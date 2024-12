„Wie wäre es mit Anticheat?“: Neue Mikrotransaktion von CoD Black Ops 6 erzürnt die Spieler

In 10 Jahren vom Solo-Projekt zum ambitionierten Action-RPG für PS5 und Steam: Lost Soul Aside feiert bald Release

Cheater sind wohl das aktuell größte Problem in CoD Black Ops 6. Vielen Spielern verdirbt es den Spaß am Spiel und sorgt dementsprechend auch allgemein für eine frustrierte Stimmung innerhalb der Community. Das ist besonders schade, da es zum Release gut aufgenommen wurde. Auch MeinMMO-Shooter-Experte Dariusz Müller lobte das Spiel: Black Ops 6 ist das beste Call of Duty seit Jahren, weil es trotz Problemen vieles richtig macht

Worum geht es? Wie CharlieIntel auf x.com berichtet, kommt ein neuer Event Pass ins Spiel. Der erscheint im Zuge einer Collaboration mit der Serie Squid Game in Black Ops 6 und Warzone. Der Pass soll am 3. Januar erscheinen, der Preis ist noch unklar.

