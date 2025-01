Call of Duty: Weltmeister will beweisen, dass der Aim-Assist kein krasser Vorteil ist – Geht komplett nach hinten los

Einer der besten Spieler von Call of Duty: Black Ops 6 beweist unabsichtlich, dass der Aim-Assist viel zu stark ist.

Um wen geht es? Anthony „Shotzzy“ Cuevas-Castro ist ein professioneller „Call of Duty“-Spieler, der für Team OpTic spielt.

Mit OpTic wurde Shotzzy 2024 in Call of Duty Weltmeister und als MVP (wertvollster Spieler) ausgezeichnet. Vor seiner Zeit bei OpTic war Shotzzy für das Team „Dallas Empire“ tätig, mit dem er im Jahr 2020 ebenfalls Weltmeister in Call of Duty wurde. 2018 war er zudem Weltmeister in Halo.

Shotzzy gilt aktuell als einer der besten CoD-Spieler und zeichnet sich durch außergewöhnlich gutes Aim und Movement aus – zumindest, wenn er einen Controller in seinen Händen hält.

CoD-Weltmeister ist mit Maus und Tastatur nicht so erfolgreich, wie er dachte

Was ist dem Weltmeister passiert? Shotzzy hat in einem Twitch-Stream am vergangenen Wochenende Call of Duty: Black Ops 6 mit Maus und Tastatur gespielt.

Normalerweise ist der E-Sportler vorrangig mit einem Controller unterwegs, doch er wollte beweisen, dass Aim nicht das Wichtigste in CoD sei und tönte großspurig: „Das wird der Beweis dafür sein, dass Spielverständnis wichtiger ist als alles andere.“

Anschließend lief es allerdings gar nicht gut für den mehrmaligen Weltmeister und er verlor einen Schusswechsel nach dem anderen. Kurz darauf stellte er verwundert fest: „Ich habe das Gefühl, dass ich nur einen Kill habe … Ich bin nicht am Trollen.“

„Oh mein Gott, der Scheiß ist tatsächlich nervig, man“, meckerte der E-Sportler am Ende der Runde in einem genervten Tonfall.

Nach dem Stream löschte er obendrein die Videoaufnahme der Übertragung von seinem Kanal. Das ist für Shozzty eher ungewöhnlich. Die meisten Aufnahmen seiner Streams sind auch Tage oder Wochen später noch online und haben teilweise über 200.000 Aufrufe (via Twitch).

Das ist allerdings gar nicht schlimm, denn einen Clip, der die ganze Situation zusammenfasst, könnt ihr auf TikTok sehen:

Shotzzy regt Diskussion um Aim-Assist neu an

Was hat es mit dem Aim-Assist auf sich? Der Aim-Assist von Call of Duty ist seit Jahren ein immer wieder aufkochendes Thema innerhalb der Community. Für Controller-Spieler ist er nahezu essenziell, doch „Maus und Tastatur“-Spieler hassen ihn, weil er sehr stark ist.

Beim Aim-Assist handelt es sich um eine Zielhilfe, die nur Controller-Spieler nutzen können und das Fadenkreuz eines Spielers automatisch in die Richtung eines Gegners zieht.

Im E-Sport von Call of Duty ist der Aim-Assist seit Jahren nicht wegzudenken. Dementsprechend spielen die besten Spieler des Shooters mit Controller und nutzen den Aim-Assist in ihrem Alltag, auch Shotzzy.

Doch als Shotzzy beweisen wollte, dass das Spielverständnis wichtiger als gutes Aim sei, bewies er für einen Teil der Community das Gegenteil. Sobald er Maus und Tastatur spielte und keinen Aim-Assist mehr zur Verfügung hatte, verlor er sämtliche Gunfights. Und das, obwohl jeder Shooter-Spieler weiß, dass es theoretisch mit einer Maus einfacher ist, einen Gegner präzise zu treffen, als mit einem Stick am Controller.

Zu der Stärke des Aim-Assists von Call of Duty gibt es viele verschiedene Videos im Internet.