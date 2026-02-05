Call of Duty Black Ops 7: Patch Notes zu Season 2 auf Deutsch

NewsService
4 Min. Christos Tsogos 0 Kommentare Lesezeichen
Call of Duty Black Ops 7: Patch Notes zu Season 2 auf Deutsch

Mit Season 2 kommen in Call of Duty Black Ops 7 neue Inhalte wie Maps, Waffen und zudem auch wichtige Anpassungen in der Balance des Spiels. Activision hat die Patch Notes für die kommende Season veröffentlicht und wir zeigen sie euch auf Deutsch.

Was sind die wichtigsten Änderungen? Neben wichtigen Anpassungen in der Balance des Spiels gibt es kommende Inhalte, auf die sich Fans freuen können. Die wichtigsten Änderungen sowie Neuerungen findet ihr hier zusammengefasst:

  • 9 Multiplayer-Maps im Laufe von Season 2
  • 1 neue Warzone-Map
  • 1 neue Map für Zombies
  • 6 Modi 
  • Events für alle drei Modi (Multiplayer, Warzone & Zombies)
  • 7 neue Waffen und 6 neue Aufsätze
    • 50+ neue Camos zum Sammeln
  • Ein neuer Battle Pass sowie verschiedene Bundles für den Shop

Die Patch Notes sehen derzeit sehr übersichtlich aus und abseits von den neuen Inhalten sollen auch Anpassungen sowie Bug-Fixes das Spiel verbessern, die schon seit einiger Zeit die Spieler geplagt haben. Nähere Details zu den Patch Notes findet ihr hier auf der offiziellen Seite von callofduty.com.

Da die Patch Notes auf Englisch sind, haben wir alle Patch Notes gesammelt und sie übersetzt. Ihr findet die deutsche Liste aller Änderungen zu Season 2 auf Seite 2. 

CoD: Black Ops 7 zeigt seine kommende Season 2 im neuen explosiven Trailer
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
Overwatch 2 läutet neue Ära ein, streicht die Zahl aus dem Namen und bringt 10 neue Helden Highlander Remake: Besetzung, Release, Trailer – Alle Infos zum Film mit Henry Cavill Um einen fiesen Seestern zu besiegen, wurde vor 66 Jahren die Justice League gegründet Fans eines Mangas können nicht fassen, dass die Story nach 14 Jahren immer noch nicht endet: „Könnte einer der größten Reinfälle sein“ „Dieser Titan ist wie ein Gott“ – Der nächste Gegner von Godzilla steht fest und er ist so mächtig, dass die Riesenechse wieder Hilfe von Kong braucht Die 7 besten Pokémon-Spiele, wenn ihr kein normaler Trainer sein wollt Call of Duty Black Ops 7: Patch Notes zu Season 2 auf Deutsch Für knapp 7 Euro gibt’s auf Steam zwei einzigartige Action-Spiele zu Herr der Ringe, in denen ihr locker über 100 Stunden verbringen könnt Sandbox-MMORPG kündigt vollständigen Release auf Steam an, doch den Veteranen passt das gar nicht „Hab keine Millionen-Finanzierung“ – Vater entwickelt allein ein Sci-Fi-Game für Steam, lässt euch wie Boba Fett aus Star Wars spielen Fans finanzieren neues MMORPG in 2 Tagen, ist jetzt schon so weit wie Ashes of Creation Markipliers Film Iron Lung bricht eine der wichtigsten Film-Regeln und macht damit alles richtig

Wann startet Season 2? Black Ops 7 Season 2 soll am 5. Februar 2026 starten, also heute. Zwischen 18:00 und 19:00 Uhr könnt ihr dann durchstarten und mit euren Freunden im Multiplayer, im Zombiemodus oder in Warzone die neuen Inhalte genießen. Eine grobe Übersicht zu den Änderungen findet ihr ebenfalls in unserem Live-Ticker zum Season-Start.

Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
0
Gefällt mir!
0
Kommentieren
Black-Ops-7-Titelbild.jpg

CoD Black Ops 7 & Warzone: Season 2 startet heute – Alle wichtigen Infos in der Übersicht im Live-Ticker

Call of Duty Black Ops 7 Harper und Visitenkarte

Call of Duty bekämpft jetzt Spieler, die Hunderte Euro ausgeben, um auf Konsole auch ohne Skill zu gewinnen

Die besten Shooter, Helldivers 2, The Finals

Die 25 besten Shooter 2026 – Diese PvP- und PvE-Spiele überzeugen mit ihrem Gameplay

Call of Duty: Black Ops 7 Zukunft des Spiels und der Reihe Titelbild

Call of Duty veröffentlicht neue Strategie für die jährlichen Releases, will eine Sache nie wieder machen

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

0
Sag uns Deine Meinungx