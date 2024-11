Die Nummer 196 auf Twitch zeigt versehentlich seine Einnahmen – Und das ist viel mehr, als gedacht

Der frühere CoD-Profi Matthew „Nadeshot“ Haag (32) ist gerade einer der bestverdienenden Streamer auf Twitch. Das zeigte er versehentlich vor tausenden Zuschauern.

Wer ist die Nummer 196? Der Streamer ist Matthew „Nadeshot“ Haag, ein früherer CoD-Profi und CEO der Gaming-Organisation 100 Thieves. Durch seine anderweitigen Verpflichtungen war er in den vergangenen Jahren eher weniger aktiv auf Twitch, doch 2024 widmete er sich wieder vermehrt dem Streamen.

Auf die vergangenen 365 Tage gesehen belegt der 32-Jährige Platz 196 auf Twitch, gemessen an der Watchtime: der Anzahl an Stunden, die Zuschauer mit seinem Stream verbracht haben (via SullyGnome, Stand: 12.11.2024).

Auf Twitch zeigt Nadeshot fast ausschließlich Shooter, 2024 war Valorant sein Spiel, doch mit dem Release von Black Ops 6 hat er sich Call of Duty gewidmet – und das mit großem Erfolg. In den vergangenen Wochen verdiente er knapp 240.000 US-Dollar.

Nadeshot zeigt seine Einnahmen versehentlich vor tausenden Zuschauern

So viel verdient er: Nadeshot hat in den vergangenen knapp 30 Tagen fast 240.000 US-Dollar auf Twitch eingenommen. Das zeigte er versehentlich, als im Stream plötzlich sein geöffneter Browser-Tab statt dem Winner’s Circle in Call of Duty zu sehen war.

Die meisten Einnahmen kommen dabei aus Subs, also Bezahl-Abos, von denen wiederum Geschenk-Subs den größten Teil ausmachen. 116.700 $ kamen allein durch Sub-Gifts zustande. Dazu kommen 19.000 $ aus gekauften Subs und 16.000 $ aus Prime-Subs.

Obendrauf kann sich Nadeshot über 71.000 US-Dollar aus Werbeeinnahmen freuen. Die Einnahmen muss er allerdings noch versteuern. Von dem, was übrig bleibt, wird er voraussichtlich einen signifikanten Anteil in einen vermeintlich fairen Cash-Shop stecken.

Den entscheidenden Moment sehr ihr hier:

Wie hat er das geschafft? Nadeshot hält seit dem 1. November 2024 einen Subathon zum aktuellen Call of Duty: Black Ops 6 ab, also einen Marathon-Stream, der sich immer weiter verlängert, wenn Zuschauer ein Bezahl-Abo auf seinem Kanal abschließen. In dem Zeitraum vom 13. Oktober bis zum 11. November war er somit knapp 400 Stunden online, auch wenn er zumindest einen Teil davon schlafend verbracht hat.

Damit belegt er aktuell Platz 5 der Streamer mit den meisten aktiven Subs (via TwitchTracker). Dazu kommen die Werbeeinnahmen, denn viele gestreamte Stunden bedeuten auch viel ausgestrahlte Werbung.

Solche Einnahmen kann Nadeshot mit Twitch also nicht regelmäßig erzielen, das dürfte jetzt auch für ihn eine Ausnahme-Situation sein. Dennoch hat er mal eben in einem Monat das Dreifache von dem eingenommen, was man in den USA sonst in einem Jahr verdient – und bei seinem Subathon ist noch kein Ende in Sicht (via United States Census Bureau).

Warum ist das besonders? Nadeshot lag 2024 die meiste Zeit zwischen durchschnittlich 3.500 und 4.000 Zuschauern. Damit ist er zwar einer der größeren Streamer auf Twitch, jedoch weit hinter den ganz Großen wie Kai Cenat, ibai oder auch dem deutschen Papaplatte, die im Schnitt alle mehrere Zehntausend Zuschauer einfahren (via SullyGnome).

Solche Subathons zeigen jedoch immer wieder, dass es gar nicht so sehr darum geht, wie groß ein Streamer normalerweise ist, sondern darum, wie gut er seine Community aktivieren kann. So kann auch mit vergleichsweise wenig Zuschauern einiges zusammenkommen: Fans überreden kleinen Twitch-Streamer zu irrem Projekt, um ihn zu unterstützen – Ist jetzt seit 26 Tagen live