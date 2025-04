Cheater ruinieren Spielern in CoD Black Ops 6 den Spaß, aber eine neue Änderung soll euren Schaden begrenzen

Wenn ihr in Call of Duty: Black Ops 6 von Cheatern fertig gemacht wurdet, gibt es jetzt Grund zur Hoffnung – aber nur unter einer Bedingung.

Was ist das Problem mit den Cheatern? Am 21. November 2024 ist in Black Ops 6 der Ranked-Modus des Multiplayers gestartet. Seither hat das Spiel, wie viele andere Shooter und Multiplayer-Spiele, ein Problem mit Cheatern.

In Ranked treten die Spieler in reglementierten Matches gegeneinander an, um möglichst hohe Ränge oder gar die Leaderboards mit den besten Spielern zu erreichen.

Kurz nach dem Start des Ranked-Modus war dieser bereits voller Cheater. Viele Spieler nutzten dabei sehr offensichtliche Schummeleien.

In der Zwischenzeit führte Activision eine Option für Black Ops 6 ein, die Konsolen-Spielern ermöglicht, das Crossplay mit PC in Ranked zu deaktivieren.

Mit Season 3 ist zudem eine Einstellung hinzugekommen, die Crossplay nur zwischen Konsolen aktiviert und PC ausschließt.

Spieler können verlorene Punkte zurückbekommen

Wie will BO6 den Schaden begrenzen? Black Ops 6 hat am 22. April 2025 eine neue Maßnahme im Kampf gegen Cheater eingeführt. Ab jetzt bekommen Spieler, die in Ranked ein Match gegen einen Cheater verloren haben, ihre Punkte (SR) zurück, wenn der besagte Cheater gebannt wurde (via X).

Wenn ihr etwa 120 SR abgezogen bekommen habt, weil ihr in Matches gegen Cheater als Verlierer vom Schlachtfeld gegangen seid, habt ihr jetzt die Chance, diese 120 Punkte zurückzubekommen. Natürlich ist das aber weiterhin davon abhängig, dass das Anti-Cheat-System von Call of Duty den jeweiligen erkennt und bannt.

Zudem kündigte Activision an, dass jenes System auch im Ranked-Modus von Call of Duty: Warzone einziehen soll. Weitere Infos dazu sollen im Verlauf der Season folgen.

Ändert sich sonst noch was? Die Entwickler von Black Ops 6 verrieten außerdem, dass Spieler Punktabzug erhalten können, die in mehreren Matches mit Cheatern gespielt und von diesen profitiert haben. Das soll verhindern, dass Spieler sich von Cheatern auf höhere Ränge boosten lassen, ohne selbst verbotene Software zu nutzen.

Insgesamt stellen die Cheater Activision seit Monaten vor ein großes Problem, das auch schon vorherige CoD-Ableger quälte. Ein ehemaliger Entwickler von Call of Duty ist sogar überzeugt, dass das Cheating-Problem aktuell auf einem Höhepunkt ist: Ehemaliger Entwickler von Call of Duty erklärt, warum das größte Problem von Black Ops 6 schlimmer ist als je zuvor