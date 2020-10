Joe „MerK“ Deluca ist ein ehemaliger CoD-Profi und heute Kommentator der Call of Duty League. Doch auch spielerisch hat er es wirklich drauf. In einem Clip schaltet er in Call of Duty: Warzone innerhalb von Sekunden 4 Feinde aus und zeigt dabei vor allem Skill mit dem Wurfmesser.

Was war das für ein Kampf? In der Runde Warzone befand sich MerK allein in einer Lagerhalle. Dort traf er auf einen ganzen Squad von Gegnern, bestehend aus 4 Spielern.

Innerhalb von 15 Sekunden gelang es ihm, alle Feinde auszuschalten. Dabei nutzte er vor allem das Wurfmesser, um seine Gegner zu Fall zu bringen. Danach schloss er den Kill mit seiner Schusswaffe ab. Beeindruckend sind dabei vor allem die schnellen Reaktionen und die Treffsicherheit mit dem Messer, die der ehemalige Profi noch vorweisen kann.

Von seinem Play ist MerK selbst beeindruckt, feiert den Sieg über die 4 Spieler und lädt den Clip auf Twitter hoch. Dort wurde er schon jetzt über 400.000 Mal angeschaut.

Warzone-Clip des Jahres

Was sagen andere Spieler? In der Runde war er zusammen mit TeePee, Unrational und seinem Shoutcast-Partner Maven unterwegs. Alle 3 zeigten sich beeindruckt, zumal die ersten von ihnen in dieser Runde bereits im Gulag gelandet waren. Maven bezeichnete MerK als seinen „Hard Carry“.

Doch auch andere bekannte Personen beglückwünschten ihn, wie der bekannte Streamer Dr Disrespect, der nach seinem Bann auf Twitch nun auf YouTube unterwegs ist.

Der kommentiert knapp unter dem Tweet: „Doppelt genehmigt. Warzone-Clip des Jahres.“

Wer mit dem Messer gut umgehen kann, kann in Call of Duty coole Kills landen.

Messer-Fertigkeiten beeindrucken immer wieder: MerK ist jedoch nicht der einzige Spieler, der gut mit dem Wurfmesser umgehen kann. So berichteten wir bereits über einen Spieler, der zum Start einer Runde in Modern Warfare einfach ein Messer in die gegnerische Base wirft – und oft Kills damit landet.

Da die Teams immer an der gleichen Stelle spawnen, hat er über die Zeit gelernt, Feinde aus dieser Distanz zu treffen.

Auch der Spieler Aced bringt regelmäßig Messer mit zu einer Schießerei und schaffte ganze 11 Kills in 22 Sekunden, ehe ihn ein Feind mit einem Schuss niederstreckte. Auch dieser Clip wurde im reddit von vielen Spielern gefeiert.