Streamerin verrät, wie viel sie mit 240.000 Followern wirklich auf Twitch verdient: „Ich beschwere mich nicht“

In den letzten Monaten gewann die Streamerin „fanfan“ zunehmend an Beliebtheit auf Twitch. Einige Zuschauer behaupteten daher, die 24-Jährige sei wohl Millionärin. In einem aktuellen Stream erklärte sie, wie ihre Einnahmen wirklich aussehen.

Was ist das für eine Streamerin? Fiona „fanfan“ streamt seit 2020 regelmäßig auf Twitch und ist überwiegend in der „Just Chatting“-Kategorie aktiv. Sie zeigt allerdings auch Spiele wie Valorant und GTA 5.

Aktuell hat fanfan etwas über 240.000 Follower auf Twitch, von denen in den letzten 7 Tagen im Schnitt circa 4.800 ihre Streams sahen (via SullyGnome, Stand: 19. Februar 2024).

Bei solchen Zahlen ist die Streamerin doch sicher längst Millionärin, oder? Das schienen sich zumindest einige Fans der 24-Jährigen zu denken, die sie im Stream als Millionärin bezeichneten. Die Kommentare veranlassten fanfan dazu, über ihre tatsächlichen Einnahmen zu sprechen.

„Gott sei Dank verdiene ich genug Geld und muss nicht viel arbeiten“

So viel verdient die Streamerin: In einem Stream von Mitte Februar erklärt fanfan, sie verdiene ungefähr 150.000 US-Dollar im Jahr. Das entspricht knapp 140.000 Euro. „Millionärs-Geld“ sei das nicht, so die Streamerin.

Die 24-Jährige stellt allerdings klar, dass sie keineswegs unzufrieden mit ihren Einkünften ist: „Ich liebe es. Ich bin gesegnet, wisst ihr. Gott sei Dank verdiene ich genug Geld und muss nicht viel arbeiten. Ich sitze nur hier und schaue meine Videos an und zocke.“

Zuschauer würden sehen, dass die „Top-3 Streamer“ mit einem einzigen Sponsoren-Deal 35.000 Dollar verdienen und davon ausgehen, dass das für alle zutreffe, so fanfan. Sie selbst habe jedoch 6 Monate lang überhaupt keinen Sponsor gefunden. Als es dann endlich so weit war, habe sich der Deal eher auf 3.000 bis 5.000 Dollar belaufen.

„Ich sage nicht, dass das schlecht ist. Ich bin wirklich glücklich. Ich beschwere mich nicht, aber ich verstehe auch die anderen nicht, die sich beschweren oder behaupten, ich sei Millionärin“, so fanfan. Die Streamerin beendet das Thema mit dem Hinweis, dass die große Mehrheit der Streamer keine Millionäre seien.

Der Clip selbst ist nicht mehr auf Twitch verfügbar, lässt sich jedoch noch im Streaming-Subreddit r/LivestreamFail finden.

Es sei allerdings gesagt, dass fanfan in den letzten Monaten ein starkes Wachstum erlebt: Mehr als ein Drittel ihrer Follower konnte die Streamerin in den vergangenen 90 Tagen gewinnen. In diesem Zeitraum erhöhte sich auch die Zahl ihrer durchschnittlichen Zuschauer um über 180 % (via SullyGnome, Stand: 19. Februar 2024).

Es könnte also durchaus sein, dass die Zahlen schon gar anders aussehen, wenn sie das nächste Mal über ihre Einnahmen spricht.

Auch der luxemburgische Streamer LetsHugo gewährte kürzlich einen kleinen Einblick in seine Finanzen und sorgte damit bei einigen Zuschauern für Diskussionen: Einer der größten Streamer im deutschen Twitch spricht über seine Einnahmen: „Der verdient mehr als meine ganze Familie“