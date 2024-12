Black Ops 6 Zombies: So löst ihr das Easter Egg in Citadelle des Morts

In CoD: Black Ops 6 könnt ihr auf der Map „Citadelle des Morts“ die Hauptmission abschließen, um Belohnungen freizuschalten. Diese Mission, auch Easter Egg genannt, wird jedoch nicht erklärt und ihr müsst die einzelnen Schritte selbst herausfinden. Damit ihr euch den Stress spart, zeigen wir euch, wie das Easter Egg von Citadelle des Morts geht.

Was muss ich vor dem Easter Egg wissen? Das Easter Egg von Citadelle des Morts ist noch komplexer und zeitaufwendiger als das von Terminus. Die Hauptmission lässt sich aber ohne Probleme auch Solo bewältigen, wollt ihr jedoch einen stressfreien Durchgang mit einer gewissen Zeitersparnis, so solltet ihr mit einer Gruppe durchstarten.

Wir gehen jetzt alle Schritte des Easter Eggs durch, verraten euch, was ihr tun müsst und nennen euch wichtige Tipps, die ihr kennen solltet. Außerdem zeigen wir euch die Belohnungen, die ihr euch verdienen könnt. Folgende Schritte sind für das Easter Egg entscheidend:

Vorbereitung: Was soll ich vor dem Start beachten?

Schritt 1: Verschafft euch Zutritt zur Burg und aktiviert den Pack-a-Punch

Schritt 2: Redet mit Krafft

Schritt 3: Baut die vier Ritterschwerter Wichtiges zu den Wunderwaffen Solais (Lichtschwert) Durendal (Stromschwert) Caliburn (Feuerschwert) Balmung (Schattenschwert)

Schritt 4: Baut die Ritualobjekte Wichtiges zu den Ritualobjekten Hufeisen Brosche Rabenkralle Ras Anch

Schritt 5: Schließt das Fallen-Rätsel ab

Schritt 5: Aktiviert die Ritter-Statuen

Schritt 6: Füllt die Mystische Kugel mit Seelen

Schritt 7: Setzt die Mystische Kugel ein und sammelt den Wächterschlüssel auf

Schritt 8: Besiegt den Wächter Belohnungen für das Easter Egg von Citadelle des Morts



Mit unserem Verzeichnis könnt ihr schnell zu den einzelnen Schritten springen und euch einen Überblick verschaffen:

Vorbereitung: Was muss ich vor dem Start beachten?

Bevor ihr einen Run für das Easter Egg startet, solltet ihr folgende Ausrüstungen, Waffen und Dinge beachten:

Eure Waffen sollten Schalldämpfer besitzen – Vor allem bei der GS45 Warum? Weil Waffen mit Schalldämpfern die Drops für Schrott erhöhen

Folgende Kaugummis solltet ihr in eure Sammlung packen, wenn ihr sie habt: Wer zählt die Punkte? Gewinnbeteiligung (Wenn ihr im Team seid) Aufs Haus gepaart mit Sprudelfontäne Wunderbar Geheime Kraft Extrasüchtig

Holt Rauchbomben in euer Loadout, um von den Zombies entkommen zu können

Setzt einige Builds eurer Lieblingswaffen, die man auch an den Wänden kaufen kann, auf ein Zombie-Loadout Warum? Damit ihr, wenn ihr euch die Waffe zieht, die Aufsätze bekommt, die ihr in eurem Build eingesetzt habt



Schritt 1: Verschafft euch Zutritt zur Burg und aktiviert Pack-a-Punch

Um das Easter Egg zu starten, müsst ihr euch Zutritt zur Burg verschaffen und den Pack-a-Punch aktivieren. Sammelt also genügend Essenz und geht nun vom Marktplatz aus entweder den rechten oder linken Weg zum Schloss. Die Richtung spielt keine Rolle, da ihr für das Easter Egg ohnehin alle Türen öffnen solltet.

Habt ihr das Haupttor erreicht, werdet ihr die verschlossenen Tore der Burg entdecken. Ihr müsst diese jetzt mit der Löwenkanone, die sich auf der Burgmauer befindet, zerschießen. Kauft euch also den Weg zur Burgmauer frei und dreht auf der rechten Seite der Kanone am Rädchen, um die Waffe auf die Tore zu richten. Ihr feuert einen Schuss ab, indem ihr mit dem Hinterteil der Kanone interagiert.

Ihr müsst die Kanone in die richtige Richtung drehen

Der aktivierte Schuss wird die hölzernen Tore wegsprengen, damit ihr weiter in die Burg vordringen könnt. Kauft euch jetzt immer tiefer ins Schloss, bis ihr den Kerkerraum erreicht habt. In diesem werdet ihr eine blaue Kiste vom Syndikat finden, die mit drei Schlössern verschlossen ist – Zerschießt diese.

Zerschießt die hellmarkierten Schlösser des Containers

Aus der Kiste taucht ein blutrotes Portal auf, in dem ein Doppelghast schlüpfen wird, den ihr jetzt besiegen müsst. Er ist schwächer als ein Amalgam, dafür aber wendiger. Versucht im Keller eure Runden zu drehen und während eurer Bewegungen den Doppelghast abzuschießen. Wurde er besiegt, lässt dieser den Blut-Ätherium-Kristall fallen, den ihr in das Portal einsetzen müsst.

Der Blutkristall ist euer Ziel Jetzt könnt ihr die Maschine benutzen

Nachdem ihr den Kristall eingesetzt habt, schließt sich das Portal und das Einzige, was übrig bleibt, ist der Pack-a-Punch.

Schritt 2: Redet mit Krafft

Jetzt müsst ihr mit Krafft sprechen, einem verrückten, kauzigen, alten Mann in einer Zelle. Ihr findet ihn im Verlies im Raum mit dem Perk „Quick Revive“. Die Zelle befindet sich in einer Nische auf der linken Seite des Raums, wenn ihr vom Pack-a-Punch kommt.

Folgt der Wegmarkierung bis zur Zelle von Krafft Krafft wird euch segnen

Interagiert mit der Tür, um die Klappe zu öffnen, damit Krafft mit euch kommunizieren kann. Er wird euch weitere Infos über das Easter Egg und die Burg offenbaren, die ihr wissen solltet – zudem segnet er euch mit der Kraft des Dunkeläthers.

Schritt 3: Baut die vier Ritterschwerter

Jetzt kommt der erste anstrengende Teil – der Bau der vier Ritterschwerter. Wenn ihr in einer Vierergruppe unterwegs seid, kann jeder eurer Kameraden ein Schwert bauen. Seid ihr jedoch solo unterwegs, müsst ihr alle Schwerter alleine schmieden.

Wichtiges zu den Wunderwaffen

Um ein Ritterschwert bauen zu können, braucht ihr einen Stempel, den ihr von den Ritterzombies erlangt – diese erkennt ihr an den eisernen Helmen. Sie spawnen erst ab Runde 10. Ihr könnt nur einen Stempel tragen, nehmt also einen an euch und geht zum Speisesaal in denen sich die vier Ritterstatuen befinden.

So sehen die Ritter aus Das Siegel braucht ihr für die Statuen Alle Ritter und ihre Elemente

Aktiviert mit eurer Interaktionstaste eine Statue und sammelt ein Schwert ein. Je nachdem, welche Statue ihr aktiviert, erhaltet ihr den Rohling für die jeweilige elementare Wunderwaffe. In unserer Galerie haben wir euch die Statuen zu den Namen der Schwerter wie folgt markiert:

Solais (Lichtschwert) vorne rechts Durendal (Stromschwert) hinten links Caliburn (Feuerschwert) hinten rechts Balmung (Schattenschwert) vorne links

Wir zeigen euch jetzt, wie ihr Schritt für Schritt die Schwerter bauen könnt.

Die Schwerter nehmen in eurem Inventar den Nahkampfslot ein. Ihr könnt also mit dieser neuen Art der Wunderwaffe ein Schwert und zwei weitere Feuerwaffen mit euch führen. Zudem lassen sich die Schwerter bei den jeweiligen Ritterstatuen platzieren, damit ihr sie jederzeit wieder aufnehmen könnt.

Solais (Lichtschwert)

Das Solais kann geschmiedet werden, indem ihr mit eurem Schwert einen leuchtenden Parasiten zerschneidet und so eure Klinge in Licht hüllt. Geht nun zum Ort „Oberes Dorf“ wenn ihr in Richtung der Burg lauft und haltet euch rechts. Am Brunnen vorbei werdet ihr rechts eine Überdachung mit einer Lampe und einer Löwentür sehen. Haut diese Tür mit eurem leuchtenden Schwert.

Die leuchtenden Parasiten müsst ihr mit eurem Schwert töten Sucht die Löwentür und schlagt sie mit eurem Schimmer

Wiederholt den Prozess drei weitere Male, um alle Runen auf die Tür zu zeichnen. Jetzt könnt ihr mit der Tür interagieren, um in einen Keller zu gelangen. Besiegt die Zombies und sockelt das Schwert auf die Halterung.

Achtet auf die Reihenfolge der Symbole

Nun werdet ihr vier leuchtende Symbole aus der Halterung springen sehen. Ihr müsst jetzt alle nach der Reihenfolge abschießen. Ihr erkennt die Reihenfolge an der Säule der Halterung. Habt ihr bestanden, werden die Runen das Schwert mit heiliger Magie tränken und ihr könnt Solais euer Eigen nennen.

WICHTIG: Habt ihr euch zu viel Zeit beim Rätsel gelassen, werdet ihr aus dem Keller geschmissen und müsst eine Runde überleben, bevor ihr wieder die Tür öffnen könnt.

Durendal (Stromschwert)

Um Durendal zu bauen, benötigt ihr drei rustikale Blitzableiter, die auf der Map an folgenden Orten verteilt sind:

Auf einer Antenne in der Nähe von Speed Cola – Schießt mit eurer Waffe und der Munitionsmod „Tote Leitung“ auf den nahen Stromkasten, um das Bauteil zu euch zu befördern.

Schießt auf den weißen Stromkasten So sieht ein Blitzableiter aus

Im Bereich des Feldweges auf dem Boden neben der Perk-a-Cola „Todes-Daiquiri“.

Versteckt im Dunkeln

Im Brustkorb eines gepanzerten Zombies, der sich im Verlies befindet – besiegt diesen. (Er spawnt erst gegen Runde 12)

Besiegt den Zombie um an den Blitzableiter ranzukommen

Mit allen Blitzableitern ausgestattet geht ihr jetzt auf die rechte Seite der Burgmauer und setzt diese in einen Topf mit drei Aussparungen ein. Nun beginnen die Blitzableiter sich zu drehen und ein Sturm formiert sich in eurem Gebiet. Ihr müsst jetzt mit gezogenem Schwert im Sturm Zombies töten, bis euer Schwert mit einem Blitz aufgeladen wurde.

So sieht das aufgeladene Schwert und der Topf aus

Ist euer Schwert aufgeladen, müsst ihr den Topf einmal schlagen, um einen Blitzableiter mit eurer Energie aufzuladen. Das wiederholt ihr noch zwei weitere Male. Sind alle Blitzableiter aufgeladen, müsst ihr euer Schwert sockeln, damit es transformiert werden kann. Nach einer kurzen Wartezeit könnt ihr Durendal aus dem Sockel ziehen.

WICHTIG: Lasst euch nicht zu lange Zeit, wenn ihr mit eurem aufgeladenen Schwert den Topf schlagen wollt, sonst verpufft die Energie und ihr erhaltet Schaden.

Caliburn (Feuerschwert)

Um den Caliburn zu bauen, müsst ihr in die Eingangshalle der Burg gehen und euer Schwert in den Schlitz vor die Drachenstatue platzieren, die sich auf der Treppe befindet. Über der Statue findet ihr dann eine steinerne Abbildung der Map, auf der drei Punkte aufleuchten.

Neben dem Tor Neben dem Krawallstarter Auf der Mauer So sieht die Karte aus

Diese Punkte markieren Feuerkessel auf der Map, die ihr aktivieren müsst. Folgende Orte müsst ihr aufsuchen:

Auf der Burgmauer an der linken Seite

Auf dem Marktplatz in der Nähe des Krawallstarter

Auf dem Feldweg in der Nähe eines Fahrrads

Geht nun zu einem Kessel, interagiert mit ihm und stiehlt von diesem das Feuer. Ihr brennt jetzt und erhaltet temporär Schaden über Zeit. Eure Aufgabe ist es, euren Flammeneffekt zur Drachenstatue zu bringen, um das Schwert mit Flammen zu infundieren. Um nicht zu Boden zu gehen, könnt ihr Zombies mit einem Schlag töten, um euer Leben wieder aufzuladen.

Habt ihr alle Flammenkugeln an die Statue abgeliefert, wird der Drache das Schwert in Flammen hüllen und ihr könnt Caliburn jetzt aus dem Sockel ziehen.

Balmung (Schattenschwert)

Um Balmun zu schmieden, braucht ihr ein altes Relikt, das ihr im geheimen Raum auf der linken Seite des Speisesaals findet. Dabei handelt es sich um einen Überrest eines toten Tiers. Folgende können spawnen:

Ein Horn

Ein Kiefer

Ein Vogel

Ein Skorpion

Ein Fisch

Nehmt das Relikt und geht nun in den Keller der Taverne auf dem Marktplatz. Dort werdet ihr an der südwestlichen Wand ein rundes Konstrukt sehen – sockelt dort euer Relikt ein.

Hier müsst ihr das Relikt ablegen

Jetzt erscheinen Symbole von Sternzeichen auf dem äußeren Ring und vier weitere Zeichen im Inneren. Ihr müsst jetzt je nach Relikt die richtige Kombination durch das Drehen der beiden Scheiben knacken. Alle Lösungen findet ihr hier:

Symbole für den Skorpion Symbole für den Kiefer Symbole für den Rabenkopf Symbole für die Fische Symbole für das Horn

Habt ihr die richtige Kombination eingegeben, könnt ihr jetzt den Rohling sockeln. Jetzt müsst ihr drei Schatten-Portale versiegeln. Das Erste befindet sich direkt beim Keller der Taverne. Das Zweite im Erdgeschoss vor dem Tresen, das dritte eine Etage höher in der Nähe des Billardtisches.

Das erste Schattenloch Das zweite Schattenloch Das dritte Schattenloch

Aus dem Konstrukt erscheinen jetzt Schattenkugeln, die euch verfolgen. Führt diese zum ersten Schatten-Portal. Drei Schattenkugeln genügen, damit ihr das zweite Portal aktivieren könnt. Wiederholt das mit den letzten Portalen, um dann erneut in den Keller zu gehen.

Interagiert jetzt mit dem Konstrukt, damit euer Rohling in Schatten gehüllt wird. Jetzt könnt ihr Balmun aufheben.

Schritt 4: Baut die Ritualobjekte

Als nächsten Schritt benötigt ihr die Ritualobjekte. Dabei gibt es zu jedem Schwert eine Schriftrolle passend zu ihrem Element. Aber um sie zu bauen, braucht ihr Relikte der Ritter, die gut versteckt sind.

Wichtiges zu den Ritualobjekten

Die Ritualobjekte nehmen in ihrem gebauten Zustand euren Granatenslot ein. Sie haben Effekte und können Gegner in Brand stecken, sie mit Strom überziehen, in ein Schwarzes Loch schicken oder euch heilen. Vor allem in der Endphase des Easter Eggs sind diese Relikte sehr nützlich. Wir zeigen euch jetzt, wie ihr an die Schriftrollen rankommt.

Hufeisen

Geht vom Spawn in Richtung „Pfad der Natur“ hoch in den Stall an dem auch die Perk-a-Cola „Deadshot Daiquiri“ stationiert ist. Im Ausgang in nordwestlicher Richtung findet ihr über dem Durchgangsbogen im Stall ein Hufeisen an der Wand. Schießt, um es runterzubekommen.

Schießt in den Bereich der roten Markierung So sieht das Hufeisen aus

Geht jetzt zur Löwenkanone auf der Burgmauer und befördert euch mit einem Schuss zum Marktplatz – ihr werdet in der Luft von einem Blitz getroffen. Euer Hufeisen ist jetzt weg und ihr müsst es im Spawn suchen. Schaut dabei in den Himmel entweder in südöstlicher oder nordwestlicher Richtung. Dabei solltet ihr dunkle Wolken sehen, die Blitze schlagen.

So sehen die Wolken im Himmel aus Hebt das Pegasus Hufeisen auf

Geht zu den Blitzen und sammelt auf dem Boden das Item „Pegasus Hufeisen“ ein. Jetzt geht ihr erneut zum Marktplatz und haltet an dem Tor, das zum Pfad der Natur führt. Vor dem Tor auf der linken Seite findet ihr ein goldenes Symbol – interagiert mit diesem, um das Hufeisen einzusetzen.

Legt das Hufeisen auf das Symbol

Jetzt tauchen viele Zombies auf, die ihr erledigen müsst. Tötet sie, bis eine goldene Truhe aus dem Boden spawnt. Schlagt die Truhe mit dem Stromschwert, um sie zu öffnen und die Elektrische Beschwörung an, euch zu nehmen.

Brosche

Geht in den Speisesaal und in Richtung der Perk-a-Cola „Geier-Hilfe“, ihr werdet eine rote Leuchte an der Wand erkennen. Schießt diese an, um einen Lichtstrahl zu erzeugen. Ihr müsst nun diesen Lichtstrahl an 4 weitere Leuchten weiterleiten, die sich im Speisesaal und im geheimen Raum der Relikte befinden.

Leitet den Strahl weiter

Habt ihr das Licht an alle Leuchten weitergeleitet, strahlt dieses auf die Brust eine Büste. Jetzt erscheint die Brosche des Paladins. Nehmt diese, geht zum Speisesaal zurück und platziert die Brosche auf das goldene Symbol auf dem Boden auf der rechten Seite des Eingangs, der euch zur Eingangshalle führt.

Holt die Brosche an der Büste ab Platziert die Brosche auf das goldene Symbol

Besiegt jetzt die Zombies, die in großen Gruppen auftauchen und ladet die Brosche auf, bis eine kleine goldene Truhe aus dem Boden emporsteigt. Öffnet diese mit einem Schlag des Lichtschwertes. Jetzt habt ihr die Licht-Beschwörung.

Rabenkralle

Um die Rabenkralle zu finden, müsst ihr im Raum des Pack-a-Punch die Höhlenrutsche aktivieren. Rutscht den Tunnel hinunter, bis ihr einen Raben am Ende des Tunnels seht. Verscheucht ihn mit einem Schuss. Jetzt sprintet die Treppen hoch zum Marktplatz und schaut in den Himmel. Erschießt denselben Raben in der Luft, damit die Rabenkralle hinunterfällt.

Folgt dem Weg in die Schleuse Rutscht die Wasserrutsche runter und erschreckt den Raben Hebt die Rabenklaue auf

Nehmt die Rabenkralle an euch und geht zurück ins Schloss in den Untergrund. Platziert die Kralle am mittleren Ende des Raums und sammelt wieder Seelen durch Zombie-Kills.

Platziert die Klaue auf das goldene Symbol

Nachdem ihr genügend gesammelt habt, könnt ihr die neue Truhe mit einem Schlag des Schattenschwerts öffnen. Jetzt könnt ihr die Dunkle Beschwörung aufnehmen.

Ras Anch

Ras Anch erhaltet ihr durch einen besonderen Doppelghast denn ihr spawnen lasst. Dafür benötigt ihr am besten drei Molotowcocktails. Geht dazu auf die Burgmauer und zündet dafür drei Scheiterhaufen an – die Reihenfolge ist egal. Diese befinden sich an folgenden Orten:

Auf dem Dach über der Perk-a-Cola „Elementar-Limo“

Auf dem Dach des Eingangstors der Burg

Über der Perk-a-Cola „Speed Cola“ an einer Klippe

Entfacht die Punkte, um den Doppelghast spawnen zu lassen. Dieser und weitere Zombies werden euch jetzt jagen. Besiegt den Doppelghast, hebt Ras Anch auf und platziert diesen auf das letzte goldene Symbol vor der Burg.

So sieht das Anch aus Platziert das Relikt auf dieses Symbol

Sammelt erneut genügend Seelen und öffnet dann die Truhe mit dem Flammenschwert. Jetzt könnt ihr aus der Truhe die Feuer-Beschwörung aufnehmen.

Schritt 5: Schließt das Fallen-Rätsel ab

Das Fallen-Rätsel ist in drei Parts aufgeteilt:

das Tastenfeld

die Bücherseiten

das Aktivieren der Fallen

Ihr könnt die Schritte auch ohne das Tastenfeld und die Bücherseiten angehen, doch das würden wir euch nicht raten. Hier zählt auch die richtige Reihenfolge. Wir zeigen euch nun jeden Schritt im Detail.

Das Tastenfeld

Um das Fallenrätsel zu lösen, benötigt ihr erstmal die Perk-a-Cola „Metzel-Macchiato“. Geht danach in den hinteren Kerkerraum, wo ihr zuletzt die Rabenkralle abgelegt habt, und boxt die verdächtig aussehende Wand auf der linken Seite. Jetzt werdet ihr ein antikes Tastenfeld mit Runen entdecken.

Schlagt auf die markierte Stelle

Ihr müsst jetzt 6 Runen in der richtigen Reihenfolge anschießen. Diese bekommt ihr von den schwarzen Krügen aus der Taverne. Interagiert mit ihnen, damit sie euch ihr Symbol offenbaren – sie sind zusätzlich noch nummeriert, damit ihr die Reihenfolge besser einhalten könnt. Fotografiert oder schreibt euch am besten alle Symbole auf und geht dann erneut zum Tastenfeld.

Der erste Krug Der zweite Krug Der dritte Krug Der vierte Krug Der fünfte Krug Der sechste Krug

Habt ihr die richtige Kombination eingegeben, wird eine rote Leuchtkugel neben dem Tastenfeld die Mauer durchscheinen, um ein altes Buch zu offenbaren. Dem fehlen jedoch die Seiten, die ihr jetzt braucht.

Die Bücherseiten

Damit ihr jetzt wisst, welche Fallen ihr in welcher Reihenfolge angehen müsst, braucht ihr die fehlenden Bücherseiten. Diese findet ihr im Wohnzimmer wild verteilt. Insgesamt müsst ihr 4 Seiten aufsammeln. Die Seiten können sich auf dem Sofa, an den Tischen, in der Nähe der Schlosswände oder auf dem Boden befinden.

So sieht eine Seite aus

Ihre Fundorte sind leider immer zufällig, deshalb solltet ihr bei eurer Suche am besten immer einen Zombie am Leben lassen, damit ihr entspannter die Umgebung auskundschaften könnt. Die Seiten leuchten meist rot auf, was eure Suche vereinfachen kann.

Das Aktivieren der Fallen

Der letzte Schritt ist das Aktivieren der Fallen und das in der richtigen Reihenfolge. Nehmt eure vier eingesammelten Seiten und bringt diese in den hinteren Kerkerraum, um sie in das mystische Buch einzusetzen, das ihr beim Tastenfeld freigelegt habt.

Beachtet die Reihenfolge vom Buch

Die Reihenfolge ist:

Symbol 1: Seite von oben links

Symbol 2: Seite von unten links

Symbol 3: Seite von oben rechts

Symbol 4: Seite von unten rechts

Merkt euch die Reihenfolge und sucht jetzt die richtigen Fallen. Es gibt 4 Variationen von ihnen:

Auge im Ring

Auge mit Wimpern

Auge mit vier Stacheln

Auge mit acht Stacheln

So sieht eine Augenfalle aus

Um sie zu aktivieren, müsst ihr 1600 Essenz ausgeben. Danach leuchtet ein kleiner Bereich um die Bodenplatte auf. Jetzt müsst ihr im roten Bereich drinstehen und dabei genügende Zombies töten. Habt ihr die gewünschte Anzahl besiegt, wird die Platte erlöschen und ihr könnt zur nächsten Platte wandern.

WICHTIG: Tötet ihr nicht rechtzeitig eine Vielzahl von Zombies, wird die Platte deaktiviert und ihr müsst warten, bis ihr Cooldown abgelaufen ist, bevor ihr sie erneut aufladen könnt. Beachtet zudem, dass die Zombies nicht im Umkreis der Aura sein müssen, damit die Kills zählen, nur ihr müsst drinstehen.

Schritt 6: Aktiviert die Ritter-Statuen

Habt ihr alle Schritte nun abgeschlossen, könnt ihr die Statuen aktivieren und ihnen Respekt erweisen. Geht dazu zur Gewölbetreppe und merkt euch die Reihenfolge der Rittersymbole. Die Zahlen helfen euch dabei.

Die Reihenfolge läuft immer im Uhrzeigersinn ab

Nun müsst ihr das Schwert des Ritters und seine Beschwörung nehmen. Nutzt den Zauber auf die Statue und inspiziert dann euer Schwert für eine kurze Animation. Haltet ihr die Reihenfolge ein, so wird der jeweilige Ritter euren Gruß erwidern, sich bewegen und dann hell leuchten.

Der Ritter hat euren Gruß erwidert

Wiederholt das bei den nicht leuchtenden Rittern in der richtigen Reihenfolge. Die Ritter werden indessen einen Lichtstrahl in die Mitte des Speisesaals fokussieren, damit das Item „Mystische Kugel“ gespawnt wird. Jetzt müsst ihr die Kugel mit Seelen befüllen.

Schritt 7: Füllt die Mystische Kugel mit Seelen

Habt ihr die Mystische Kugel, müsst ihr diese jetzt an vier Orte bringen, sie dort sockeln und dann aufladen. Jeder Ort nimmt ein Element der Ritter ein. Wichtig ist dabei, dass ihr je nach Ort das passende Element der Ritter dabeihabt. Folgende Orte gibt es und das müsst ihr tun:

Ort: Zweiter Stock im Speisesaal gegenüber vom Perk-a-Cola „Geier-Hilfe“

Zweiter Stock im Speisesaal gegenüber vom Perk-a-Cola „Geier-Hilfe“ Element: Lichtschwert, Licht-Beschwörung

Lichtschwert, Licht-Beschwörung Wie lade ich sie auf? Sammelt die grün leuchtenden Sphären im Speisesaal ein

Ort: Auf dem Marktplatz in der Nähe des Siegels des Hufeisens

Auf dem Marktplatz in der Nähe des Siegels des Hufeisens Element: Stromschwert, Strombeschwörung

Stromschwert, Strombeschwörung Wie lade ich sie auf? Tötet Gegner mit der Ulti eures Schwertes oder eurer Beschwörung

Ort: Im offenen Gelände vor dem Eingang der Burg in der Nähe einer Falle

Im offenen Gelände vor dem Eingang der Burg in der Nähe einer Falle Element: Feuerschwert, Feuer-Beschwörung

Feuerschwert, Feuer-Beschwörung Wie lade ich sie auf? Tötet Gegner mit der Ulti eures Schwertes oder eurer Beschwörung

Ort: Im hinteren Kerkerraum in der Nähe des Raben-Siegels

Im hinteren Kerkerraum in der Nähe des Raben-Siegels Element: Schattenschwert, Schatten-Beschwörung

Schattenschwert, Schatten-Beschwörung Wie lade ich sie auf? Tötet Gegner mit der Ulti eures Schwertes oder eurer Beschwörung

Habt ihr alle Elemente in der Mystischen Kugel manifestieren können, müsst ihr diese jetzt an den richtigen Ort abliefern.

Schritt 8: Setzt die Mystische Kugel ein und sammelt den Wächterschlüssel auf

Nehmt eure aufgeladene Mystische Kugel und bringt sie zur Wand, die euch die Reihenfolge der Rittergrüße mitgeteilt hat. Hier könnt ihr sie einsetzen. Danach öffnet sich ein verborgener Raum mit Überrest und dem leuchtenden Item „Wächterschlüssel“. Nehmt diesen und bringt ihn zum Marktplatz.

Der Punkt ohne Rückkehr

Um den letzten Schritt des Easter Eggs zu starten, müsst ihr den Wächterschlüssel am Fuße der Statue platzieren, die auf dem Martkplatz steht. Bevor ihr jedoch den Kampf beginnt, solltet ihr Vorbereitungen getroffen haben. Ihr solltet:

die wichtigsten Perks konsumiert,

eure Waffen auf die maximale Stufe gepunched und verbessert,

starke Kaugummis gesammelt

und die beste Panzerweste erworben haben.

Seid ihr euch danach absolut sicher, dass ihr den Bosskampf angehen wollt, so könnt ihr jetzt den Wächterschlüssel einsetzen. Die Statue erwacht nach einer kurzen Animation zum Leben und fordert euch dann heraus.

Schritt 9: Besiegt den Wächter

Auch wenn der Wächter ziemlich brachial und einschüchternd wirkt, so ist er einer der leichteren Bosse. Der Boss besitzt drei Phasen und je weiter ihr voranschreitet, desto aggressiver wird die Statue. Eure Aufgabe ist es jetzt, seine Rüstung abzureißen, um die verwundbaren Stellen seiner Außenhülle attackieren zu können.

Platzier den Schlüssen am Fuß der Statue Der Kampf ist leicht aber Boss hat einen zähen Lebensbalken

Feuert dazu auf die Schultern, Arme, Beine und Knie. Fokussiert euch dabei auf einen Punkt, um die Rüstung effizient zu brechen. Habt ihr genügend Schaden verursacht, wird der verwundbare Punkt seines Körpers freigelegt, damit ihr richtigen Schaden austeilt.

Habt ihr genügend Leben von ihm abgezogen, wird der Wächter seinen Kampf pausieren und sich in der Mitte der Arena sammeln. In der Zeit ist er immun gegen Schaden und ihr müsst dann gegen eine Welle voller Zombies kämpfen. Wird diese beendet, erhaltet ihr maximale Munition und könnt weiter gegen den Boss kämpfen.

Habt ihr drei Phasen überlebt und seine Lebensleiste vernichtet, endet der Kampf und das Easter Egg ist vorbei. Danach folgt eine Cutscene und die Wahl, ob ihr eure Runde beenden oder weitermachen wollt.

Belohnungen für das Easter Egg von Citadelle des Morts

Wer das Easter Egg abgeschlossen hat, erhält folgende Belohnungen:

Operator-Skin „Klappmesser“ für Weaver

5.000 XP

Eine Visitenkarte

Wer das Easter Egg zudem noch vor dem Start des „Geführten Modus“ abschließt, bekommt eine alternative Version des Banners mit einem goldenen Totenkopf. Dieser soll den anderen Spielern zeigen, dass ihr einer der Ersten gewesen seid, die das Easter Egg abgeschlossen haben, bevor es vereinfacht wurde.

Das Easter Egg von Citadelle des Morts ist schwierig und vor allem für Solo-Spieler eine Herausforderung. Es lohnt sich also hierbei, auf ein Team zu setzen, mit dem ihr kommunizieren könnt. Sucht ihr weitere Tipps für Zombies, um mehr Runden überleben zu können? Dann haben wir genau das Richtige für euch: CoD Black Ops 6 Zombies: 15 Tipps für Einsteiger, wie ihr mehr Runden überleben könnt