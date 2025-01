Ein Trick zeigt euch, wie Activision euren Skill in Call of Duty wirklich bewertet – Spieler legen sofort die Seite lahm

Call of Duty: Black Ops 6 ist der neuste Teil der beliebten Shooter-Reihe und erscheint am 25. Oktober 2024 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S und PC. Das ...

Euer Skill ist ein Faktor, der beim Matchmaking von Call of Duty eine Rolle spielt. Activision hat sich 2024 zum ersten Mal zu dem Matchmaking des Shooters geäußert und gesagt, der Skill sei nicht die dominierende Variable – anders als viele Spiele vermuten: Euer Skill ist gar nicht der wichtigste Faktor im Matchmaking von Call of Duty, sagt Activision

Danach klickt ihr auf „Weiter zum Privatsphäre- und Datenschutz-Portal“, in dem ihr dann die Anfrage „Zugriff auf meine personenbezogenen Daten (Subjekt-Zugriffsanfrage)“ auswählt. Anschließend müsst ihr euch noch mit eurem Activision-Konto sowie dem Konto eurer Plattform (PlayStation, Xbox, Steam, etc.) anmelden und könnt dann nach der Bestätigung der Nutzungsbedingungen eine Anfrage stellen.

So bekommt ihr eure Skill-Wertung: Als Erstes müsst ihr auf die offizielle Website des Activision-Supports in den Bereich zum Datenschutz und der Privatsphäre gehen.

Der YouTuber TheXclusiveAce gibt an, sein Skill schwanke zwischen einem hohen 300er- und einem niedrigen 400er-Wert. Wenn ihr also meistens über 400 seid, wisst ihr zumindest, dass ihr besser seid als er.

Die Kurzfassung: Ihr müsst eure personenbezogenen Daten von Activision anfordern – die ihr auf keinen Fall bedenkenlos weitergeben solltet. Die Daten bekommt ihr dann als Datei im HTML-Format, die ihr dann in Tabellen-Anwendungen wie „Excel“ oder „Google Tabellen“ importieren könnt. Wie ihr die Daten anfordert, erklären wir am Ende des Artikels im Detail.

Was ist das für ein Trick? Der bekannte CoD-YouTuber TheXclusiveAce hat in einem neuen Video gezeigt, dass ihr eure seitens Activision vergebene geheime Skill-Wertung in den verschiedenen Spielen sehen könnt und erklärt, wie ihr diese Daten bekommt (via YouTube ).

Call of Duty bewertet den Skill von jedem Spieler, damit das Matchmaking unfair aufgeteilte Teams vermeiden kann und ihr ungefähr mit und gegen gleichstarke Spieler spielt. Welche Skill-Wertung jeder Spieler hat, ist in Black Ops 6 und den Vorgängern jedoch nicht für den Spieler einsehbar. Ihr müsst euch mit der KD, eurem Rang im Ranked-Modus oder eurer Win-Lose-Statistik zufriedengeben. Jetzt gibt es jedoch einen Trick, mit dem ihr sehen könnt, wie Actvision euren Skill einschätzt.

