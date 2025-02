CoD Black Ops 6 & Warzone: Season 2 Reloaded startet morgen – Alle Infos in 3 Minuten

In Black Ops 6 sowie Warzone startet Season 2 Reloaded am 20. Februar 2025. Welche Inhalte ihr in der Zeit erwarten könnt, erfahrt ihr hier in unserer Übersicht.

Am 20. Februar 2025 kommt das Reloaded-Update für Season 2 in CoD: Black Ops 6 und Warzone und bringt sechs neue Waffen, zwei neue Multiplayer-Maps, neue Modi, neuen Content für den Zombiemodus und für Warzone. Außerdem kommen neue wöchentliche Challenges und Events ins Spiel.

Welche Inhalte ihr genau erwarten könnt und wann das Update zur Verfügung steht, erfahrt ihr hier in unserer Übersicht.

CoD Black Ops 6: Season 2 Reloaded – Update & Download

Wann kommt das Update? Das Update startet am 20. Februar um 18:00 Uhr deutscher Zeit auf allen Plattformen.

Wie groß wird das Update? Das lässt sich bislang noch nicht absehen. Wir ergänzen die Info, sobald diese bekannt wurde.

Was steckt im Update? Je nach Modi spendiert euch Treyarch verschiedene Dinge, mit denen ihr eure Zeit vertreiben könnt. Von unterschiedlichen Maps, Waffen bis hin zu Perks und LTMs ist alles dabei. Mit folgendem könnt ihr rechnen:

6 neue Waffen D1.3 Sector (Sekundärwaffe) Skateboard (Nahkampfwaffe) Katanas (Nahkampfwaffe) Bo Stab (Nahkampfwaffe) Nunchaku (Nahkampfwaffe) Sai (Nahkampfwaffe)

1 neuen Aufsatz

2 neue Maps für den Multiplayer

LTMs für Zombies und Multiplayer

Kollaboration mit den Teenage Mutant Ninja Turtles

Eine neue Roadmap mit allen Neuerungen gibt es bisher nicht, nur die alte:

So sieht die Roadmap für Season 2 in Black Ops 6 aus.

CoD Black Ops 6: Season 2 Reloaded – Alles zum Multiplayer

Was kommt für den Multiplayer? Die neuen Inhalte für das PvP von Black Ops 6 sind überschaubar und drehen sich vor allem um einige Maps, einen LTM und Kleinigkeiten:

Zwei neue Maps: Bullet (6 vs. 6) Bullet ist eine neue Map, die jedoch ins kleinere Raster fällt. Hier spawnt ihr auf einem fahrenden Zug und müsst euch durch beklemmende Gänge hindurchkämpfen, in denen es nur nach vorne geht. Grind Ooze (6 vs. 6) Grind Ooze ist ein Remaster aus Black Ops 2. Dabei handelt es sich um eine mittelgroße Map auf einem Skaterpark.

Ein LTM: TMNT Moshpit

Zwei Events: Teenage Mutant Ninja Turtles Ein Event-Pass bringt das Skateboard, die G1.3 Sector sowie weitere Skins in Black Ops 6 die ihr euch verdienen könnt. Clover Craze Besiegt Gegner in Multiplayer und Zombies, öffnet Truhen in Warzone und sammelt Kleeblätter ein. Setzt diese ein, um euch Belohnungen zu sichern.

Eine neue Wildcard: Flyswatter Tauscht eure Nahkampfwaffe gegen einen Werfer aus

Ein neuer Perk: Hunter’s Instinct Durch das Ausschalten eines Feindes wird der nächstgelegene Feind markiert. Nach der Eliminierung eines Gegners erscheint kurz ein schmaler Kegel auf der Minikarte, der die allgemeine Richtung des nächsten Gegners anzeigt.



CoD Warzone & Zombies: Season 2 Reloaded – Content

Was kommt für Warzone? In Warzone fokussiert sich Activision immer noch vorrangig auf die Stabilität des Spiels. Neben den Events aus dem Multiplayer soll der Modus auch einen neuen Perk erhalten:

Ein neuer Perk: Low Profile Bewegt euch in der Hocke und in Bauchlage schneller. Feinde, die ihr tötet, haben keine Todesmarker für ihre Verbündeten. Bewegt euch etwas schneller, wenn ihr am Boden liegt.



Was kommt für den Zombie-Modus? Der Zombie-Modus bringt nur einen LTM sowie einen Modus. Dabei handelt es sich um einen für die TMNT und den geführten Modus für The Tomb.

Das waren alle Items, Maps sowie Modi, die ihr in Black Ops 6 Multiplayer, Zombies und Warzone sehen werdet. Welche Inhalte haben es euch am meisten angetan und worauf freut ihr euch eher weniger? Lasst es uns in den Kommentaren erfahren. Mehr zu Black Ops 6 findet ihr hier: CoD Black Ops 6: Meta – Die besten Waffen in Season 2 mit Loadouts