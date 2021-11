Im Dezember kommt die neue Map zu Battle Royale Warzone. Dazu gibt’s auch ein Grafik-Update. Doch was passiert bis dahin eigentlich in Warzone bis zur großen Umstellung? Wir von MeinMMO fassen die letzten Tage für euch zusammen.

Was ist da los? Call of Duty: Warzone steht vor einer großen Veränderung. Das Battle Royale ist das Bindeglied zwischen den jährlichen CoD-Bezahl-Titeln und profitiert von den Live-Seasons und den Releases. Mit Vanguard ist das CoD 2021 bereits auf dem Markt, aber bei Warzone hat sich noch nicht viel getan.

Das ändert sich jedoch am 02. Dezember. Warzone bekommt eine neue Map, startet das Anti-Cheat-System „RICOCHET“ und stellt komplett auf die Grafik-Engine von Vanguard um. Doch vorher starten noch 3 Events in Warzone und die Playlisten sind auch schon bekannt. Hier zeigen wir euch in der Übersicht, was bis zur Integration von Vanguard in Warzone passiert.

Warzone mit 3 Events im November

Wann kommen die Änderungen? Die Umstellung geschieht in 2 Schritten und je nachdem, ob ihr Besitzer von Vanguard seid, könnt ihr ein wenig früher starten:

Mit Vanguard: 02. Dezember

Ohne Vanguard: 03. Dezember

Die Details dazu, wie die Uhrzeit, gibt es noch nicht. Es ist auch noch unklar, ob dann zwei Versionen von Warzone online sind – eine in CoD MW und eine in Vanguard. Doch an einem dieser Tage geht es für euch los.

Welche Events starten bis dahin? Insgesamt bietet der Warzone-Kalender drei Events für den November:

Operation Flashback – Am 18. November

Secrets of the Pacific – Am 24. November

Last Hours of Verdansk – 30. November

Was ist „Operation Flashback“? Ab dem 18. November steht euch in Warzone ein Spielmodus zur Verfügung, der die Highlights der letzten 18 Monate seit dem Release feiert. Die Entwickler erwähnen in dem Zusammenhang das 80er Jahre Action-Hero-Event oder das erste Halloween-Event 2020.

Es soll eine Überraschung bleiben, was euch in dem Modus erwartet. Doch es wird ein Fest der Nostalgie mit „Flashbacks“ der ersten 1,5 Jahre in Warzone. Für die Teilnahme erhaltet ihr eine exklusives Erinnerungs-Emblem und wenn ihr den Modus gewinnt, gibts eine animierte Visitenkarte obendrauf.

Was ist „Secrets of the Pacific“? Hier müsst ihr Informationen über die neue Pazifik-Map von Warzone sammeln und erhaltet dafür Belohnungen in Form von Cosmetics. Dieses Event bekommt keinen eigenen Modus, beeinflusst aber das Gameplay in Warzone ein wenig. Ihr sollt zum Beispiel Artefakte sichern und halten.

Das Event läuft dabei bis zum Ende der aktuellen Karte Verdansk und begleitet euch die letzten Tage der „alten“ Warzone. Weitere Details soll es Mitte November geben.

Caldera – die neue Map von Warzone

Was ist „Last Hours of Verdansk“? Zu diesem Event gibt es noch wenig Infos, nur eine Stellungnahme der Entwickler, die wir euch hier einbinden:

Wir haben noch keine freigegebenen Informationen zu dieser […] Veranstaltung erhalten, außer: Erwartet ein spektakuläres und passendes Ende eurer Zeit in Verdansk, während wir uns von der kastovischen Stadt verabschieden … Für immer? via callofduty.com

Mit dem kleinen aber feinen „Für immer?“ am Ende lassen sich die Entwickler eine mögliche Rückkehr der Map offen. Doch vorerst endet die Ära von Verdansk mit einem großen Knall im Event „Last Hours of Verdansk“.

Warzone: Komplette Playlisten bis zur Umstellung

Wie sieht die Playlist bis dahin aus? Die Warzone-Entwickler von Raven Software haben bereits die Playlisten der nächsten Wochen vorgestellt.

Auf einem Bild der Devs seht ihr alle Spielmodi, in denen ihr euch bis zur großen Integration von Vanguard austoben könnt:

Die letzten Details zur Umstellung von Warzone auf Vanguard sind noch nicht geklärt. Vor allem beim Gameplay sind noch viele Fragen offen. Allerdings wissen wir schon, dass es neue Flugzeuge geben wird.

Was mit den Perks passiert, wie die Loadouts aussehen oder wie sich die Waffen-Balance ändert, lässt sich noch nicht sicher voraussagen. Ein paar Ideen, wie das aussehen könnte, findet ihr aber hier: Die 5 wichtigsten Änderungen, wenn Warzone mit CoD Vanguard „fusioniert“