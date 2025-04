Spieler jubeln über Verdansk in CoD Warzone, weil sie „den Müll der letzten 3 Jahre“ nicht mehr spielen müssen

CoD Warzone hat Verdansk zurückgebracht und das macht viele Spieler glücklich. Das Spiel sei nun wieder sehr nah am Original.

Das ist gerade bei Warzone los: In Call of Duty: Warzone war die Stimmung der Spieler in den vergangenen Monaten, nein, sogar in den vergangenen Jahren, eher schlecht. Ein Problem waren die Maps. Keine Karte kam so gut an wie die Ursprungs-Map Verdansk – besonders die jüngste Map, Area 99, war extrem unbeliebt in der Community.

Activision hat die beliebte Ursprungs-Map von Warzone zurückgebracht und mit ein paar Änderungen versehen, die jedoch nicht den Flow der Map ruinieren sollen. Verdansk soll sich in erster Linie wie früher spielen, aber besser aussehen.

„Sehr nah am Original“

Das sagen die Spieler: Insgesamt sind die Spieler sehr zufrieden. Die Stimmung ist sehr von dem Gedanken „wie in den guten alten Zeiten“ geprägt. Das „neue“ Verdansk kommt gut an:

„Heilige Scheiße! Das fühlt sich gut an. Ich persönlich finde, sie haben es fast geschafft. Verdansk sieht fantastisch aus und die Beleuchtung ist perfekt. […] Insgesamt bin ich nach ein paar Spielen sehr zufrieden, es hat viele gute Erinnerungen zurückgebracht.“ – Reddit

„Ich habe ein paar Partien des neuen Verdansk gespielt und ich muss sagen… Wer auch immer uns dieses Gameplay weggenommen hat und den Müll der letzten 3 Jahre spielen ließ….ab ins Gulag mit dir! Das kommt dem Original sehr nahe!“ – Reddit

„Wir sind tatsächlich zurück. Bei allem Respekt, wenn du dich immer noch über dieses Spiel beschwerst, dann bist du einfach nur ein unglücklicher Mensch, der von seinem Weg abweicht, nur um negativ zu sein, und du solltest einfach ganz aufhören zu spielen. Das ist das Spiel, das sich am ehesten wie WZ1 anfühlt.“ – Reddit

Aber nicht nur Verdansk, sondern auch die neuen Waffen wie die HDR (Sniper) und die CR-56-AMAX (Sturmgewehr) machen vielen Spielern richtig Spaß. Außerdem ist die legendäre Grau als Umbau-Kit zurück.

Gibt es auch Kritik? Ja, aber die ist sehr vereinzelt. Manchen Spielern ist die Time-to-kill etwas zu schnell, anderen wird auf Verdansk aktuell zu hart geschwitzt – also die Gegner strengen sich sehr an, um zu gewinnen. Bei der geäußerten Kritik ist aber oft zu vernehmen, dass die Spieler insgesamt glücklich und das ihre einzigen Kritikpunkte sind.

Verdansk entfacht großes Interesse auf Twitch

So verlief die Rückkehr: Die Rückkehr von Verdansk startete ohne große Probleme. Die Server waren sogar Minuten vor der angestrebten Zeit online und es wurden rasch die ersten Matches gefunden. Einige Spieler hatten Verbindungsprobleme, aber im Großen und Ganzen lief alles rund und die Server stabil.

Das Interesse an der Rückkehr von Verdansk war auch auf Twitch zu erkennen, dort schauten am 3. April bis zu 355.000 Zuschauer zeitgleich Streams zu Warzone (via Sullygnome).

Zum Vergleich: in den vergangenen 6 Monaten hatte Warzone durchschnittlich 27.109 Zuschauer. Der Höchstwert in diesem Zeitraum war zuvor vom 14. November 2024, als die „Black Ops 6“-Inhalte in Warzone integriert wurden und rund 177.000 Zuschauer live zuschauten.

Falls ihr euch unsicher seid, ob ihr trotz der Rückkehr von Verdansk wirklich wieder einen Blick in Call of Duty: Warzone werfen wollt, haben wir ein paar Punkte aufgelistet, die eine Rückkehr für euch interessanter machen könnten: CoD Warzone bringt mit Season 3 seine beliebteste Map zurück – Lohnt sich die Rückkehr?