ihr auch eine Map mit den Fundorten. Habt ihr einen Ort erfolgreich abgesucht, wird der Name bei der Übersicht abgehakt.

Tipps zum Finden:

Die Kisten geben Geräusche von sich, wodurch sie sich leichter aufspüren lassen

Wer die Spawns von den legendären Supply-Boxes in den genannten Gebieten kennt, wird wohl auch eine Ahnung haben, wo die Grusel-Kisten stehen – das sind wohl dieselben Spawn-Orte

Schaut nach Campern, die sich in der Nähe der Kisten aufhalten und auf Opfer lauern

Die Kisten findet ihr in allen Warzone-Spielmodi. Vom gewohnten Battle Royale, über Zombie Royale, bis hin zu Plunder

Nehmt ’ne Flinte mit – Die meisten Kisten spawnen in Gebäuden – 3 starke JAK-12-Loadouts gibt’s hier

Und hier solltet ihr nach den Kisten Ausschau halten (und horchen):

Sektor 1 – Norden

Gora Dam

Arklov Peak Military Base

Karst River Quarry

Sektor 2 – Westen

Verdansk International Airport

Storage Town

Atlas Superstore

Zhokov Boneyard

Sektor 3 – Südwesten

Hospital

Novi Grazna Hills

Sektor 4 – Mitte und Süden

BCH TV Station

Verdansk Stadium

Downtown

Sektor 5 – Osten

Gorengrad Lumber Yard

Port of Verdansk

Zordaya Prison Complex (Gulag)

Alle Belohnungen von Trick or Treat

Das gibt es zu gewinnen: Wenn ihr Glück habt, findet ihr in den Kisten 16 einzigartige Goodies für eure Warzone-Erfahrung. Habt ihr alle 16 gesammelt, erhaltet ihr am Ende dann auch den coolen Pumpkin Punisher Bauplan.

In der Übersicht zeigen wir euch alle Calling Cards, Charms, Sprays, die Uhr, Sticker und mehr:

Wie gefällt euch diese Aktion in Call of Duty: Warzone? Endlich mal wieder Abwechslung oder sollten die Belohnungen noch cooler sein? Schreibt es uns doch hier auf MeinMMO in die Kommentare.

An anderer Stelle lässt ein Dataminer die Spieler hoffen. Könnte das ein Blick auf die neue Map von Call of Duty: Warzone sein?