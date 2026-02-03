CoD Black Ops 7 & Warzone: Season 2 startet in 2 Tagen – Alle wichtigen Infos in der Übersicht

NewsService
2 Min. Christos Tsogos, Nicole Wakulczyk 0 Kommentare Lesezeichen
CoD Black Ops 7 & Warzone: Season 2 startet in 2 Tagen – Alle wichtigen Infos in der Übersicht

Call of Duty: Black Ops 7 und Warzone erhalten bald ein neues, großes Update mitsamt der neuen Season 2. Was die wichtigsten Änderungen sind und wann das Update live geht, erfahrt ihr hier.

Wann startet Season 2? Black Ops 7 und Warzone erhalten am 5. Februar 2026 ein neues Update – Season 2 soll starten. Wie immer könnt ihr den Start des Updates gegen Abend zwischen 18 und 19 Uhr erwarten.

Wie groß wird der Download? Das können wir euch derzeit noch nicht genau sagen. Unsere Erfahrungswerte lassen jedoch auf eine Datenmenge von ungefähr 10–20 GB schließen. Meist fallen diese Updates von Call of Duty immer größer aus.

Wird es einen Preload geben? Auch das ist ebenfalls noch nicht bekannt. Wir aktualisieren den Part, sobald wir mehr wissen.

Was sind die wichtigsten Änderungen? Mit Season 2 kommen wieder neue Inhalte in den Multiplayer, den Zombie-Modus sowie Warzone. Dazu gehören neue Maps, Waffen sowie Modi. Folgendes könnt ihr erwarten:

  • 9 Multiplayer-Maps im Laufe von Season 2
  • 1 neue Warzone-Map
  • 1 neue Map für Zombies
  • 6 Modi
  • Events für alle drei Modi (Multiplayer, Warzone & Zombies)
  • 7 neue Waffen und 6 neue Aufsätze
    • 50+ neue Camos zum Sammeln
  • Ein neuer Battle Pass sowie verschiedene Bundles für den Shop

Einen neuen Trailer zu Season 2 gibt es ebenfalls schon und dieser stimmt euch schon mal auf diese ein:

CoD: Black Ops 7 zeigt seine kommende Season 2 im neuen explosiven Trailer
Noch müsst ihr euch einige Tage gedulden, bis ihr die neuen Inhalte zocken könnt, doch wenn der Release ansteht, werden wir mit einem Live-Ticker am Start sein.

Wir berichten euch dann über den Zustand der Server, und sollten diese Probleme verursachen und euch daran hindern, euch einzuloggen, werden wir euch davon in Kenntnis setzen. Merkt euch also gern unseren Beitrag mit einem Lesezeichen und kehrt am Abend des 5. Februars zurück, um nichts zu verpassen.

Das waren nun erst mal alle wichtigen Infos, die ihr zum Start von Season 2 wissen solltet. Sollte euch die Zukunft des Franchise von Call of Duty interessieren, könnte euch diese News ebenfalls ansprechen: Call of Duty veröffentlicht neue Strategie für die jährlichen Releases, will eine Sache nie wieder machen

Quelle(n): callofduty.com
Die besten Shooter, Helldivers 2, The Finals

Call of Duty veröffentlicht neue Strategie für die jährlichen Releases, will eine Sache nie wieder machen

Call of Duty: Black Ops 7 Zukunft des Spiels und der Reihe Titelbild

Tests zu CoD: Black Ops 7 sind da – Das sagen die Reviews auf Metacritic

Black ops 7 kagan

Treyarch ändert, wie ihr Call of Duty: Black Ops 7 zockt, lässt euch den schlimmsten Teil des Spiels jetzt einfach überspringen

Black-Ops-7-Metacritic.jpg

Tests zu CoD: Black Ops 7 sind da – Das sagen die Reviews auf Metacritic

