Die 6 besten Setups für SMGs in CoD Vanguard, die ihr leveln solltet

Call of Duty: Vanguard bietet euch für wilde Nahkämpfe eine Reihe von SMGs, die für solche Kampfsituationen optimal sind. Doch was sind gute Setups für die 6 Maschinenpistolen, die ihr in Vanguard leveln und aufmotzen könnt? Wir von MeinMMO haben für euch alle Waffen angesehen und stellen für jedes SMG ein solides Setup vor.

Was sind SMGs? Im Multiplayer-Modus von Vanguard und bald auch der neuen Pazifik-Warzone sind Maschinenpistolen (auf Englisch Submachineguns oder SMGs) neben Schrotflinten die bevorzugten Waffen für Gefechte auf kurze und teilweise mittlere Distanz. Sie feuern schnell, sind handlich und lassen sich meist fix nachladen.

Dafür sind sie oft weniger gut zu kontrollieren und verziehen auf größere Distanzen oftmals.

Alles, was ihr zum neuen Call of Duty: Vanguard wissen müsst – in 2 Minuten

Loadouts für alle 6 SMGs in CoD Vanguard

Basierend auf einer Analyse des Streamers und CoD-Experten JGOD haben wir hier eine Auswahl an starken SMG-Setups für Vanguard aufgestellt. Für jedes SMG gibt es ein Setup, mit dem ihr die Waffe mächtig macht.

Setup für die M1928

Was ist das? Hier handelt es sich um die gute alte „Thommy-Gun“, eine schwere Maschinenpistole, die vor allem in Gangster-Filmen aus den 30ern nicht wegzudenken ist.

Wie sieht das Setup aus? Das hier gezeigte Setup für die Thommy-Gun basiert auf dem Chariot-Lauf, dem 50er Magazin und den Hohlspitz-Geschossen. Damit baut ihr eine veritable Bleispritze, die viele Kugeln verballert, selten nachladen muss und dank der Munition auch soliden Schaden anrichtet, selbst wenn ihr nicht den Torso oder Kopf des Gegners trefft.

Es ist ein solides Setup, um Gegner auf nahe und mittlere Distanz einzuschmelzen. Die anderen Aufsätze sind bei diesem Setup nicht wirklich essenziell und können nach Belieben ausgetauscht und auf euren Spielstil angepasst werden.

Mündung: M1929-Schalldämpfer

M1929-Schalldämpfer Lauf: Chariot 2,5“ Schnell

Chariot 2,5“ Schnell Visier: Schiefer Reflektor

Schiefer Reflektor Schaft: Chariot Meisterschütze

Chariot Meisterschütze Unterlauf: Mark VI Skelett

Mark VI Skelett Magazin: Kurze 8MM 50-Schuss Trommelmagazin

Kurze 8MM 50-Schuss Trommelmagazin Munitionstyp: Hohlspitze

Hohlspitze Griff: Noppengriff

Noppengriff Fertigkeit: Wahn

Wahn Kit: Schnell

Setup für die MP40

Was ist das? Diese deutsche Maschinenpistole ist solide, verlässlich und gehört zu den Top-Waffen in Vanguard. Levelt sie also schnell hoch.

Wie sieht das Setup aus? Mit diesem Setup baut ihr eine Waffe, die dank der hohen Geschwindigkeit, der verlängerten Patronen und dem großen Magazin sehr gut auf nahe und auch mittlere Distanz performt und dabei noch präzise trifft.

Mündung: M1929-Schalldämpfer

M1929-Schalldämpfer Lauf: Krausnick 317MM

Krausnick 317MM Visier: Schiefer Reflektor

Schiefer Reflektor Schaft: Krausnick 33M Faltrahmen

Krausnick 33M Faltrahmen Unterlauf: Carver-Vordergriff

Carver-Vordergriff Magazin: 9MM 64-Schuss Trommelmagazin

9MM 64-Schuss Trommelmagazin Munitionstyp: Verlängert

Verlängert Griff: Noppengriff

Noppengriff Fertigkeit: Stütze

Stütze Kit: Schnell

Setup für die Owen-Gun

Was ist das? Diese seltsame Waffe wurde von einem australischen Tüftler namens Owen entwickelt und ist eigentlich ein „Maschinenkarabiner“. Die Waffe ist sehr solide, hat eine eher geringe Feuerrate, dafür aber eine erstaunlich hohe Genauigkeit auf Distanz.

Wie sieht das Setup aus? Die gute Genauigkeit der Owen-Gun wird mit diesem Setup noch verbessert. Der Lauf ermöglicht präzise Treffer mit hohem Schaden und dank der Munitionsart ist es auch recht egal, wo ihr den Gegner trefft. Headshots sind sogar richtig gefährlich mit dieser Waffe.

Mündung: M1929-Schalldämpfer

M1929-Schalldämpfer Lauf: Hockenson 305MM Präzision

Hockenson 305MM Präzision Visier: Nydar Modell 47

Nydar Modell 47 Schaft: Keiner

Keiner Unterlauf: Carver-Vordergriff

Carver-Vordergriff Magazin: Kurze 8MM 60-Schuss Trommel

Kurze 8MM 60-Schuss Trommel Munitionstyp: Hohlspitze

Hohlspitze Griff: Polymergriff

Polymergriff Fertigkeit: Stütze

Stütze Kit: Schnell

Setup für die PPSH-41

Was ist das? Hier handelt es sich um eine massive, sowjetische Maschinenpistole. Die Waffe hat eine sehr hohe Feuerrate, die aber auch in einem entsprechenden Rückstoß und damit einer geringen Kontrollierbarkeit resultiert. Doch mit dem richtigen Setup kann die PPSH-41 eine tödliche Waffe werden.

Wie sieht das Setup aus? Hier geht es darum, die brutale Gewalt der Waffe irgendwie zu zügeln. Daher sind Lauf und Mündung hier wichtige Elemente. Das Magazin ist ebenfalls wichtig, da die großen Kaliber hier die Kontrollierbarkeit zu sehr verringern.

Mündung: Quecksilber-Schalldämpfer

Quecksilber-Schalldämpfer Lauf: ZAC 300MM

ZAC 300MM Visier: Schiefer-Reflektor

Schiefer-Reflektor Schaft: Keiner

Keiner Unterlauf: M1941-Handstopper

M1941-Handstopper Magazin: 7,62-Gorenko 71-Schuss Trommel

7,62-Gorenko 71-Schuss Trommel Munitionstyp: Hohlspitze

Hohlspitze Griff: Noppengriff

Noppengriff Fertigkeit: Flink

Flink Kit: Schnell

Setup für die Sten

Was ist das? Die Sten ist eine günstig produzierte britische Maschinenpistole. Die Waffe ist sehr kompakt und leicht, was sie aber schwer zu kontrollieren macht. Sie ist vor allem auf kurze Distanzen stark.

Wie sieht das Setup aus? Dieses Setup macht die Waffe etwas präziser und gibt ihr mit dem 50er-Trommelmagazin genug Schuss, um auch längere Gefechte zu überstehen. Die verlängerten Geschosse helfen bei mittlerer Distanz.

Mündung: M1929-Schalldämpfer

M1929-Schalldämpfer Lauf: SA 65MM Schnell

SA 65MM Schnell Visier: Nydar Modell 47

Nydar Modell 47 Schaft: Keiner

Keiner Unterlauf: M1941-Handstopper

M1941-Handstopper Magazin: 9MM 50-Schuss Trommel

9MM 50-Schuss Trommel Munitionstyp: Verlängert

Verlängert Griff: Noppengriff

Noppengriff Fertigkeit: Wahn

Wahn Kit: Schnell

Setup für die Typ 100

Was ist das? Die Typ 100 ist eine große, japanische Maschinenpistole, die aber eher wie ein Gewehr aussieht. Sie ist sehr präzise und tödlich. Ihr könnt mit dieser Waffe mächtige Headshots landen.

Wie sieht das Setup aus? Die Typ 100 war zum Release arg OP, weil sie mit großkalibriger Munition und der Fertigkeit Vital extremen Schaden anrichtete. Das wurde aber im jüngsten Patch gefixt.

Daher baut dieses Setup darauf auf, solide Kampfleistung auf nahe und mittlere Distanz zu erzielen. Dazu spielen der Lauf und die 8mm-Kugeln eine große Rolle.

Mündung: Quecksilber-Schalldämpfer

Quecksilber-Schalldämpfer Lauf: Shiraishi 374MM

Shiraishi 374MM Visier: Schiefer REflektor

Schiefer REflektor Schaft: Warubachi Skelett

Warubachi Skelett Unterlauf: Mark VI Skelett

Mark VI Skelett Magazin: 8MM Kurz 40-Schuss-Trommel

8MM Kurz 40-Schuss-Trommel Munitionstyp: Verlängert

Verlängert Griff: Stoffgriff

Stoffgriff Fertigkeit: Fingerfertigkeit

Fingerfertigkeit Kit: Parat

So viel zu unseren Top-Setups für jedes SMG in CoD Vanguard. Habt ihr Anmerkungen oder Ideen für eigene Setups? Dann lasst es uns in den Kommentaren hier wissen. Wie es mit Vanguard weiter geht, haben die Entwickler übrigens schon in einer detaillierten Roadmap offenbart.