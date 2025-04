CoD Warzone: HDR Loadout – Die besten Aufsätze für das Scharfschützengewehr

In Call of Duty: Warzone ist Verdansk zurück und auf der weitläufigen Map ist die HDR eine starke und beliebte Wahl. Deshalb zeigen wir euch das beste Loadout für die Sniper.

Was ist das für eine Waffe? Die HDR ist ein Scharfschützengewehr, das mit dem Start von Season 3 in Black Ops 6 und Warzone ins Spiel kam. Es ist besonders für lange Distanzen geeignet und richtet mit jedem Treffer großen Schaden an.

In Warzone könnt ihr mit der HDR sogar über hunderte Meter einen Gegner mit einem einzigen Kopfschuss niederstrecken oder ihn mit Körpertreffern seiner kostbaren Panzerplatten zerstören.

Das beste Loadout für die HDR

Was ist das für ein Loadout? Die HDR soll euch natürlich einen Vorteil in Kämpfen auf große Distanz geben. Wir spielen also:

Mündung: Schalldämpfer (Monolith)

Schalldämpfer (Monolith) Lauf: Lauf mit Progressivdrall

Lauf mit Progressivdrall Griff: Kommando-Griff

Kommando-Griff Magazin: Magazinerweiterung 1

Magazinerweiterung 1 Feuermodifikation: 180 mm Überdruckmunition

Warum diese Aufsätze? Wir spielen auf der HDR den Lauf mit Progressivdrall, weil dieser die Geschossgeschwindigkeit erhöht, was das Treffen von beweglichen Zielen in weiter Ferne vereinfacht. Ähnliches gilt für den Monolith-Schalldämpfer, der im Vergleich zum normalen Schalldämpfer ebenfalls eure Geschossgeschwindigkeit sowie eure effektive Reichweite erhöht.

Zudem wählen wir den Kommando-Griff statt des Schnellzieh-Griffs, damit wir eine bessere ZV-Geschwindigkeit haben, ohne dafür Abstriche bei der Zugangsresistenz einstecken zu müssen.

HDR in Warzone freischalten – So geht’s

Wie schaltet ihr die HDR frei? Die HDR könnt ihr während Season 3 von Warzone läuft ganz einfach auf Seite 3 vom Battle Pass freischalten. Spielt hierzu einfach fleißig öffentliche Matches und sammelt XP, um im Battle Pass voranzuschreiten.

Falls ihr noch auf der Suche nach einer Waffe seid, die ihr zusammen mit der HDR einstecken könnt, empfehlen wir euch Sturmgewehre, die auf kurze bis mittlere Distanz über eine starke Time-to-kill verfügen. Welche Sturmgewehre aktuell besonders viel gespielt werden, erfahrt ihr hier: CoD Warzone: Meta – Die besten Waffen mit Loadouts in der Übersicht