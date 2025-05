Call of Duty zeigt, wie aufwendig ein Skin entsteht, Fans spotten: „100 Kameras und ich kann ihn trotzdem nicht erkennen“

Activision hat in einem Video zu Call of Duty gezeigt, wie aufwendig die Erstellung eines Skins ist, doch die Spieler reagierten mit Spott und Kritik.

Was zeigt Call of Duty? Auf dem offiziellen TikTok-Kanal von Call of Duty wurde ein Video geteilt, das zeigt, wie der Skin zu dem Schauspieler und Comedian Seth Rogen entstanden ist.

In dem Video ist zu sehen, wie Seth Rogen in einer Art Käfig aus Kameras und Lichtern sitzt. Er wird von allen Seiten von zahlreichen Lampen beleuchtet, während eine Vielzahl von Kameras aus verschiedenen Winkeln Aufnahmen anfertigt.

Es wurden auch gezielt Aufnahmen von den Bewegungen der Augen sowie seines Grinsens gemacht, ehe ein Scan des gesamten Körpers die Prozedur abschloss.

Das komplette 33-sekündige Video könnt ihr hier sehen:

Spieler spotten über den Aufwand und das Ergebnis

Das sagen die Spieler: In den Kommentaren des TikTok-Videos gibt es viele kritische Stimmen, die etwa sagen, sie erkennen ingame gar nicht, wer das sein soll; sie wissen ohnehin nicht, wer das ist und dass Activision so viel Aufwand besser in andere Sachen stecken sollte.

Ein Kommentator spottet etwa: „100 Kameras und ich kann im Spiel trotzdem nicht erkennen, dass das Seth Rogen ist.“ Ein anderer ätzt: “Wie wäre es, wenn ihr soviel Arbeit in ein Anti-Cheat stecken würdet?”

Ein Spieler wirft Activision auch vor, alles zu machen, außer das Spiel zu reparieren. Generell kommt auch wieder der Vorwurf auf, gewisse Skins ruinieren das Spiel: „Sie haben dieses Spiel völlig ruiniert. Ich meine, du hast Einhörner und Ninja Turtles drin.“ Die Kritik ist aber nicht neu. Im Gegenteil, laut einem bekannten Leaker wisse Activision, dass neue Skins das Spiel albern aussehen lassen.

Seth Rogen als Gesicht des neuen Kiffer-Events

Was ist das eigentlich für ein Skin? Der Operator-Skin zu Seth Rogen ist Teil eines neuen „High Art“-Events, das am 1. Mai 2025 in Call of Duty startete.

Im Rahmen des Events gibt es einen neuen Event-Pass, durch den Käufer den „Seth Rogen“-Operator-Skin erhalten können. Seth Rogen ist Comedian und Schauspieler und für mehrere Rollen bekannt, in denen er einen Cannabis-Konsumenten spielt – wie etwa in Ananas Express.

Das „High Art“-Event ist eine verspätete Feierlichkeit zum 20. April (im US-Datumsformat 4/20). Die Zahl 420 ist als Kennzeichnung für den Konsum von Cannabis gebräuchlich, der 20. April ist für Konsumenten eine Art Feiertag.

Erst kürzlich gab es viel Kritik seitens der CoD-Community für ein neues Bundle, das jetzt in Call of Duty: Black Ops 6 und Warzone gekauft werden kann. Das Bundle enthält nämlich nicht nur einen absurd aussehenden Skin, sondern auch ein Emote, das für viele Spieler eine Pay-to-Win-Mechanik darstellt: Neues Bundle in Call of Duty kommt mit besonderer Mechanik, Spieler sind direkt überzeugt: Das ist pay-to-win