CoD MW 2 jetzt schon spielen – Mit diesem Trick funktioniert es

Der offizielle Release von Call of Duty: Modern Warfare 2 steht eigentlich erst in ein paar Stunden an, doch mit einer Abwandlung des „Neuseeland-Tricks“ können Spieler offenbar jetzt schon in das Spiel – zumindest auf den Konsolen.

Wann ist der CoD MW 2 Release? Eigentlich startet Call of Duty: Modern Warfare 2 erst am 28. Oktober in Deutschland.

Auf den Konsolen soll es um 00:00 Uhr losgehen

Um 06:00 Uhr morgens auf dem PC

Um diese Zeiten startet der Multiplayer-Modus auf den jeweiligen Plattformen, nachdem die Kampagne bereits spielbar war.

Allerdings gibt es nun offenbar einen Trick, wie Spieler mit der Konsolenversion bereits ab jetzt, am 27. Oktober, einsteigen können.

Spieler wechseln Region im Activision-Account für frühen Start in CoD MW 2

Was ist das für ein Trick? Es handelt sich dabei um eine Abwandlung des „Neuseeland“-Tricks. Normalerweise änderten Spieler einfach die Region ihrer Plattform auf „Neuseeland“ – der Start dort um 00:00 entspricht hierzulande nämlich dem Vortag, 13:00 Uhr. Die Entwickler kündigten aber an, dass das diesmal nicht funktionieren würde.

Nun teilen Spieler auf reddit allerdings eine neue Variante des Tricks, um vorzeitig starten zu können: Sie änderten die Adresse in ihrem Activision-Konto auf eine Neuseeländische Adresse und konnten dann bereits vorzeitig in den Multiplayer von MW 2 einsteigen.

Wichtig: Das funktioniert nur auf der Konsole, da die PC-Version global um die selbe Uhrzeit startet.

Die Kollegen der GamePro haben diesen Trick bereits getestet und bestätigen, dass er funktioniert (via GamePro).

Um die Adresse zu ändern soll man:

Den Activision-Account auf der offiziellen Activision-Seite aufrufen In den Profilinformationen die Adresse ändern – unter „Basic Info“ Die eigene Adresse durch eine beliebige aus Neuseeland ersetzen – die findet man etwa über eine kurze Google-Maps-Suche, die GamePro schlägt außerdem den „Adressfinder“ vor

Nun muss nur noch das Spiel auf der Konsole gestartet und Einstellungsänderungen akzeptiert werden – dann sollte auch der Multiplayer von MW 2 spielbar sein.

Die GamePro verweist darauf, dass es beispielsweise möglich sei, dass der Fortschritt nach dem offiziellen Start in der Region zurückgesetzt oder im schlimmsten Fall der Account durch Activision gebannt werden könnte (via GamePro).

Ihr wollt wissen, was neu in CoD Modern Warfare II ist? Im Video erfahrt ihr es:

Ihr solltet beachten, dass der verfrühte Start in dieser Form auch angesichts der Warnung der Entwickler vor dem „typischen“ Neuseeland-Trick wohl nicht angedacht ist. Da erklärte Infinity Ward, dass man nur Verbindungsprobleme bekommen würde und bis zum eigentlich Start in der Region ausgesperrt werden könne.

Nutzt den Trick also nur, wenn die frühe Startzeit euch das Risiko wert ist. Ansonsten startet der Multiplayer auf den Konsolen um Mitternacht, auf dem PC geht es dann ab dem Morgen um 06:00 Uhr los.

Damit erreicht der Release-Plan von CoD MW 2 die zweite Etappe. Insgesamt gibt es 3 Etappen beim CoD-Release 2022, die 3. Etappe stellt den Start der Season 1 und Warzone 2.0 dar.