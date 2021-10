Vorsicht: In CoD Warzone gibt es ein Gebiet, das eure Helis ohne Vorwarnung zerstört

Call of Duty: Warzone ist das neue hauseigene Battle Royale von Call of Duty: Modern Warfare. Besitzer von CoD: Modern Warfare erhalten es als kostenlosen Updat...

Wie sicher ist es, dass mein Heli in der Zone explodiert? Wenn ihr dort landet oder einsteigt – geht davon aus, dass ihr den Heli und euer Leben verliert. Die Chance scheint nicht 100 % zu sein, doch als wir den Fehler selbst getestet haben, ging der Helikopter beim Landen jedes Mal in die Luft.

Rito war so frustriert darüber, dass er die Sache nun selbst in die Hand genommen hat – er erstellt die Karte und das Video dazu, um andere vor der schlechten Erfahrung zu bewahren.

Im Killfeed gibt es zu all den gezeigten Heli-Toden keinen Hinweis. Normalerweise wird hier immer angezeigt, wenn ein Spieler down geht oder komplett gekillt wird. Die Random-Tode passieren nicht nur Rito – es gibt auch Szenen, in denen ein Team-Mitglied oder Gegner von der fiesen Anti-Heli-Zone getrollt werden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Auf der kleinen Map Rebirth Island sind die Wege nicht ganz so lang wie im großen Verdansk – die Helis sind trotzdem beliebt, immerhin verteilen sie One-Hit-Kills. Doch Rebirth Island wehrt sich auch gegen die schnellen Flieger. Es gibt offenbar eine Zone, auf der Insel, in der Helikopter zufällig explodieren, ohne äußere Einwirkung.

Helikopter sind starke Fahrzeuge in Call of Duty: Warzone . Ihr filetiert damit Feinde, kommt schnell über die Map und manchmal eignen sich die Fluggeräte auch als Bombe. Doch es gibt eine Zone auf Rebirth Island, die offenbar etwas gegen die Helis hat – wenn ihr hier landet, könnte euer Match enden.

Insert

You are going to send email to