Streamer meckern über Verdansk in CoD Warzone, aber einer sagt: Die Spieler haben recht, lasst alles so

Verdansk ist zurück in Call of Duty: Warzone und zieht etliche Spieler an. Während die Community sich über die Rückkehr freut, gibt es von Streamern auch Kritik. Einer von ihnen meint, man sollte all das einfach mal ignorieren – Verdansk sei fantastisch.

Im Rahmen von Season 3 in Call of Duty: Black Ops 6 kehrte am 3. April 2025 Verdansk in Warzone zurück und brachte einige kleinere Änderungen mit sich. Diese sollten allerdings nicht den gesamten Combat-Flow der Map durcheinanderbringen. Verdansk war damals die beliebteste Battle-Royale-Map – und vor allem die Map, mit der 2020 alles losging.

Worüber meckern Streamer? Kurz nach dem Neustart der Map äußerten Streamer ihre Kritik zu Warzone, die mit Verdansk zusammenhängen. In einem YouTube-Video fasst Streamer und Content Creator für Call of Duty TheTacticalBrit jetzt zusammen, was Streamer an Verdansk stört und ordnet es ein:

Fehlende Redeploy-Ballons : Die Ballons spielten in Caldera und später auf Rebirth Island eine Rolle. Mit dem Feature könnt ihr euch an einem Seil hochziehen, abspringen und mit eurem Fallschirm zu einem anderen Ort auf der Map fliegen. Laut TheTacticalBrit fehlt das Feature vielen, er findet jedoch: Es sei gut so, dass sie weg sind und die Positionierung wieder eine größere Rolle spielt.

: Die Ballons spielten in Caldera und später auf Rebirth Island eine Rolle. Mit dem Feature könnt ihr euch an einem Seil hochziehen, abspringen und mit eurem Fallschirm zu einem anderen Ort auf der Map fliegen. Laut TheTacticalBrit fehlt das Feature vielen, er findet jedoch: Es sei gut so, dass sie weg sind und die Positionierung wieder eine größere Rolle spielt. Schnelle Time-to-kill (TTK) : Für einige Streamer sei die TTK aktuell zu schnell. TheTacticalBrit meint jedoch, eine längere TTK gehöre in den Ranked-, nicht in den Casual-Modus. Casuals haben jetzt wieder eine Chance, weniger Frust, mehr Spaß.

: Für einige Streamer sei die TTK aktuell zu schnell. TheTacticalBrit meint jedoch, eine längere TTK gehöre in den Ranked-, nicht in den Casual-Modus. Casuals haben jetzt wieder eine Chance, weniger Frust, mehr Spaß. Zu wenig Platten und Geld : Der Streamer meint, ein paar mehr Platten auf der Map wären zwar gut, aber dass man darüber nachdenken muss, was man mit ins Endgame nimmt, sei ein gutes Feature.

: Der Streamer meint, ein paar mehr Platten auf der Map wären zwar gut, aber dass man darüber nachdenken muss, was man mit ins Endgame nimmt, sei ein gutes Feature. Kein Resurgence: Auf Verdansk ist es nicht möglich, Gulag-Token zu sammeln oder innerhalb eines Timers einfach zu respawnen. Das findet der Streamer gut: „Wenn du stirbst, tut’s weh – aber der Win fühlt sich doppelt gut an. Und genau das ist der Reiz.“

Für ihn sind die Beschwerden über Verdansk größtenteils irrelevant. In seinen Augen stammen sie von einem kleinen Teil der Spielerschaft, der nicht die Mehrheit abbildet. Verdansk macht das Spiel wieder „abgefahren, unvorhersehbar und unterhaltsam“ – und genau das ist gut so. Auch andere Spieler sehen das ähnlich.

Verdansk steht für Spaß und verrückte Momente

Was macht Verdansk so gut? Der Streamer und Content Creator ist überzeugt: Verdansk sei „fantastisch“ – und das sollte auch so bleiben. „Das hier ist Warzone in seiner reinsten Form. Und es macht Spaß. Wirklich. Und das sagen nicht nur Casuals – auch viele Content Creator, mich eingeschlossen“, erklärt er. Warzone sei ein Spiel für, nicht nur für die Top-Spieler, die „Schwitzer“.

Verdansk war damals ein Sandbox-artiges Erlebnis, bei dem man verrückte, lustige und kreative Dinge machen konnte. Das ist auch der Grund, warum TheTacticalBrit glaubt, dass die Rückkehr zu Verdansk so gut funktioniert. Seiner Meinung nach liege es nicht daran, dass man jetzt wieder etliche Kills macht, sondern an den verrückten Momenten: „Hubschrauber-Crashes, komische Fahrzeug-Action, random RPG-Shots… all das, was Verdansk früher ausgemacht hat.“

Der Streamer glaubt, dass man jetzt den Spaß in den Fokus rücken müsse – und nicht wieder auf die Wünsche der Streamer, also auf die der Top 1 % eingehen sollte. TheTacticalBrit schlägt vor, zwei getrennte Wege zu gehen. Dafür braucht Warzone einen Ranked-Modus, in dem der Fokus auf Battle Royale liegt und nicht auf Sandbox. Laut Activision soll der Ranked-Modus zur Saisonmitte nach Verdansk zurückkehren.

Was sagen Spieler dazu? Auch auf Reddit wird über das Thema diskutiert. Environmental_Guava4 schreibt in seinem Beitrag, dass Warzone mit Verdansk endlich mal „etwas richtig gemacht“ habe. Das Spiel funktioniere so, wie es sollte, und die Kommentare von Streamern darüber, was in Verdansk angeblich gefixt werden muss, sollte man einfach ignorieren.

Der Nutzer Jackstraw1 merkt an, dass die vielen Spieler, die zurückgekommen sind, mehr aussagen als die Kritik einzelner Streamer. xSw33tJijer stellt fest, dass er Leute wieder online gesehen hat, die er „seit Jahren“ nicht mehr gesehen hat. Und peanutbuttersundays findet: „Das Spiel ist im Moment einfach perfekt, so wie es ist.“

Der Plan von Activision scheint also aufzugehen. Verdansk sollte sich spielen wie früher, aber dabei besser aussehen. Die Spieler sind insgesamt sehr zufrieden, und der Gedanke, in die „guten alten Zeiten“ zurückzukehren, sorgt für gute Stimmung. Das „neue“ Verdansk kommt gut an. Mehr dazu erfahrt ihr hier: Spieler jubeln über Verdansk in CoD Warzone, weil sie „den Müll der letzten 3 Jahre“ nicht mehr spielen müssen