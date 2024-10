CoD Black Ops 6: AS VAL Build – So solltet ihr das Nahkampf-Monster spielen

Das Sturmgewehr AS VAL ist mit seiner hohen Mobility eine starke Wahl für den Multiplayer in Call of Duty: Black Ops 6. Wir zeigen euch 2 Builds, mit denen ihr das Meta-Gewehr spielen könnt.

In CoD Black Ops 6 gibt es zum aktuellen Zeitpunkt 33 verschiedene Waffen, von Sturm- bis Scharfschützengewehren ist alles dabei. Zwar wird die erste Meta von BO6 momentan besonders von Maschinenpistolen dominiert, aber auch das AS VAL ist beliebt bei den Spielern.

Was ist das für eine Waffe? Das AS VAL schaltet ihr ziemlich spät in Black Ops 6 frei – erst mit Spieler-Level 55. Wenn ihr das Sturmgewehr ausrüsten könnt, habt ihr aber eine starke Wahl für kurze und mittlere Distanz. Das AS VAL verfügt über einen integrierten Schalldämpfer, eine hohe Feuerrate sowie eine schnelle Time-to-kill.

Wir zeigen euch nachfolgend zwei starke Builds, mit denen ihr das Sturmgewehr im Multiplayer spielen könnt.

CoD Black Ops 6: AS VAL – Meta Build

Was ist das für ein Build? Gemessen an den aktuellen Zahlen spielt ein Großteil der Community die AS VAL derzeit mit diesem Build (Stand: 27. Oktober via wzstats.gg). Wir zeigen euch nachfolgend das Setup, das als Meta-Build für das Sturmgewehr gilt.

Schaft : Ausgewogener Schaft

: Ausgewogener Schaft Griff : Sturmgriff

: Sturmgriff Unterlauf : Vertikaler Vordergriff

: Vertikaler Vordergriff Feuermodifikation : Rückstoßfedern

: Rückstoßfedern Magazin: Magazinerweiterung II

Aufsätze auf Englisch Stock: Balanced Stock

Rear Grip: Assault Grip

Underbarrel: Vertical Foregrip

Fire Mods: Recoil Springs

Magazine: Extended Mag 2

Was macht das Setup stark? Der Unterlauf erhöht die Rückstoßkontrolle, während der robuste Sturmgriff das Schusstempo nach dem Sprinten verbessert. Auch die Rückstoßfedern verringern den spürbaren Rückstoß beim Feuern. Der ausgewogene Schaft verbessert euer Bewegungstempo, wenn ihr aus der Hüfte oder beim Anvisieren feuert.

Die Magazinerweiterung II vergrößert eure Magazinkapazität auf 40 Schuss. Dafür büßt ihr jedoch an Tempo ein, wenn es um das Nachladen und Anvisieren geht. Wenn euch das insgesamt zu langsam ist, könnt ihr auch die Magazinerweiterung I nehmen, mit der ihr 30 Schuss habt.

CoD Black Ops 6: AS VAL – Alternativer Build für den Start

Was ist das für ein Build? Wenn ihr das AS VAL gerade frisch freigespielt habt, habt ihr vielleicht noch gar nicht alle Aufsätze, um den Meta Build zu bauen. Wir zeigen euch hier eine Alternative von wzstats.gg, die sich gut für den Beginn eignet.

Schaft : Infiltrator-Schaft

: Infiltrator-Schaft Lauf : Langer Lauf

: Langer Lauf Unterlauf : Vertikaler Vordergriff

: Vertikaler Vordergriff Visier : Reflexvisier PrismaTech

: Reflexvisier PrismaTech Magazin: Magazinerweiterung I

Aufsätze auf Englisch Stock: Infiltrator Stock

Barrel: Long Barrel

Underbarrel: Vertical Foregrip

Optic: PrismaTech Reflex

Magazine: Extended Mag 1

Für euer Loadout bietet es sich an, das AS VAL mit einer starken Maschinenpistole wie der KSV zu spielen. Die KSV gehört mit ihrer hohen Feuerrate und einer sehr guten Time-to-kill auf kurze Distanz aktuell zu den beliebtesten Waffen im Multiplayer.

Falls ihr jedoch eher auf der Suche nach einer starken Alternative zur AS VAL seid, die sich auch auf größere Distanzen eignet, empfehlen wir euch das XM4. Das Sturmgewehr ist als wahrer Alleskönner eine gute Wahl für den Start, denn: Ihr könnt sie von Anfang an ausrüsten. Hier stellen wir euch zu der Waffe zwei Builds vor: CoD Black Ops 6: XM4 Build – So solltet ihr den Allrounder spielen