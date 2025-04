CoD Warzone verschenkt einen Skin, doch manche Spieler haben einfach Pech

Call of Duty: Warzone feiert die Rückkehr von Verdansk mit einem Event, in dem ihr einen kostenlosen Skin bekommen könnt – wenn ihr nicht vom Pech verfolgt seid.

Was ist das für ein kostenloser Skin? In Call of Duty: Warzone läuft seit dem Start von Season 3 ein Event zur feierlichen Rückkehr von Verdansk. Ihr müsst in jeder Zone der Map blaue Tresore an zufälligen Standorten öffnen, um daraus Belohnungen zu erhalten.

Diese Tresore können neben verschiedenen Belohnungen mit etwas Glück auch den kostenlosen Skin „Wegbereiter“ für den Operator Caine enthalten.

Spieler haben Pech, fürchten den Skin zu verpassen

Was steckt hinter dem Pech der Spieler: Ein Teil der Community fürchtet, dass sie den Skin verpassen könnten, da dieser nur während des Events (endet am 15. April) erhalten werden kann und die Drop-Chancen des Skins recht gering sind.

Es gibt Spieler, die bereits eine Vielzahl von Tresoren geöffnet und den Skin immer noch nicht bekommen haben. Ein Spieler schreibt auf Reddit: „[Ich bin] seit 17 Stunden dabei und habe über 100 Tresore durchsucht, ohne Glück.“

Andere Spieler sind ebenfalls überzeugt, dass der Skin sehr selten ist:

Ein Spieler kommentiert: „Ich fange an mich zu wundern, ob es überhaupt möglich ist, [den Skin zu bekommen].“

Ein anderer glaubt: „Offiziell der am schwierigsten und seltensten zu bekommende Skin in der Geschichte von COD. Nukes waren leichter zu kriegen als dieser Bullshit.“

Ein Spieler wünscht sich, es wäre einfacher, den Skin zu bekommen: „Ich gehe in eine Runde Beutegeld, öffne im Durchschnitt 5-6 Tresore pro Spiel, verlasse das Match, nachdem ich nichts bekommen habe und wiederhole das Ganze. Bitte CoD, macht das einfacher.“

Viele Spieler teilen ein ähnliches Schicksal: Wer beim Öffnen der Tresore Pech hat und den Skin einfach nicht bekommt, obwohl er ihn gerne hätte, ist unzufrieden. Manche Spieler wünschen sich lieber eine Herausforderung, die Können statt Glück erfordert.

Andere Spieler finden die begrenzte Verfügbarkeit des Skins wiederum gut, weil sie dadurch einen seltenen Skin haben können, den andere nicht besitzen.

Gibt es Tipps zum Öffnen der Tresore? Ja und nein. Der wichtigste Tipp ist wahrscheinlich: Spielt normal und richtet eure Matches nicht auf das Öffnen von Tresoren aus. Das raubt euch nur den Spaß.

Wenn ihr Tresore gezielt öffnen wollt, könnt ihr allerdings abwägen:

In Beutegeld habt ihr durch Respawns mehr Möglichkeiten, zu den Tresoren zu gelangen. Dafür gehen auch andere Spieler mit diesem Gedanken in den Modus, weshalb die Tresore umkämpft sind.

Im Battle Royale müsst ihr natürlich vermeiden, eliminiert zu werden. Dafür wirken die Tresore dort für viele Spieler eher nebensächlich und sind weniger umkämpft. Dort geht es mehr um den Sieg.

Außerdem soll es helfen, im Team auf Tresor-Jagd zu gehen, da ihr die Inhalte eines Tresors wohl auch bekommt, wenn euer Mitspieler den Tresor öffnet. Zudem kann eine Map mit den Standorten der Tresore beim Aufspüren helfen: CoD Warzone: Tresore auf Verdansk finden und Event-Belohnung sichern