Ein Modus in CoD: Warzone soll Casuals vor Schwitzern schützen – Zur Not greift Activision selbst ein

In einem Modus in CoD: Warzone sollt ihr entspannt zocken und Activision will eingreifen, wenn „Schwitzer“ ganze Server zerstören.

Was ist das für ein Modus? Mit dem Start von Season 3 hat Warzone einen neuen Modus bekommen: Battle Royale Einfach (englisch: Battle Royale Casual).

Battle Royale Casual ist ein Zwischenschritt zwischen dem normalen Battle Royale, bei dem PvP im Fokus steht, und dem Bot-Modus (Warzone Bootcamp), in dem Spieler das Spielprinzip lernen sollen.

Der Modus folgt dem üblichen „Battle Royale“-Gameplay, doch neben anderen Spielern könnt ihr dort auch auf Bots treffen.

Battle Royale Casual will Spieler an Gefechte gegen andere Spieler heranführen, ohne sie sofort in die unnachgiebigen PvP-Gewässer des normalen Battle Royales zu werfen.

Der Casual-Modus ist also der Ort, an dem ihr das typische Warzone-Gameplay inklusive PvP in einer vereinfachten Umgebung erleben könnt, ohne in den ersten Sekunden eines Matches von einem Schwitzer ins Gulag geschickt zu werden – zumindest ist das der Gedanke.

Activision will eingreifen, wenn Schwitzer Casual-Server zerstören

In einem Interview mit dem Online-Magazin IGN haben zwei Entwickler von Call of Duty: Warzone, Pete Actipis (Raven Software) und Etienne Pouliot (Beenox Games), über den Casual-Modus und dessen Bedrohung. Actipis sagt, Activision greife notfalls ein, um Casuals vor Schwitzern zu schützen.

Als „Schwitzer“ werden Spieler bezeichnet, die alles dafür geben, zu gewinnen. Sie strengen sich an und geben ihr Bestes – auch wenn das schweißtreibend ist.



„Casuals“ sind sozusagen das Gegenteil von Schwitzern. Sie kommen nach einem langen Arbeitstag nach Hause und wollen entspannt ein paar Runden zocken, ohne sich groß anzustrengen. Der Spaß ist wichtiger als Erfolg.

Was genau sagen die Entwickler zu den Schwitzern? Pete Actipis erklärte, Activision habe den Casual-Modus eingeführt, weil sie damit rechneten, dass mit der Rückkehr von Verdansk viele ehemalige Spieler zurückkehren und Warzone einige neue Spieler dazugewinnen würde.

Diese Spieler sollten die Chance haben, auf einem „sicheren“ Weg zu erleben:

„Wir wollten Spielern ermöglichen, das Spiel in ihrem eigenen Tempo zu oder zum ersten Mal auf eine sichere Art und Weise zu erleben, bei der sie nicht das Gefühl haben, dass sie ‘ausgepowert’, weggeschwitzt’ oder ausgespielt werden.“

Aktuell beobachten die Entwickler den Modus genau und analysieren Daten. Laut Actipis könnte Activision eingreifen, wenn Casuals in dem Modus von Schwitzern plattgemacht werden: „Wenn wir sehen, dass die Schwitzer den ganzen Server zerstören, müssen wir uns Pläne dagegen einfallen lassen.“

Der Kampf zwischen Schwitzern und Casuals in PvP-Shootern ist eine stetig wiederkehrende Thematik. Beide Spielergruppen spielen Spiele auf völlig unterschiedliche Weise und haben demzufolge andere Bedürfnisse und Erwartungen. Damit einher geht auch die Diskussion um das Skill-based-Matchmaking, das ebenfalls gute von schlechteren Spielern trennt.

Schwächere Spieler finden das System oft gut, weil es sie vor deutlichen Niederlagen schützt. Gute Spieler kritisieren es oft, weil sie dadurch nur gegen andere Top-Performer spielen, was auf Dauer anstrengend und wenig spaßig ist. MeinMMO-Redakteur Dariusz hat aber noch ein anderes Problem mit SBMM: Fast alle modernen Shooter haben ein Problem – und das nimmt nicht nur den Spaß, es schadet auch Freundschaften