Bekannter Leaker zu Call of Duty sagt das Ende von Warzone voraus, aber der Shooter hat eine letzte Chance

Ein Leaker zu Call of Duty sagt, es könnte kein Warzone 3 geben, wenn ein wichtiges Update nicht den erhofften Erfolg bringt.

Was ist das für ein Leak? „TheGhostOfHope“ ist ein bekannter Leaker zu Call of Duty, der bereits in der Vergangenheit mit seinen Vorhersagen oft richtig lag und auf X über 80.700 Follower hat.

In einem neuen Post vom 3. März verrät der Leaker auf X.com (ehemals Twitter), dass das 2026 kommende Call of Duty – er nennt es Modern Warfare IV – keine Integration für Warzone bringen könnte. Er sagt aber auch, der Battle-Royale-Shooter habe noch eine Chance.

Was hat das mit dem Ende von Warzone zutun? Sollte es 2026 wirklich kein Update auf Warzone 3 geben, würde das voraussichtlich den Tod des Shooters einleiten, da ein neues CoD auch stets neue Waffen, Maps und Gadgets in Warzone bringt. Ohne neue Inhalte würden wohl immer mehr Spieler dem Shooter den Rücken kehren – und die Spielerzahlen sind zumindest auf Steam ohnehin derzeit rekordverdächtig niedrig (via SteamCharts).

Eine legendäre Map soll die Wende bringen

Was ist die letzte Chance für Warzone? Laut dem Leaker wird es kein Warzone 3 geben, „wenn es Verdansk nicht gelingt, aktuelle/ zurückkehrende Spieler zu halten.“

Bei Verdansk handelt es sich um die Ursprungs-Map von Warzone, mit dem der Battle-Royale-Shooter 2020 startete. Bis heute gilt Verdansk als beliebteste Map des Spiels und viele Spieler freuen sich auf die angekündigte Rückkehr der ikonischen Karte.

Ein konkretes Datum für die Rückkehr von Verdansk gibt es zwar noch nicht, doch schon vor dem Release von Black Ops 6 hieß es, die Map werde im Frühling 2025 zu Warzone zurückkehren. Einige Fans erwarten, dass es mit Season 3 endlich so weit sein könnte. Diese soll am 3. April starten (Call of Duty via X.com).

Aktuell läuft in Call of Duty: Warzone und Black Ops noch die zweite Season. Dort ist am 20. Februar das Update zur Mitte der Season erschienen. Was das Update alles für euch bereithielt, könnt ihr auf meinMMO nachlesen: CoD Black Ops 6 & Warzone: Season 2 Reloaded ist gestartet – Alle Infos in 3 Minuten