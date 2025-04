Leaker zu Call of Duty sagt, Activision weiß, dass viele neue Skins albern aussehen – Bespricht Pläne für die Zukunft

Manche Skins in Call of Duty sind bunt, andere sind einfach albern. Laut einem bekannten Leaker weiß Activision das und bespreche Pläne für die Zukunft.

Was hat es mit den Skins auf sich? In Call of Duty könnt ihr viele verschiedene Skins für eure Operatoren kaufen. Seit einigen Jahren werden diese Skins jedoch stetig absurder und weichen vom Setting eines Shooters in einem zumindest halbwegs realistischen Setting ab.

Neben verschiedenen Prominenten wie Snoop Dogg, Nicki Minaj und Neymar erschienen auch verschiedene Kollaborationen mit Fantasy-Gestalten, wie den Figuren aus der Serie The Boys oder kürzlich den Teenage Mutant Ninja Turtles. Und dann gibt es noch absurde Tier-Masken.

Mehr Zurückhaltung bei Skins?

Was sagt der Leaker? Der bekannte „Call of Duty“-Leaker „TheGhostofHope“ hat in einem Post auf X.com einige Infos über die neuesten Eindrücke und Gedanken von Activision und Raven Software zu Call of Duty: Warzone geteilt.

Diese sprechen gemäß des Leakers etwa darüber, zukünftig vielleicht mehr Zurückhaltung bei Skins und Bundles zu zeigen. Activision höre die Kritik einiger Spieler, dass Warzone zunehmend albern aussehe – auch wenn Crossovers, wie etwa mit den Ninja Turtles, eine „Gelddruckmaschine“ seien.

Insgesamt seien Activision und Raven Software aber sehr zufrieden mit der Rückkehr von Verdansk in Season 3 von Warzone. Die Zahl der zurückkehrenden Spieler habe die Erwartungen übertroffen.

Crossover-Skins erhalten in Call of Duty allerdings nicht nur Kritik, weil diese teilweise nicht in das Setting passen und das Spiel dadurch albern aussehe. Manche Outfits sind durch das Design schwieriger zu sehen und bieten Käufern des Skins dadurch einen Vorteil.

Ein Skin im Design des Terminators T-800 gilt etwa als Pay-to-win-Skin, weil dieser besonders in dunklen Ecken vergleichsweise schwierig zu erkennen sei. Call of Duty nahm deshalb jetzt eine Anpassung an dem Skin vor, aber wirklich besser wurde es dadurch nicht: Call of Duty nerft einen Skin, den alle Spieler hassen, aber Tryhards trotzdem spielen