Call of Duty Black Ops 7: Patch Notes zu Season 2 auf Deutsch

Mit Season 2 kommen in Call of Duty Black Ops 7 neue Inhalte wie Maps, Waffen und zudem auch wichtige Anpassungen in der Balance des Spiels. Activision hat die Patch Notes für die kommende Season veröffentlicht und wir zeigen sie euch auf Deutsch.

Was sind die wichtigsten Änderungen? Neben wichtigen Anpassungen in der Balance des Spiels gibt es kommende Inhalte, auf die sich Fans freuen können. Die wichtigsten Änderungen sowie Neuerungen findet ihr hier zusammengefasst:

9 Multiplayer-Maps im Laufe von Season 2

1 neue Warzone-Map

1 neue Map für Zombies

6 Modi

Events für alle drei Modi (Multiplayer, Warzone & Zombies)

7 neue Waffen und 6 neue Aufsätze 50+ neue Camos zum Sammeln

Ein neuer Battle Pass sowie verschiedene Bundles für den Shop

Die Patch Notes sehen derzeit sehr übersichtlich aus und abseits von den neuen Inhalten sollen auch Anpassungen sowie Bug-Fixes das Spiel verbessern, die schon seit einiger Zeit die Spieler geplagt haben. Nähere Details zu den Patch Notes findet ihr hier auf der offiziellen Seite von callofduty.com.

Da die Patch Notes auf Englisch sind, haben wir alle Patch Notes gesammelt und sie übersetzt. Ihr findet die deutsche Liste aller Änderungen zu Season 2 auf Seite 2.

Wann startet Season 2? Black Ops 7 Season 2 soll am 5. Februar 2026 starten, also heute. Zwischen 18:00 und 19:00 Uhr könnt ihr dann durchstarten und mit euren Freunden im Multiplayer, im Zombiemodus oder in Warzone die neuen Inhalte genießen. Eine grobe Übersicht zu den Änderungen findet ihr ebenfalls in unserem Live-Ticker zum Season-Start.