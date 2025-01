CoD Black Ops 6: Season 2 startet bald – Alles zu Zombies und der neuen Map

Call of Duty: Black Ops 6 ist der neuste Teil der beliebten Shooter-Reihe und erscheint am 25. Oktober 2024 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S und PC. Das ...

Wie findet ihr die kommende Zombie-Map von Black Ops 6? Seid ihr darauf gespannt, das neue Easter Egg zu lösen und die Story voranzutreiben oder möchtet ihr nur den Multiplayer zocken? Mehr Informationen über die besten Waffen in Black Ops 6 findet ihr hier: CoD Black Ops 6: Meta – Die besten Waffen in Season 1

Welche Infos sind für den Multiplayer bekannt? Bislang gab es noch keinen Blog-Post von den Entwicklern bezüglich der kommenden Inhalte vom Multiplayer-Modus. Bis zum Release ist es aber nicht mehr lang, es könnte also gut sein, dass die Entwickler neue Infos in dieser oder der nächsten Woche offenbaren.

So funktioniert der Battle Pass in Season 2

Black Ops 6 startet in am 28. Januar in Season 2 doch welche neuen Inhalte, Maps sowie Waffen für den Multiplayer, Zombies und Warzone haben die Entwickler vorbereitet? Das zeigen wir euch in der Liste.

