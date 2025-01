Call of Duty verliert in einem Monat fast so viele Spieler, wie es mit dem Release von Black Ops 6 auf Steam gewonnen hat

In nur einem Monat hat Call of Duty auf Steam über 145.000 Spieler verloren. Das sind fast so viele, wie der Release von Black Ops 6 im Oktober 2024 reingeholt hat.

Wie viele Spieler hat Call of Duty gerade? Call of Duty hatte im Dezember 2024 einen Höchstwert von 192.000 gleichzeitig aktiven Spielern. Das sind die zusammengerechneten Spieler von Modern Warfare 3, Warzone und dem neuen Black Ops 6.

Die Zahlen gehen aus der Online-Datenbank SteamDB hervor, auf der die Steam-Spielerzahlen jeglicher Spiele ersichtlich sind. Außen vor sind also diejenigen, die Call of Duty auf Konsole oder über den Xbox Game Pass zocken.

Im Oktober 2024, als Call of Duty: Black Ops 6 erschienen ist, stiegen die Spielerzahlen von Call of Duty auf Steam um rund 94 % – es kamen knapp 149.000 Spieler hinzu. Im Dezember verlor der Shooter jedoch knapp 123.000 Spieler und damit fast die Hälfte der aktiven Spielerschaft auf Steam.

Nach Rekord-Release wächst der Frust vieler Spieler

Wie steht es um das Spiel? Black Ops 6 war laut Microsoft-CEO Satya Nadella der erfolgreichste CoD-Release aller Zeiten und wurde zum Release überwiegend positiv aufgenommen. Derzeit sind jedoch viele Spieler frustriert und das hat mehrere Gründe:

Nun scheinen viele Spieler auf Steam dem Shooter vorerst den Rücken zu kehren. Unter dem Post von CharlieIntel diskutieren Spieler, was die sinkenden Zahlen bedeuten und wie man den Trend umkehren könnte.

KLG Subonekd: „Warzone’s Versagen ist vollendet. In einem Monat hat es alles zerstört, was BO6 ins Spiel gebracht hat. Es ist an der Zeit, dass Warzone auf eigenen Beinen steht, nicht mehr an Hauptspiele gebunden ist. Es braucht sein eigenes dediziertes Dev-Team, Dev-Zyklus und Support.“

ihatethecap: „Entfernt Crossplay mit dem PC und die Zahlen für die Konsolen gehen rauf. Holt euch entweder einen Anti-Cheat, oder macht irgendetwas. Die Inhalte Jahr für Jahr können nicht nur Camo-Grind sein.“

LunchTime: „Man sollte meinen, im Dezember/ an Weihnachten würden viele neue Spieler dazukommen. Dieser Drop-off sollte CoD Sorgen bereiten, hoffentlich genug, um ihr Spiel zu supporten.“

