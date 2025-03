Am 2. April 2025 startet Season 3 von Black Ops 6 und einen Tag später könnt ihr in Warzone die Rückkehr von Verdanks feiern. Was das Season-Update sonst noch so bringt, fassen wir euch hier zusammen.

Season 3 von Call of Duty: Black Ops 6 und Warzone kann eine wegweisende Season für die beiden Shooter von Activision sein. Schon seit einigen Monaten herrscht eine gewisse Unzufriedenheit in der Community. Kann die Rückkehr von Verdansk in Warzone die Stimmung der Spieler verbessern?

Da eine neue Season nicht nur auf den Schultern von Verdansk aufbauen kann, gibt es auch wieder neuen Waffen, Aufsätze sowie Maps und Modi für den Multiplayer von Black Ops 6. Wir zeigen, was euch erwartet.

Season 3 Start und Preload

Wann startet Season 3? Season 3 von Call of Duty: Black Ops 6 und Warzone startet am 2. April um 17:00 Uhr deutscher Zeit. Warzone wird ab dem Start der Season jedoch für 24 Stunden offline sein, ehe der Battle Royale am 3. April um 17:00 Uhr wieder spielbar ist.

Wann könnt ihr Season 3 herunterladen? Aktuell ist noch nicht bekannt, wann genau der Preload verfügbar ist. Die Entwickler verrieten jedoch, dass es wie in den vorherigen Seasons einen Preload geben wird. Auf der Website des Spiels schreiben sie: „Stellt sicher, dass ihr die Inhalte von Black Ops 6 und Call of Duty: Warzone schon Stunden vor der Veröffentlichung herunterladet.“

Erfahrungsgemäß ist der Preload meistens mindestens einen Tag vor dem Start der Season verfügbar. Sobald genauere Informationen bekannt sind, werden wir sie hier ergänzen.

Roadmap zu Season 3 zeigt neue Waffen, Perks und Modi

Welche Inhalte bringt die Season? In Season 3 erwarten euch wieder neue Waffen, Modi und Perks. Natürlich sind auch wieder eine handvoll neuer Maps dabei. Hier eine Übersicht:

Rückkehr von Verdansk in Warzone

6 neue Waffen

4 neue Aufsätze

eine neue Abschussserie

5 neue Maps + eine neue Nuketown-Variante

2 neue Perks

2 neue Modi

Neue Inhalte für Zombies (Neue Map, ein neuer Gegner, 3 Kaugummis, ein Perk und mehr)

3 neue Operatoren

Battle Pass

So sieht die Roadmap für Season 3 aus

Warzone und Black Ops 6 bekommen neue Waffen und Aufsätze

Welche neuen Waffen und Aufsätze wird es geben? Natürlich wird es in Season 3 nicht an neuen Waffen fehlen. Insgesamt wird es 4 neue Knarren geben, eine Nagelpistole und eine Nahkampfwaffe.

Waffen

CR-56 AMAX – Sturmgewehr (Launch, Battle Pass)

HDR – Scharfschützengewehr (Launch, Battle Pass)

KILO 141 – Sturmgewehr (Warzone Login-Belohnung)

LADRA – Maschinenpistole (während der Season, Event)

Nagelpistole – Spezialwaffe (Event)

Kali Sticks – Nahkampfwaffe (Event)

Killstreaks

Death Machine (Score: 825; Event-Belohnung) Stattet euch mit einer mächtigen Minigun mit hoher Feuerrate und großem Magazin aus



Aufsätze

Monolithic-Schalldämpfer (Battle Pass)

SWAT 5.56 GRAU Conversion (Battle Pass)

C9 10 mm Auto 30-Schuss-Magazin (Event)

7.62 Mini-Rocket Conversion (Event)

Welche neuen Perks wird es geben?

Close Shave (Launch, Event-Belohnung, Enforcer Perk-Slot 1) Verwende automatisch deinen dedizierten Nahkampfangriff, wenn du einen Angriff mit dem Waffenstumpf ausführst.

Vendeta (Mid-Season, Event-Belohnung, Recon Perk-Slot 2) Markiere beim Respawn die letzte bekannte Position deines Killers für eine kurze Zeit. Du erhältst einen Bonuspunkt für die Eliminierung dieses Feindes.



Die Aufsätze

Multiplayer: Alle neuen Maps und Modi von Season 3

Welche neuen Modi stoßen dazu? Mit Season 3 kehren zwei klassische Modi zu Call of Duty zurück, die ihr dann erstmals in Black Ops 6 spielen könnt.

Sharpshooter Ein Free-for-all-Modus, in dem jeder Spieler mit dem gleichen Loadout ausgestattet ist, das alle 45 Sekunden wechselt.

Demolition Ihr müsst abwechselnd zwei Bombenstandorte angreifen und verteidigen. Das angreifende Team muss beide Bombenstandorte zerstören, um die Runde zu gewinnen. Alle Angreifer spawnen mit einer Bombe und Respawns sind für beide Teams während des gesamten Spiels aktiv.



Welche neuen Maps bringt Season 3? Black Ops 6 erhält in Season 3 insgesamt 5 neue Maps sowie eine neue Variante einer bereits bestehenden Map.

Season Launch Barrage (Core, 6v6, Medium, neu) Nomad (Strike, 6v6/ 2v2, Klein, neu) Firing Range (Core, 6v6 Medium, neu)

Mid-Season Haven (Core, 6v6 Medium, neu) Signal (Strike, 6v6/ 2v2, klein, neu) Blazetown (eine spezielle, zeitlich begrenzt spielbare Variante von Nuketown)



Season 2 Zombies: Neue Map und Inhalte

Das sind die neuen Inhalte für den Zombie-Modus: Auch der Zombie-Modus erhält mit Season 3 einige spannende Inhalte, die mit der neuen Map „Shattered Veil“ erscheinen.

Neue Map: Shattered Veil

Neue Perk-a-Cola: Double Tap erhöht die Feuerrate

3 neue Kaugummis Tactical Diffusion (Selten): Deaktiviert die nächste Nuke-Power-Up-Explosion, die ihr aktiviert, und gibt stattdessen jedem 2.000 Essenz. Support Group (Legendär): Gibt euch die Support-Items ARC-XD, Mangler-Kanone, Sentry Gun und Mutanteninjektion. Die Pitched (Skurril): Zombies haben hohe Stimmen. Hält drei Minuten an.

Neue Gegner-Typen: Elder Disciple und seine Untergebenen

Neue Wunderwaffe: Ray Gun Mark 2 in drei verschiedenen Varianten

Rückkehr einer klassischen Wunderwaffe DG-2

Der Battle Pass von Season 3

Der Battle Pass der dritten Season von Black Ops 6 wird 1.100 COD-Punkte kosten und über 110 freischaltbare Objekte enthalten, darunter das neue Sturmgewehr CR-56 AMAX sowie die HDR, das neue Scharfschützengewehr.

Sollte die Rückkehr von Verdansk nicht die erhofften Spielerzahlen bringen, könnte es langsam düster für Warzone aussehen – das berichtete zumindest ein Leaker Anfang März 2025: Bekannter Leaker zu Call of Duty sagt das Ende von Warzone voraus, aber der Shooter hat eine letzte Chance