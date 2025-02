„Komplette Zeitverschwendung“ – Das Terminator-Event von CoD: Black Ops 6 frustriert Spieler mit nutzloser Belohnung

In Call of Duty: Black Ops 6 finden regelmäßig Events statt, bei denen ihr euch Loot verdienen könnt. Das aktuelle Terminator-Event sorgt für Frust – denn die Spieler müssen Belohnungen freischalten, die sie gar nicht haben wollen.

Was ist das für ein Event? In CoD: Black Ops 6 läuft aktuell das „Der Terminator“-Event. Dabei müssen die Spielerinnen und Spieler Schädel aufsammeln, um Belohnungen freizuschalten. Die Schädel droppen, wenn ihr Kills macht. Ob das im Multiplayer, in Warzone oder im Zombiemodus passiert, ist dabei egal. In Warzone kommt das Sammeln von Schädeln durch das Öffnen von Vorratskisten obendrauf.

Insgesamt gibt es 13 Belohnungen, die ihr erhalten könnt. Eine davon ist ein Bauplan für die PP-919, auch Bison genannt. Um an die Waffe zu kommen, müsst ihr erst alle vorherigen Belohnungen freischalten – und genau das nervt viele Spieler.

Was sorgt für Frust? Im Terminator-Event in Season 2 von Black Ops 6 könnt ihr Schädel sammeln und damit verschiedene Belohnungen „kaufen“. Darunter sind XP-Token, Waffentalismane, Ladebildschirme und ein Aufsatz. Die meisten Belohnungen könnt ihr sowohl in Black Ops 6 als auch in Warzone nutzen – aber zwei davon sind auf einen bestimmten Modus beschränkt. Trotzdem müsst ihr alle freischalten, wenn ihr den Waffenbauplan haben wollt.

Auf Reddit beschwert sich ein Spieler darüber, dass er den Perk „Reaktiver Panzer“ freischalten muss, obwohl der nur in Warzone funktioniert – und er den Modus gar nicht spielt. Dafür muss er 50 Schädel sammeln und meint: „Völlige Zeitverschwendung.“

Neben dem Perk gibt es noch die Punkteserie „Kriegsmaschine“ als Belohnung, die wiederum nur im Multiplayer von Black Ops 6 nutzbar ist. Wer sie freischalten will, muss sogar 100 Schädel investieren.

Das Extra “Reaktiver Panzer” aus dem Event ist ein Perk für Warzone.

Was sagen andere Spieler dazu? Die Kommentare unter dem Beitrag zeigen, dass er mit seinem Frust nicht allein ist. Mehrere Spieler kritisieren das Belohnungssystem des Events. Gleichzeitig gibt es auch einige Tipps, wie man das Beste daraus machen kann:

djml9 kommentiert: „Als MP-Spieler wünschte ich, dass jeder Kill einen Schädel droppen würde. […] Die Hälfte der Zeit vergesse ich das Event komplett, bis ich nach drei Minuten im Match endlich mal einen sehe. Dann muss ich auch noch Glück haben, ihn zu erreichen, ohne zu sterben. Ich bekomme vielleicht vier pro Match und sehe insgesamt nur fünf bis sechs.“

Auwtsnae merkt an: „Ich hatte es satt, jedes Mal getötet zu werden, wenn ich versucht habe, einen Schädel zu sammeln, also habe ich Zombies gespielt und dabei ohne großen Aufwand 110 Stück gesammelt – und nebenbei noch ein Scharfschützengewehr gelevelt.“

EthicalViolator schreibt: „Ich habe alle Schädel ziemlich schnell in Zombies gesammelt. Im Multiplayer liegen die Schädel kilometerweit entfernt, und es ist eine halbe Mission, sie überhaupt einzusammeln.“

Mehrere Spieler empfehlen in den Kommentaren, die Schädel im Zombiemodus zu farmen. Seit Season 2, die am 28. Januar 2025 in dem Shooter gestartet ist, gibt es dort neue Inhalte – darunter eine frische Map und eine wichtige neue Funktion für den Koop-Modus. Mehr dazu erfahrt ihr hier: CoD Black Ops 6 kündigt starkes Update für Zombies an, bringt ein viel gewünschtes Feature und eine neue Map