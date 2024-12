Ehemaliger CoD-Profi will weniger Black Ops 6 spielen, obwohl er es eigentlich mag: „Ich kann es nicht genießen“

Call of Duty: Black Ops 6 ist am 25. Oktober 2024 erschienen und erhielt zum Release eine ziemlich positive Resonanz. Diese Phase scheint für einige Spieler mittlerweile vorbei zu sein. So geht es auch dem Twitch-Streamer Nadeshot, der mit Black Ops 6 erst einmal aufhören möchte, obwohl es ihm eigentlich Spaß macht.

Wer ist Nadeshot? Matthew Nadeshot Haag ist der Gründer und der CEO des E-Sport-Teams 100 Thieves, vorher war er CoD-Profi. 2024 fing er wieder an, regelmäßig zu streamen, dabei vor allem aber Valorant. Zum Release von Black Ops 6 startete er aber da durch und verdiente damit sogar ziemlich viel Geld, wie er versehentlich veröffentlichte.

Die anfängliche Euphorie scheint aber mittlerweile verschwunden zu sein. Nateshot äußerte sich zum aktuellen Stand des Spiels und will es sogar weniger spielen, obwohl es ihm eigentlich Spaß macht. Der Grund dafür sind mehrere Probleme.

Ich kann es nicht spielen. Ich kann es nicht genießen.

Was sagt Nadeshot? Wie CharlieIntel auf x.com berichtet, will Nadeshot aktuell eine Pause von Black Ops 6 nehmen. Er sagt dazu, dass er nicht komplett aufhören wird, das Spiel zu spielen, er es aber nicht mehr täglich will. Er habe nicht mehr das Gefühl, er würde seine Zeit gut nutzen.

Als Gründe nennt er mehrere Dinge. Zum einen seien die Server ein großes Problem. Er kritisiert die Netzwerk-Performance und die schlechten Server. Dabei kritisiert er auch, dass es keine Garantie gibt, dass Spieler eine faire Erfahrung haben. Auch Cheater, die aktuell ein großes Problem zu sein scheinen, kritisiert er in dem Clip. Bei dem Thema kritisiert er auch, dass es einfach zu lange dauert, bis es gefixt wird. Bis dahin wäre schon das neue Call of Duty am Horizont.

Das findet er schade, denn das Spiel sei eigentlich gut. Wenn das Spiel richtig funktioniert, habe er viel Spaß beim Zocken. Aber er sagt im Zuge der Kritikpunkte auch: Ich kann es nicht spielen. Ich kann es nicht genießen.

Er sieht die Schuld darin, dass CoD laut ihm die Aktionäre zufriedenstellen will, um zu sparen. Er sagt, sie müssen aufwachen. Für diese Behauptung gibt es aber keine Belege.

Call of Duty: Black Ops 6 hat eigentlich einen ziemlich guten Start gehabt. Das Spiel wurde laut Microsoft so viel zum Launch gespielt, wie kein anderes CoD. Viele Spieler mögen den neuen Teil der Shooter-Reihe, der für sie endlich wieder gut war. So empfand auch MeinMMO-Redakteur Dariusz Müller zum Release über das Spiel: Black Ops 6 ist das beste Call of Duty seit Jahren, weil es trotz Problemen vieles richtig macht