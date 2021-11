Massive Bugs legen das Pazifik-Event in CoD Warzone und Vanguard lahm – Fans fragen sich „Warum?“

In Call of Duty: Vanguard und der Warzone sollte eigentlich ein Event Bock auf die kommende Pazifik-Map in Warzone machen. Doch aufgrund von massiven Problemen mussten die Entwickler das Event „Secrets of the Pacific“ nach gerade einmal einer Stunde wieder offline nehmen. Erfahrt hier auf MeinMMO, was passiert ist und wie es weiter geht.

Was war das für ein Event? Im Multiplayer-Modus von CoD Vanguard sowie in der Warzone hätte am 24. November 2021 eigentlich ein spezielles Event zur neuen Pazifik-Map in Warzone starten sollen. In „Secrets of the Pacfic“ sollten eigentlich 12 Challenges in beiden Spielen angeboten werden. In Warzone musste man beispielsweise bestimmte Orte besuchen.

Dazu gab es Doppel-XP-Token und die Möglichkeit, eine spezielle legendäre Blaupause für das starke STG44-Sturmgewehr zu verdienen.

Spieler waren also schon gut gelaunt und motiviert am Abend des 24. November am Start und wollten loslegen. Doch dann kam alles anders.

Spieler wundern sich, wie dieses kleine Event so viel Ärger machen kann

Was lief schief? Massive Spielprobleme versauten aber allen den Spaß. Das Event ließ sich kaum spielen, ständig soll das Spiel abgeschmiert sein. Woran es lag, wurde nicht eindeutig geklärt. Einige Spieler meinten, die berüchtigten Kampfhunde seien schuld, denn der Crash wäre immer dann aufgetreten, wenn jemand die Hunde losgelassen hätte.

Laut anderen Berichten sollen es aber nicht die Hunde gewesen sein, sondern etwas anderes. Die Entwickler konnten den Fehler wohl ebenfalls nicht sofort identifizieren und mussten daher das Handtuch werfen. Nach nicht einmal einer Stunde musste das Event und die zugehörigen Challenges aus dem Spiel genommen werden.

Was sagen die Spieler? Auf Twitter regen sich viele Spieler ordentlich auf. Es ist ihnen nicht klar, wie ein Event, das lediglich aus einem Dutzend Challenges besteht, solche massiven Probleme verursachen kann.

Stellt euch sich vor, ihr fügt dem Spiel ein “Event” hinzu, das buchstäblich nichts am Gameplay oder Ähnlichem ändert, und schafft es trotzdem, das Spiel zu zerstören. James Herbert via Twitter

Außerdem regt es viele Leute auf, das ständig irgendwas in Vanguard kaputt ist oder einfach nervt. So regt es einen Spieler nach wie vor auf, dass man sich mehrfach die eh schon lästigen Hunde beschwören kann, weil ein Item buggy ist.

Was sagen die Entwickler? Die Entwickler haben via Twitter erklärt, dass sie an der Sache dran sind und so schnell wie möglich an einer Lösung arbeiten. Sie würden sich melden, wenn wieder alles funktioniert.

Allerdings läuft ihnen die Zeit davon, denn das Event soll nur noch bis zum 8. Dezember 2021 laufen. Denn dann soll endlich und nach Verschiebung die neue Pazifik-Map in der Warzone online gehen und Vanguard mit Warzone verschmelzen.