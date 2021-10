Call of Duty: Warzone ist das neue hauseigene Battle Royale von Call of Duty: Modern Warfare. Besitzer von CoD: Modern Warfare erhalten es als kostenlosen Updat...

Call of Duty: Black Ops Cold War wird der neuste Titel der Reihe, der 2020 erscheinen wird. Das Spiel bewegt sich in den Zeiten des Kalten Kriegs. Dazu gab es b...

Wie findet ihr die Finisher und die schaurigen Skins dazu? Cool und gruselig oder passen euch solche albernen Grusel-Skins nicht in die Warzone? Lasst es uns in den Kommentaren unter diesem Artikel wissen.

Wann kommen die neuen Skins und Finisher? Das neue Halloween-Event wird am 19. Oktober 2021 online gehen. Am 2. November ist dann wieder Schluss. Womöglich wird es auch wieder besondere Features geben, wie die Map bei Nacht oder explodierende Vogelscheuchen .

Bei Frank hingegen wird es etwas absurder, denn der mörderische Hase lässt scheinbar aus dem Nichts eine Flugzeugturbine auf sein Opfer fallen. Wer den Film kennt, weiß, was auf was diese Szene anspielt.

Was sind das für Skins? CoD Warzone hat bereits letztes Jahr gruselige Skins zu Halloween angeboten und 2021 wird es wieder welche geben. Doch dieses Mal sind andere Schauergestalten aus anderen Horror-Filmen am Start.

Insert

You are going to send email to