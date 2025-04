CoD Warzone hat heute einen Server-Down – Alles zum Server-Status im Liveticker

In Call of Duty startet am heutigen 2. April Season 3 von Black Ops 6, doch Warzone ist dann für einen Tag offline. Wir halten euch im Liveticker über den Server-Status auf dem Laufenden.

Ab wann sind die Server offline? Die Server von Warzone werden am 2. April um etwa 17:00 Uhr deutscher Zeit abgeschaltet, wenn Season 3 erscheint.

Ab wann sind die Server ungefähr wieder online? Es wird erwartet, dass die Server von Warzone ziemlich genau 24 Stunden offline sind und ihr voraussichtlich wieder am 3. April gegen 17:00 Uhr spielen könnt.

Alle weiteren Infos findet ihr in unserem Liveticker zum Server-Down:

09:40 Uhr Der Preload von CoD Warzone Season 3 ist anscheinend auf Xbox und Battle.net verfügbar. Wie der Status bei PlayStation aussieht, ist bislang nicht bekannt. 09:35 Uhr Zur Erinnerung nochmals: Warzone wird am heutigen 2. April gegen 17 Uhr offline gehen. 09:30 Uhr Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker zum Server-Down von Call of Duty: Warzone zum Start von Season 3! Ich bin Dariusz und begleite euch die nächsten 24 Stunden. Ich hoffe, ihr habt schon Bock und freut euch darauf, euren Gegnern auf Verdansk zu zeigen, wer der Bessere ist.

Falls ihr neben Call of Duty: Warzone auch Black Ops 6 zockt und euch die neuen Inhalte für den Multiplayer und Zombie-Modus interessieren, könnt ihr auf MeinMMO nachlesen, was die Season 3 so zu bieten hat: CoD Black Ops 6 Season 3 startet heute: Infos zum Release, Roadmap und den Patch Notes