CoD Warzone: Tresore auf Verdansk finden und Event-Belohnung sichern

Season 3 ist in Call of Duty: Warzone gestartet und feiert mit einem zeitlich begrenzten Event die Rückkehr nach Verdansk. Findet und öffnet während des Events Tresore auf der Map, um Event-Belohnungen zu erhalten.

Was sind das für Tresore? In Warzone könnt ihr derzeit im Rahmen des Events „Rückkehr nach Verdansk“ blaue Tresore finden und öffnen. In jeder Zone müsst ihr einen Safe finden, um so exklusive Event-Belohnungen zu erhalten. Zudem besitzt jeder Tresor die Chance, einen exklusiven Event-Operator-Skin zu beinhalten.

Mögliche Tresor-Locations in Verdansk

Wo findet ihr die Tresore? In jeder Zone gibt es verschiedene Orte, an denen ein Tresor stehen kann. Beim Gefängnis gibt es etwa einige Standorte im Innenhof sowie auf dem Dach zwischen den vier Türmen. Beim Gora Damm gibt es mindestens einen Standort mittig auf dem Damm und beim Superstore auf dem Dach des Gebäudes sowie vor dem Eingang. Am Airport ist das Dach des Towers einen Besuch wert.

Damit ihr eine grobe Vorstellung habt, wo ihr Tresore finden könnt, habe ich euch einige mögliche Standorte auf einer Map markiert, die ich entweder selbst besucht oder bei der Recherche entdeckt habe.

Schaut bei den Locations vor allem auf Dächern und bei bekannten POIs nach den Tresoren.

Anmerkung: Die Standort-Übersicht der Tresore ist weiterhin in Arbeit. Es kann sein, dass es weitere Fundorte für die Safes gibt, die ich noch nicht entdeckt habe. Ich werde die fehlenden Locations fortlaufend in der Übersicht ergänzen, sobald ich von ihrer Existenz erfahre.

Wenn ihr selbst noch Fundorte ergänzen könnt oder Tipps zur Suche habt, schreibt sie gerne in die Kommentare – schließlich läuft das Event nur wenige Tage und wir wollen möglichst vielen Spielern bei der Suche helfen.

Tipps zum Finden der Tresore

Diese Tipps könnten euch helfen: Abschließend noch ein paar kurze Tipps, die euch vielleicht die Tresor-Suche erleichtern:

Der Modus „Beutegeld“ eignet sich gut zum Öffnen der Tresore, weil ihr unkompliziert respawnen könnt, solltet ihr eliminiert werden. Behaltet wie sonst auch eure Umgebung im Auge – besonders umliegende Dächer. Ich bin in der Nähe der Tresore oftmals auf Camper gestoßen, die auf die Tresore blickten. Steckt gegebenenfalls die HDR ein, damit ihr einen Camper mit seinen eigenen Waffen schlagen könnt, ohne euch ihm nähern zu müssen – das kostet nur Zeit. Versucht nicht zu sehr auf die Tresore zu schwitzen und nur dafür ein Match zu starten. Sammelt sie stattdessen lieber beiläufig ein, wenn ihr ohnehin spielt. Sonst verdirbt euch die Suche im schlimmsten Fall den Spaß an der Rückkehr von Verdansk.

