„Meine Erfahrung hat sich deutlich verbessert“ – Spieler haben mehr Spaß in CoD Black Ops 6, wenn sie weglaufen

In Call of Duty: Black Ops 6 beobachten immer mehr Spieler, dass ihre Gegner die Matches verlassen. Viele Runden werden nicht mit 6 Spielern beendet, wie es eigentlich vom Spiel vorgesehen ist. Einige Spieler auf Reddit liefern jetzt die Antwort, woran das liegen könnte.

Warum laufen sie weg? Viele Spieler sind frustriert von dem Matchmaking in Call of Duty und verlassen deshalb laufende Matches. Die Community ist überzeugt, dass irgendwann eine bessere Lobby kommt, wenn sie oft genug die laufenden Runden verlassen.

Der Reddit-Nutzer „sw3ar“ schreibt dazu in einem Post im BO6-Forum: „Freundliche monatliche Erinnerung – Verlasst einfach Spiele. Wenn das EOMM beschlossen hat, dass ihr an der Reihe seid zu leiden, verlasst einfach jede einzelne Lobby, bis ihr die richtige gefunden habt. Spielt keine verschwitzten Activision-Spiele. Geht einfach raus.“ (via Reddit)

Der Post sammelte rund 1.400 Upvotes und über 650 Kommentare. Einige Spieler ergänzen, sie würden mehr Spaß an Call of Duty haben, seitdem sie Matches verlassen: „Meine Erfahrung hat sich deutlich verbessert, als ich anfing, Spiele zu verlassen, sobald ich erkannte, dass es eine dieser Runden ist.“

Viele Spieler sind sich einig: Call of Duty macht mehr Spaß, wenn sie gelegentlich „weglaufen“, also ein Match verlassen.

Spieler glauben, ein System bestimmt, wer das Match gewinnt

Warum sollte das Verlassen etwas bringen? Diese Überzeugung einiger Spieler liegt – wie so oft in Call of Duty – einer Diskussion um das Matchmaking zugrunde.

Neben der schon lange anhaltenden Debatte um das sogenannte Skill-based-Matchmaking (SBMM), das eure Gegner anhand eurer spielerischen Fähigkeiten auswählt, gibt es neuerdings auch Theorien um ein System namens „Engagement-Optimized Matchmaking“ (kurz: EOMM).

Das EOMM soll prinzipiell das Spielgefühl der Spieler verbessern. Die Theorie ist, dass das System eingreift, wenn ihr beispielsweise mehrere Spiele in Folge verliert. Einige Spieler glauben, dass dieses System auch den Ausgang eines Matches beeinflussen kann. Weiter heißt es in der Community, dass jeder irgendwann mit einer Niederlage an der Reihe sei (via Reddit).

Die Spieler sind also überzeugt, dass nach einigen guten und siegreichen Runden irgendwann immer ein Match kommt, das darauf ausgelegt ist, dass die Spieler verlieren. Eine Niederlage sei dann unabwendbar. „Jetzt sind die Gegner mit einem Sieg dran.“

Um dieser angeblich unausweichlichen Niederlage zu entkommen, verlassen sie das Match und suchen ein neues – solange, bis sie wieder mit einem Sieg oder gar einer Siegesserie an der Reihe sind. Schließlich müsse das System ja am Verlassen der Spieler erkennen, dass es für sie gerade nicht gut läuft und demnach wieder aktiv das Spielgefühl verbessern wollen.

Das Problem ist nur: Activision hat nie bestätigt, dass EOMM in Call of Duty gibt – das ist alles lediglich eine Theorie der Spieler.

In der Community von Call of Duty gibt es viele Mythen und Theorien. Viele dienen den Spielern als Erklärung, warum sie einen Gunfight oder ein Spiel verloren haben. Eine dieser Theorien spricht vom “Skill-based-Damage: Fans haben in Black Ops 6 genug von Skill-Based-Damage, obwohl nicht geklärt ist, ob es das wirklich gibt