CoD Black Ops 6 bekommt eine viel geforderte Änderung, damit es sich endlich wieder lohnt, gut zu zielen

In Call of Duty: Black Ops 6 brachte es bislang keinen Vorteil, auf die empfindlichste Stelle eurer Gegner zu zielen. Das soll sich jetzt allerdings ändern.

Um welche Änderung geht es? In Call of Duty: Black Ops 6 gab es eine anhaltende Diskussion um den Schaden, den ihr mit Kopfschüssen verursacht (via Reddit). Für viele Spieler war es bislang sinnlos, auf den Kopf zu schießen. Der Schadens-Multiplikator für Kopftreffer war bei vielen Waffen so gering, dass ihr für einen Kill genauso viele Treffer auf dem Kopf wie auf dem Oberkörper benötigt habt.

Jetzt hat Treyarch den Headshot-Multiplikator etwas angepasst, wodurch ihr mit den meisten vollautomatischen Waffen fortan einen Treffer weniger benötigt. Die Entwickler sagen dazu: „In den meisten Fällen benötigen die Waffen auf allen Entfernungen einen Kopfschuss weniger, um die Zeit bis zum Töten zu verbessern.“

Treyarch erklärt jedoch, dass die Maschinenpistolen auf die maximale Schadensreichweite eine Ausnahme sind, da die Entwickler befürchteten, dadurch könnte die time-to-kill zu schnell werden.

Macht das wirklich einen Unterschied? Die Entwickler erwarten von der Änderung, dass sie Einfluss auf die aktuelle Meta von Black Ops 6 nehmen wird. Hier könnte zukünftig auch der CHF-Lauf eine Rolle spielen, der euren Headshot-Schaden zusätzlich erhöht.

Ob die Änderung auch in der praktischen Umsetzung eine Verbesserung bringt und es sich zukünftig tatsächlich lohnt, primär auf den Kopf eines Gegners zu zielen, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch schwierig abzuschätzen.

In einigen Tagen wird es jedoch bestimmt die ersten Analysen aus der CoD-Community geben, wie viel schneller die time-to-kill auf den unterschiedlichen Waffen mit Kopfschüssen nun ist.

Auf welchen Waffen könnte das einen Unterschied machen? Ein verbesserter Kopfschuss-Multiplikator könnte sich vor allem auf Waffen mit einer hohen Feuerrate und/ oder auf Waffen mit einem sehr geringen Rückstoß bemerkbar machen.

Die hohe Feuerrate erlaubt es euch, mehr Treffer in kurzer Zeit auf den Kopf eines Gegners abzufeuern. In Black Ops 6 habt ihr oft nicht viel Zeit, um Gegnern auf den Kopf zu zielen, da besonders gute Spieler das Movement in Kämpfen ausnutzen und viel springen oder rutschen. Eine hohe Feuerrate kann das Treffen des Kopfes vereinfachen. Das Gleiche gilt für Waffen mit geringem Rückstoß. Wenn ihr eine Waffe gut kontrollieren könnt, ist es wahrscheinlicher, konstant den Kopf zu treffen.

Bei den Sturmgewehren könnte beispielsweise das ohnehin schon starke XM4 oder die AS VAL von der Änderung profitieren. Die XM4 hat im jüngsten Patch auch einen Schadenspunkt verloren (22 DMG statt 23 DMG auf maximale Distanz), was bedeuten könnte, dass Treyarch ähnliche Resultate erwartet. Einen starken Build für das XM4 findet ihr hier: CoD Black Ops 6: XM4 Build – So solltet ihr den Allrounder spielen