5 starke Waffen von CoD Vanguard, die ihr jetzt für Warzone leveln solltet

Doch es kann ja nicht schaden, schonmal die ersten starken Waffen für Warzone in Vanguard zu leveln und am Tag 1 bereit zu sein, wenn im Battle Royale die neuen Waffen randalieren.

Warum ist die Waffe stark für Warzone? Kommt die PPSh in der aktuellen Multiplayer-Form auch in Warzone, übernimmt sie ziemlich sicher die Rolle der besten Maschinenpistole im Battle Royale .

Was ist Open-Bolt-Delay? Manche Waffen haben bauartbedingt eine kleine Verzögerung („Delay“) beim Feuern. Es dauert dann ein paar Millisekunden, bis die Waffe tatsächlich feuert nach dem Trigger-Ziehen. Auch in Warzone gibt es ein paar Waffen mit dieser Verzögerung, die meist um die 60 Millisekunden dauert und auf die Time-to-Kill addiert werden muss, wenn ihr mit eurem Gegner gemeinsam anfangt zu feuern.

Im Multiplayer erinnert sie an die M13 aus Modern Warfare, die ebenfalls sehr stark in Warzone ist. Ein Problem der M13 ist jedoch ihr 60-Schuss-Magazin, dem aufgrund der hohen Feuerrate schnell die Luft ausgeht. Die Roboter kommt mit einem 75-Schuss-Magazin und dürfte die M13 damit schlagen.

Hinweis: Es ist noch nicht ganz klar, wie die Vanguard-Waffen in Warzone eingefügt werden. Es kann sein, dass es ein eigenes Waffen-Balancing in Warzone gibt und die Waffen andere Eigenschaften besitzen. Bisher gehen wir jedoch davon aus, dass die Waffen in ihrer Multiplayer-Form auch in Warzone auftauchen.

Meta-Score: Die 5 Waffen ordnen wir in 3 Meta-Score-Level ein, mit denen wir einschätzen, welchen Platz die Waffen in Warzone möglicherweise einnehmen:

Call of Duty: Warzone bekommt bald einen großen Schwung neuer Waffen und wenn ihr Vanguard spielt, dann könnt ihr die Schießeisen jetzt schon auf das Max-Level bringen und alle Aufsätze freischalten. Wir zeigen 5 Waffen, die auch in Warzone gut funktionieren könnten.

Am 08. November geht die neue Map von Call of Duty: Warzone online und dazu kommen die Waffen aus CoD: Vanguard ins Battle Royale. MeinMMO zeigt euch 5 Waffen, die ihr leveln solltet, um optimal auf die Vanguard-Umstellung vorbereitet zu sein.

