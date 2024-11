CoD Warzone: Meta – Die besten Waffen mit Loadouts in der Übersicht

Wenn ihr in Call of Duty: Warzone um den Rundensieg spielen wollt, solltet ihr die besten Waffen des Spiels einstecken. Wir zeigen euch, was die aktuelle Meta ist.

Was ist das für eine Übersicht? Wir haben uns angeschaut, welche Waffen in Call of Duty: Warzone nach der Integration in Black Ops 6 mit dem Start von Season 1 viel gespielt werden. Daraufhin haben wir eine Übersicht mit den aktuellen Meta-Waffen des Battle Royals erstellt.

Die 5 besten Waffen in CoD Warzone

Das sind die Meta-Waffen: Die Meta wird derzeit von 2 Sturmgewehren und einer Maschinenpistole aus Black Ops 6 bestimmt. Erst auf dem 4. Platz folgt mit der BP50 eine Waffe, die bereits in Warzone spielbar war.

Das sind die 5 meistgespielten Waffen:

XM4 (Sturmgewehr) Jackal PDW (Maschinenpistole) GPR 91 (Sturmgewehr) BP50 (Maschinenpistole) XMG (Maschinengewehr)

In den Top-10 sind mit der PP-919, der Striker 9 und der Striker drei weitere Maschinenpistolen sowie drei Scharfschützengewehre: KATT-AMR, Victus XMR und LR 7.62 aus Black Ops 6.

Die Meta-Loadouts der 5 besten Waffen

Was sind das für Loadouts? Die einzelnen Waffen können natürlich mit verschiedenen Aufsätzen gespielt werden, wodurch sich ganz unterschiedliche Loadouts ergeben. Wir listen euch hier deshalb zu jeder Meta-Waffe aus der Top-5 das Loadout auf, das aktuell am meisten gespielt wird.

XM4 (Sturmgewehr)

Visier: 3x-Visier Willis

3x-Visier Willis Mündung: Kompensator

Kompensator Lauf: Verstärkter Lauf

Verstärkter Lauf Unterlauf: Vertikaler Vordergriff

Vertikaler Vordergriff Magazin: Magazinerweiterung 3

Jackal PDW (Maschinenpistole)

Mündung: Schalldämpfer

Schalldämpfer Lauf: Langer Lauf

Langer Lauf Unterlauf: Ranger-Vordergriff

Ranger-Vordergriff Magazin: Magazinerweiterung 2

Magazinerweiterung 2 Griff: Ergonomischer Griff

GPR 91 (Sturmgewehr)

Visier: 3x-Visier Willis

3x-Visier Willis Mündung: Kompensator

Kompensator Lauf: Verstärkter Lauf

Verstärkter Lauf Unterlauf: Vertikaler Vordergriff

Vertikaler Vordergriff Magazin: Magazinerweiterung 2

BP50 (Maschinenpistole)

Umrüstungsset: JAK Revenger-KIT

JAK Revenger-KIT Mündung: VLK Koloss Flash Hider

VLK Koloss Flash Hider Griff: TRST-IV-Griffband

TRST-IV-Griffband Laser: KIMURA RYL33-Laserlicht

KIMURA RYL33-Laserlicht Munition: 9mm Hohe Körnung

XMG (Maschinengewehr)

Visier: 3x-Visier Willis

3x-Visier Willis Mündung: Kompensator

Kompensator Lauf: Verstärkter Lauf

Verstärkter Lauf Unterlauf: Vertikaler Vordergriff

Vertikaler Vordergriff Feuermodifikation: Rückstoßfedern

Falls ihr nicht nur den Battle Royale von Call of Duty zockt, sondern auch regelmäßig im Multiplayer von Black Ops 6 unterwegs seid, interessieren euch bestimmt auch die besten Waffen des aktuell jüngsten Ablegers der Shooter-Reihe: CoD Black Ops 6: Meta – Die besten Waffen in Season 1