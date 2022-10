CoD bleibt auf der PlayStation – Chef von Xbox will Call of Duty sogar auf noch mehr Plattformen

Der Chef von Microsoft Gaming, sagt, die beliebte Shooter-Reihe Call of Duty bleibt auf der PlayStation. Außerdem würde er das Spiel gerne auf weiteren Plattformen sehen.

Das ist die Ausgangssituation:

Wer ist der Chef von Xbox? Bei dem Chef von Xbox handelt es sich um Phil Spencer, dessen genauer Arbeitstitel mittlerweile „CEO von Microsoft Gaming“ lautet.

Spencer leitet bei Microsoft das interaktive Unterhaltungsgeschäft und arbeitet seit mehr als 30 Jahren in der Technologie- und Unterhaltungsbranche (via Wall Street Journal Tech Live). Zuvor war Spencer bei Microsoft bereits in Positionen wie „Executive Vice President Gaming“, und als „Head of Xbox“ tätig.

Spencer würde CoD auch gerne auf Switch sehen

Was sagt Phil Spencer? Wie der Branchen-Experte und „The Verge“-Redakteur Tom Warren auf Twitter berichtet, sprach Phil Spencer am 26. Oktober 2022 auf der „Wallstreet Journal Tech Live Conference“ über das zu Activision gehörende Shooter-Franchise Call of Duty.

Spencer sagte, Call of Duty solle weiterhin auf PlayStation bleiben. Obendrein fügte er an, er würde den Shooter zukünftig sogar gerne auf der Nintendo Switch sehen und möchte das Spiel auf vielen verschiedenen Plattformen spielbar machen.

Den Tweet von Tom Warren, in dem er die Aussage von Phil Spencer zitiert, binden wir euch hier ein:

Tweet-Übersetzung: „Call of Duty wird speziell für PlayStation verfügbar sein. Ich würde es gerne auf der Switch sehen, ich würde gerne sehen, dass das Spiel auf vielen verschiedenen Bildschirmen spielbar ist. Unsere Absicht ist es, CoD wie Minecraft zu behandeln.“

Das sagt Microsoft über PlayStation: Im Oktober machten bereits Aussagen von Microsoft die Runde, in der sie die eigene Xbox kleinredeten. So belege man bei den Konsolen den letzten Platz. Im Gegensatz dazu sei die PlayStation die „größte Konsolen-Plattform“ und der „unbestrittene Marktführer“.

Bei den Aussagen geht es immer noch um das „Okay“ der Aufsichtsbehörden, damit Microsoft Activision Blizzard kaufen darf. Microsoft versuchte Sonys Bedenken zu widerlegen, dass eine Fusion mit Activision Blizzard den freien Wettbewerb gefährde.

