Neues Bundle in Call of Duty kommt mit besonderer Mechanik, Spieler sind direkt überzeugt: Das ist pay-to-win

Die Spieler von Call of Duty sind genervt, weil ein Bundle eine neue Art von Pay-to-win-Mechanik in das Spiel brachte.

Was ist das für ein Bundle? In Call of Duty: Warzone und Black Ops 6 könnt ihr jetzt ein neues Bundle namens „Karton-Kommando“ kaufen, das 2.400 CP (also rund 20 €) kostet.

Das Bundle beinhaltet unter anderem den „Karton-Robo“-Operator-Skin für Bayan, 2 Waffen-Blaupausen und einen Emote mit dem Titel „Überraschungsgeschenk“. Wenn ihr das neue Emote ausführt, schlüpft die Spielfigur in einen Karton aus Pappe und versteckt sich für einige Sekunden in diesem.

„Vielleicht das schlimmste P2W-Cosmetiv, das ich je gesehen habe“

Was sagen Spieler? Die Community von Call of Duty hat einen großen Kritikpunkt an dem Bundle: Das neue Emote stinkt nach pay-to-win. Die Spieler sind überzeugt, das Verstecken in einer Kiste sei ein unfairer Vorteil – auch wenn das Emote nur wenige Sekunden anhält.

Einige Reaktionen der Spieler haben wir euch hier zusammengefasst:

Viper 2099x: „Buchstäblich ‚Pay to Win‘[…], jetzt muss ich in Warzone auf Solid Snake aufpassen.“ – via X

JointheKraize: „Normalerweise spotte ich über die Besessenheit der Community, Dinge als ‘Pay to Win’ zu bezeichnen, aber in diesem Fall ist es tatsächlich so (man kann bereits Clips von Leuten finden, die in WZ deswegen Kills erzielen).“ – via X

TheXanaGuy: „Das ist vielleicht das schlimmste P2W-Cosmetiv, das ich je gesehen habe.“ – via X

ottawamillright: „Ich habe dadurch einige Spiele bei ‘Suchen und Zerstören’ gewonnen und es ist urkomisch.“ – via X

Einige Spieler argumentieren aber auch, dass das Emote gar keinen Vorteil biete. Die Kiste sei groß und auffällig. Außerdem könne man sich ja nur wenige Sekunden darin verstecken. Das klappe höchstens gegen unerfahrene Spieler.

Ist es nun ein Vorteil oder nicht? Situationsbedingt kann das durchaus einen kleinen Vorteil bringen. Wenn ihr euch auf der großen Warzone-Map Verdansk an einer passenden Stelle – also nicht mitten im Wald – im richtigen Moment in der Kiste versteckt, könnte euch ein Gegner übersehen. Dieser wäre dann für hinterhältige Schüsse in den Rücken anfällig.

Ob das aber regelmäßig klappt, ist zu bezweifeln. Aber ihr habt durch den Emote zumindest eine Gameplay-Mechanik, die nur Spieler mit dem Bundle besitzen und nutzen können.

Mit kosmetischen Pay-to-win-Inhalten kennt sich Call of Duty inzwischen gut aus. Erst kürzlich haben sie einen berüchtigten Skin überarbeitet, weil dieser viel zu schwierig zu sehen war – viel geändert hat sich dadurch aber nicht: Call of Duty nerft einen Skin, den alle Spieler hassen, aber Tryhards trotzdem spielen