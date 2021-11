CoD Warzone: So findet ihr schnell die Orte aus „Geheimnisse des Pazifik“ und gewinnt das neue STG44

In Call of Duty: Warzone und Vanguard ist jetzt endlich das Event „Geheimnisse des Pazifik“ online. In beiden Spielen könnt ihr jetzt Aufgaben und Challenges lösen, um am Ende die Blaupause für eine Variante des Sturmgewehrs STG44 abzustauben. Wir von MeinMMO erklären euch, welche Challenges es gibt und welche Orte man aufsuchen muss um den Pazifik zu rocken.

Was ist das für ein Event? Zur Einstimmung auf die neue Pazifik-Map in CoD Warzone gibt es bis zum 8. Dezember 2021 das Event „Geheimnisse des Pazifik“. Dazu reist ihr aber nicht an den namensgebenden Ozean. Vielmehr sollt ihr 6 Orte aufsuchen und dort Objekte finden. Die wiederum müsst ihr eine Zeit lang bei euch behalten, dann gilt die jeweilige Challenge als bestanden und ihr bekommt auch noch eine Karte für Warzone.

Was gibt es zu gewinnen? Habt ihr alle 6 Objekte gefunden, bekommt ihr eine Blaupause für das deutsche Sturmgewehr STG44 namens „Bomber Menace“. Das Gewehr wird aber erst freigeschaltet, wenn Season 1 von Vanguard am 8. Dezember startet.

Nachdem das Event erst durch katastrophale Crashes unspielbar war, wurde es von den Entwicklern erst einmal entfernt, jetzt ist es aber wieder da und kann wie vorgesehen abgeschlossen werden.

Alle 6 Orte aus dem Pazifik-Event

In den folgenden Absätzen findet ihr die genauen Fundorte der Objekte. Bedenkt aber, das ihr sie nicht nur kurz aufheben, sondern längere Zeit halten müsst. Ihr müsst die Objekte aber nicht alle in derselben Runde finden und in der Tat dürfte das aufgrund des Zeitlimits kaum möglich sein

Hier findet ihr alle Orte in der Übersicht.

1 – Das Gefängnis

Geht zum Gefängnis im Südosten der Map. Begebt euch dann zum Erdgeschoss zu den Duschen. Dort im Umkleideraum ist eine Bank mit einem Tischtennis-Schläger drauf. Diesen Schläger sucht ihr.

2 – Westpromenade

Hier sucht ihr einen Elektro-Shop, der zwischen dem Bahnhof und der Westpromenade liegt. Im Laden sucht ihr nach einem Standmikrofon. Das ist euer gesuchtes Objekt.

3 – Flughafen

Landet auf dem Flughafen-Gelände und geht dann zu dem Burger-Town-Restaurant. Dort ist eine Registrierkasse, die das gesuchte Objekt darstellt.

4 – Krankenhaus

Im Erdgeschoss des Krankenhauses gibt es einen Operations-Raum. Darin liegt auf dem OP-Tisch eine blaue Box mit Erste-Hilfe-Ausrüstung. Das ist euer Ziel.

5 – Minen im Nordwesten

Geht ganz nach Nordwesten der Map, wo die Minen sind. Vom westlichsten Gebäude aus geht ihr mit der Zip-Line runter in den Minenschacht. Dort findet ihr einen Dynamit-Knopf, der euer Ziel darstellt.

6 – Bunker

Das 6. Objekt liegt in einem der 3 neuen Bunker auf der Map und kann in jedem davon gefunden werden. Es handelt sich bei dem Sammelobjekt um ein Miniatur-Schlachtschiff.

Neuer Trailer zeigt den Beginn der Story von CoD Warzone mit Vanguard

Das sind die Challenges in Vanguard

Das müsst ihr in Vanguard machen: Die Challenges für das STG44 sind aber auch in CoD Vanguard zu machen. Dazu müsst ihr aber keine Objekte in den Multiplayer-Maps finden, sondern nur 6 besondere Challenges erledigen. Auch hier gibt es pro Challenge spezielle Karten oder Sprays und am Ende das besondere STG44. Es ist egal, ob ihr die Aufgaben alle in Vanguard oder Warzone erledigt, um das STG zu bekommen.

Die 6 Challenges sind:

Erziele 25 Kills: Das sollte sich von alleine erledigen.

Das sollte sich von alleine erledigen. Erziele 5 Multikills: Auch das sollte für einen einigermaßen kompetenten Spieler in ein, zwei Runden erledigt sein.

Auch das sollte für einen einigermaßen kompetenten Spieler in ein, zwei Runden erledigt sein. Erziele eine Exekution : Das ist tatsächlich etwas knifflig, schleicht idealerweise mit dem Ninja- und Geist-Perk herum und huscht ungesehen an bekannte Camper-Spots. Dort solltet ihr eine gute Gelegenheit haben, jemand von hinten mit einem Finishing-Move abzustechen.

: Das ist tatsächlich etwas knifflig, schleicht idealerweise mit dem Ninja- und Geist-Perk herum und huscht ungesehen an bekannte Camper-Spots. Dort solltet ihr eine gute Gelegenheit haben, jemand von hinten mit einem Finishing-Move abzustechen. Wähle einen MVP in 10 Runden : Die wohl einfachste Challenge.

: Die wohl einfachste Challenge. Spiele mit einem Clankameraden 5-mal : Tretet einem Clan bei und spielt 5-mal mit einem Mitglied. Fertig!

: Tretet einem Clan bei und spielt 5-mal mit einem Mitglied. Fertig! Erziele drei Siege: Auch das erledigt sich quasi von alleine irgendwann.

So viel zu den Challenges des Pazifik-Events. Sie sind allesamt nicht sonderlich schwer, aber ihr habt nur bis zum 8. Dezember 2021 Zeit, macht sie also lieber früher als später. In der Warzone könnt ihr dann auch gleich dieses coole Gewehr ausprobieren: Das Sturmgewehr EM2 nutzen die besten Spieler von CoD Warzone – Was macht es so stark?