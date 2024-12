CoD Black Ops 6 & Warzone: Season 1 Reloaded startet morgen – Alle Infos in 4 Minuten

In Black Ops 6 sowie Warzone startet Season 1 Reloaded am 05. Dezember 2024. Welche Inhalte ihr in der Zeit erwarten könnt, erfahrt ihr hier in unserer Übersicht

Am 05. Dezember kommt das Reloaded-Update für Season 1 in CoD: Black Ops 6 und Warzone und bringt drei neue Waffen, drei neue Multiplayer-Maps, neue Modi, neuen Content für den Zombiemodus und für Warzone. Außerdem kommen neue wöchentliche Challenges und Events ins Spiel.

Welche Inhalte ihr genau erwarten könnt und wann das Update zur Verfügung steht, erfahrt ihr hier in unserer Übersicht.

CoD Black Ops 6: Season 1 Reloaded – Update & Download

Wann kommt das Update? Das Update startet am 05. Dezember um 18:00 Uhr deutscher Zeit auf allen Plattformen.

Wie groß wird das Update? Das lässt sich bislang noch nicht absehen. Wir ergänzen die Info sobald diese bekannt wurde.

Was steckt im Update? Je nach Modi spendiert euch Treyarch verschiedene Dinge mit denen ihr eure Zeit vertreiben könnt. Von unterschiedlichen Maps, Waffen bis hin zu Perks und LTMs ist alles dabei. Mit folgendem könnt ihr rechnen:

3 neue Waffen Cleaver (Nahkampfwaffe) AMR MOD 4 (Sniper) Maelstrom (Schrotflinte)

2 neue Aufsätze

3 neue Maps für den Multiplayer

1 neue Map für Zombies

3 neue Items für Zombies

5 LTMs passend zu CODmas

2 neue Events

Kollaboration mit Squid Game 2

Hier findet ihr die Roadmap zu Black Ops 6

CoD Black Ops 6: Season 1 Reloaded – Content

Was kommt für Black Ops 6? Drei neue Maps, wobei eine davon ein Reskin von Nuketown ist. Zusätzlich noch zwei LTMs, zwei Events:

Drei neue Maps: Hancienda (6vs.6) Hancienda ist eine mittelgroße 6vs.6-Map, die von Black Ops 4 stammt. Die Villa ist riesig und besitzt eine Außenanlage sowie die Möglichkeit Gefechte im Haus auszuführen. Es gibt ein Aquarium, einen Springbrunnen, ein Trophäenzimmer und sogar einen Teil der Map, in dem ihr abtauchen und schwimmen könnt. Racket (2vs.2 oder 6vs.6) Racket ist eine eher kleinere Map in Frankreich. Ihr findet euch in einer Bank wieder, mit verschiedenen Räumen voller Gold oder Geld. Sie besitzt drei Lanes die vor allem auf schnelle Gefechte ausgelegt sind. Nuketown Holliday (6vs.6) Bei Nuketown Holliday handelt es sich um Nuketown voller Schnee, weihnachtlichem Schmuck und festlicher Stimmung.

Zwei LTMs: Ran-Snack Ihr müsst Kekse sammeln und diese in eurem Bunker deponieren. Das Team mit den meisten Keksen gewinnt. Wenn ihr zudem Kekse ablegt, erhaltet ihr Buffs wie schnelleres Nachlade, erhöhte Gesundheitsregenration und erhöhtes Bewegungstempo. Infectious Holiday Infiziert, aber im weihnachtlichen Look.

Zwei Events: Merry Mayhem Verdient XP, um Geschenke zu verdienen. Archie’s Festival Frenzy Besiegt Feinde und öffnet Vorratslieferungen, um Jolly Archies zu ergattern, den ihr dann benutzen könnt, um Geschenke zu öffnen.



CoD Warzone & Zombies: Season 1 Reloaded – Content

Was kommt für Warzone? Bei Warzone startet vorrangig Ranked Play. Es soll neue Belohnungen geben, die Spieler sich dann verdienen können. Neben Ranked Play gibt es dann noch zwei LTMs und einen neuen Perk:

Zwei neue LTMs: Holiday Rush (Area 99) Feierlich geschmückte Area 99 gibt euch starken Loot, um gegen Feinde und einem schnell schließendem Gas-Kreis zu kämpfen. Slay Ride Resurgence (Urzikstan) Der untote Weihnachtsmann hat den Zug gekapert. Werft tödliche Schneebälle, sammelt Bäume ein, jagt Rentiere und kämpft um die Kontrolle von Santas Zug. Das letzte Team, das steht, gewinnt. Ein neuer Perk: Reflexe Explosionen von Fallen eurer Feinde detonieren viel später.



Was kommt für den Zombie-Modus? Der Zombie-Modus bringt euch seine neueste Map „Citadelle des Morts“. Diese ist riesig und bietet euch eine Menge Orte, die ihr während eurer Reise durch das Schloss erkunden könnt. Neben der neuen Map wird es auch einen neuen Perk, Waffen-Mod, Augment, Gegnertypen sowie eine neue Wunderwaffe geben:

Neuer Perk: Vulture Aid Zombies lassen vielmehr Items fallen.

Neue Waffen-Mod: Light Mend: Jede Kugel hat die Chance, die Gesundheit eines normalen oder besonderen Gegners in eine heilende Glyphe zu verwandeln, die sich zu verletzten Verbündeten in der Nähe bewegt.

Neue Augmentierung: Tesla Storm Für 10 Sekunden verbindet sich der Blitz mit anderen Spielern und betäubt und beschädigt normale Gegner.

Neuer Gegner: Doppelghast

Neue Wunderwaffe: Das Bastardschwert mit verschiedenen Elementen Caliburn: Das Feuer des Drachen Erzeugt einen feurigen Strudel aus brennendem untotem Fleisch, setzt Zombies in Brand und beschwört einen riesigen Feuerball. Durendal: Hirsch der Stürme Beschwört donnernde Kraft aus dem Himmel, entlädt Voltaik-Energie, um zu betäuben, bevor ein elektrischer Strahl eine schwere Verbrennung verursacht. Balmung: Der Schatten des Raben Schleudere deine verrottenden Feinde in den Ätherischen Abgrund und verforme Feinde in der Nähe mit einem konzentrierten liminalen Riss. Solais: Löwe des Lichts Die Wärme des Lichts durchströmt dich, während du deine Feinde schreiend in die Dunkelheit schickst.



Das waren alle Items, Maps sowie Modi, die ihr in Black Ops 6 Multiplayer, Zombies und Warzone sehen werdet. Welche Inhalte haben es euch am meisten angetan und worauf freut ihr euch eher weniger? Lasst es uns in den Kommentaren erfahren. Mehr zu Black Ops 6 findet ihr hier: Fans haben in Black Ops 6 genug von Skill-Based-Damage, obwohl nicht geklärt ist, ob es das wirklich gibt