Call of Duty gibt euch eine neue Einstellung, damit ihr Cheatern aus dem Weg geht – aber PC-Spieler werden vernachlässigt

Eine neue Einstellung von Call of Duty: Black Ops 6 und Warzone soll das Spielerlebnis auf PS5 und Xbox verbessern.

Was ist das für eine Einstellung? Call of Duty: Black Ops 6 und Warzone erhalten mit dem Start von Season 3 eine neue Einstellung. Ihr könnt dann fortan das Crossplay, also das gemeinsame Spielen von Spielern unterschiedlicher Plattformen, in Ranked auf die Konsolen beschränken.

Sowohl in eurem Team als auch im Gegnerteam sind dann nur noch Spieler, die auf Xbox oder PlayStation spielen. PC-Spieler werden bei Aktivierung dieser Einstellung ausgeschlossen.

Bereits mit Season 2 im Januar 2025 erhielten Black Ops 6 und Warzone die Option, das Crossplay in Ranked komplett abzuschalten. Das beendete jedoch auch das Zusammenspiel von Xbox- und PlayStation-Spielern.

Mit Season 3 kommt Verdansk zu Call of Duty: Warzone zurück:

Crossplay-Einstellung soll euer Spielerlebnis verbessern

Wieso lässt euch CoD PC-Spieler ausschließen? Erfahrungsgemäß spielen die meisten Cheater Call of Duty auf einem PC. Das hat auch Activision in einem neuen Blog-Post bestätigt (via callofduty.com).

Zwar seien rund 60 % der Spieler-Meldungen gegen Konsolen-Spieler, doch die Daten von Activision würden zeigen, dass nur ein extrem kleiner Teil der Cheater auf Konsole sei.

Die Möglichkeit, PC-Spieler mit den Crossplay-Einstellungen aus dem Matchmaking auszuschließen, verringert für Konsolen-Spieler die Chance, auf einen Cheater zu treffen. So habt ihr mehr Kontrolle darüber, mit welchen Plattformen ihr zusammenspielt und könnt Cheatern besser aus dem Weg gehen.

Am 2. April um etwa 17 Uhr fällt in Black Ops 6 der Startschuss von Season 3. Zeitgleich gehen die Server von Call of Duty: Warzone für rund 24 Stunden offline, ehe sie am 3. April inklusive der Rückkehr von Verdansk wieder online gehen. Wir haben einen Liveticker zum Server-Down von Warzone und halten euch dort über den aktuellen Status auf dem Laufenden: CoD Warzone hat heute einen Server-Down – Alles zum Server-Status im Liveticker